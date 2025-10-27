هبط رامز على روجر ماكريري من تايتانز قبل الموعد النهائي لتجارة اتحاد كرة القدم الأميركي

يخرج فريق رامز من أسبوع الوداع بلعبة جديدة في الدفاع.

سيحصل الفريق على روجر ماكريري من فريق Titans في العام الرابع كجزء من مبادلة اختيار 2026 قبل الموعد النهائي لتداول NFL يوم الثلاثاء المقبل، حسبما أعلن امتياز تينيسي يوم الاثنين.

أرسل The Rams اختيارًا مشروطًا للجولة الخامسة لعام 2026 إلى Titans للحصول على خدمات ماكريري، مع حصول لوس أنجلوس على اختيار مشروط للجولة السادسة لعام 2026 في المقابل.

اختيار الجولة الثانية من أوبورن في عام 2022، ماكريري البالغ من العمر 25 عامًا هو في العام الأخير من صفقته المبتدئة.

من خلال ثماني مباريات هذا الموسم، قام ماكريري بـ 21 تدخلًا فرديًا وكيسًا واحدًا واعتراضًا، وهو الثالث في مسيرته.

تأتي حركة يوم الاثنين بين رامز وجبابرة حيث يتجه كلا الامتيازين في اتجاهين متعاكسين تمامًا.

دخلت لوس أنجلوس الأسبوع الثامن من أسبوع الوداع بشكل جيد بعد أن أشعلت النار في جاكوار في لندن، 35-7، لتحقق فوزها الخامس هذا الموسم.

انطلق لاعب الوسط المخضرم ماثيو ستافورد لخمسة هبوط ، ثلاثة منها تم القبض عليها من قبل النجم دافانتي آدامز على نطاق واسع.

يتم ربط الكباش حاليًا بالمركز الأول على قمة NFC West بنتيجة 5-2 مع Seahawks، الذين خرجوا أيضًا من الوداع.

في هذه الأثناء، انخفض فريق العمالقة إلى 1-7 يوم الأحد بعد أن سحقهم فريق كولتس 38-14، الذي تحسن إلى 7-1.

حصل Cam Ward، أول اختيار شامل لـ Titans في مسودة هذا العام، على هبوط واحد واعتراض في الأسبوع الثامن من الضرب، والذي شهد تفاقم إحباطاته بعد أن اختار المدرب المؤقت مايك مكوي اللعب في المركزين الرابع والثالث من خط Colts الذي يبلغ طوله 43 ياردة في وقت مبكر من الشوط الثاني.

أصبح مكوي الآن 0-2 منذ توليه مهام التدريب من بريان كالاهان، الذي تم طرده في وقت سابق من هذا الشهر بعد خسارته خمس من أول ست مباريات في الموسم – إحداها كانت خسارة 33-19 على أرضه أمام رامز في الأسبوع الثاني.

الموعد النهائي لتداول NFL هو يوم الثلاثاء القادم الساعة 4 مساءً