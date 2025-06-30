هتفت فرانكي مونتاس في ميتس عندما عادت المخاوف إلى الوراء

بيتسبيرغ – عاد فرانكي مونتاس إلى النموذج يوم الأحد الذي تسبب في قلقه خلال مهمة إعادة التأهيل في الدوري الصغرى.

استسلم اللاعب الأيمن المخضرم ، في بداية القائمة المصابة ، على أرضه في الشوط الأول وتم إزالته بعد الرابع في خسارة Mets 12-1 أمام القراصنة في PNC Park.

بشكل عام ، سمحت مونتاس بستة أشواط على سبع مرات مع خمس تمريرات ومشي واحد.

واصلت مونتاس إلى 12.05 عصر في ستة دوري صغير في الوقت الذي يبدأ فيه إعادة تأهيل سلالة لات عالية الجودة.

لكن مونتاس تألق في موسمه لأول مرة في فريق Mets ، مع خمسة أدوار بدون أهداف ضد Braves يوم الثلاثاء الماضي.

هذه المرة واجه ثمانية مقاتلين في الشوط الأول.

وقال مونتاس ، الذي سقط في حفرة 5-0 قبل تسجيل المخرج الثالث: “لقد كان الأمر مجرد الشوط الأول ، كنت أفتقد مواقعي قليلاً”. “بعد ذلك اعتقدت أنني رميت بعض الملاعب الجيدة.”

كان من الممكن أن يستخدم Mets طولًا من مونتاس ، بعد يوم من الحاجة إلى الثيران لسبعة أدوار خلف أداء بول بلاكبيرن الساحق بعد تأخير المطر لمدة ساعة ونصف.

في وقت سابق ، فشل ديفيد بيترسون في إكمال خمسة أدوار.

وقال مونتاس ، الذي ألقى 86 درجة في أدواره الأربعة: “أردت أن أذهب إلى هناك وأذهب لأطول فترة ممكنة”. “أشعر أن (ريتشارد) لوفلي قام بعمل جيد حقيقي في التقاطني ، لكن عليّ أن أتعامل مع خمسة أيام أخرى وعلي أن أستمر في العمل على الأشياء.”

سيأتي المنعطف التالي لمونتاس خلال سلسلة مترو الأنفاق ، على الأرجح يوم السبت.

أمضت مونتاس إصابة موسمين مع يانكيز.

في هذا اليوم ، وضع Homer Oneil Cruz الذي يديره Oneil Cruz في الشوط الأول Montas في حفرة 4-0 بعد أن قدم Ke’Bryan Hayes أغنية منفردة.

تبع تومي فام انفجار كروز مع هوميروس.

“(مونتاس) لم يستطع إبعاد الضاربون” ، قال المدير كارلوس ميندوزا. “إنه يحصل على اثنين من العواصف ويتقدم على هايز وهو غير قادر على إنهاء هذا الخط. إنه يضع الكرة في اللعب ، ثم الملعب (قاطع) إلى كروز. أعتقد أنه يشبه اختيار الملعب هناك. هذا ليس ملعبًا جيدًا ، ويلعب ، وهو يزلق على حجارة.