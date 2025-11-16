هبط إيفان نيل على IR في نهاية محتملة لفترة العمالقة المخيبة للآمال

لم يكن من المفاجئ أن يضع العمالقة يوم السبت جي إيفان نيل في مركز الاحتياط المصاب، مما يعني أنه سيغيب عن المباريات الأربع القادمة على الأقل.

لم يلعب نيل في أي مباراة هذا الموسم، ويبدو أنه لن يرى الملعب مرة أخرى أبدًا، مما جعله رسميًا يصنف على أنه الاختيار رقم 7 بشكل عام في مسودة اتحاد كرة القدم الأمريكية لعام 2022.

بدأ نيل، البالغ من العمر 25 عامًا، 13 مباراة في التدخل الصحيح كمبتدئ، لكنه بدأ سبع مباريات فقط في عام 2023 وسبع مباريات أخرى في عام 2024.

وفي محاولة لإنقاذ مسيرته، تم نقل نيل في الصيف الماضي إلى الحراسة، لكنه لم يفعل ما يكفي لدفع الجهاز الفني إلى تفعيله لمباراة واحدة.

في تحركات القائمة الأخرى، تم توقيع K Younghoe Koo من الفريق التدريبي لبدء مباراة Sunday vs.

تم ترقية WR Dalen Cambre و DL Elijah Chatman من فريق التدريب ووقعت الصقور على DL Elijah Garcia خارج فريق تدريب العمالقة.

اسمي سهيل وأنا محرر في آراء الإخبارية منذ خمس سنوات. بفضل شغفي بالصحافة والحقيقة، أسعى لتقديم تحليلات دقيقة وتقارير مفصلة تعكس واقع عالمنا. هدفي هو إعلام وإلهام قرائنا من خلال كتاباتي.

