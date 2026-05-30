هجوم يانكيز يبقي الأمور تسير ضد الفريق الأول لتحقيق الفوز الخامس على التوالي

غرب ساكرامنتو ، كاليفورنيا – لا يمكن ليوم عطلة ولا تغيير في المناطق الزمنية أن يهدئ من هجوم يانكيز.

وعلى الرغم من أن اللعب في ملعب صغير لم يكن مؤلمًا بالضرورة، إلا أنه لم يكن العامل الرئيسي وراء ليلة كبيرة أخرى.

تغلب فريق يانكيز على صديقه القديم لويس سيفيرينو في الشوط الأول قبل أن يصاب، ثم استمر في إضافة بقية الطريق بينما كان في طريقه لتحقيق فوزه الخامس على التوالي، 8-2 على ألعاب القوى ليلة الجمعة أمام حشد من 12254 شخصًا في سوتر هيلث بارك.

عاد كل من بول جولدشميت ورايان ماكماهون وبن رايس – تسديدة جولدشميت من ثلاث جولات من سيفيرينو التي قادت الهجوم في الشوط الأول – حيث ظل يانكيز (35-22) ساخنًا بعد تفوقه على رويالز 26-4 خلال اكتساحهم في كانساس سيتي في وقت سابق من هذا الأسبوع.

كارلوس رودون، الذي كان يرمي الكرة لأول مرة منذ أكثر من أسبوع، خاض ست جولات لكنه سمح فقط بجولة واحدة – هوميروس منفرد لنيك كورتز في الجزء السفلي من الأول – أثناء التنقل في بعض حركة المرور المبكرة من ألعاب القوى (27-30). أنهى صاحب اليد اليسرى بقوة ، واعتزل الضربات السبعة الأخيرة التي واجهها بينما أصبح اللاعب الثامن على التوالي في فريق يانكيز الذي يسمح بجولتين أو أقل.

بعد 16 مباراة لم يسجل فيها فريق يانكيز سوى سبعة أشواط في المباراة مرة واحدة، فقد سجلوا الآن سبعة أو أكثر في ثلاث مباريات متتالية، ومرة ​​أخرى حصلوا على مساهمات من جميع أجزاء التشكيلة.

كان فريق يانكيز قد تغلب على سيفيرينو هنا العام الماضي قبل أن يبقيهم تحت المراقبة في ذا برونكس في أبريل. لكن بالعودة إلى ملعب Triple-A الذي أعرب سيفيرينو عن إحباطه منه، هاجمه فريق يانكيز مرة أخرى في أول جولة له والوحيدة قبل أن يغادر المباراة مصابًا بما أسماه “ألم في الذراع اليمنى”.

بدأ التجمع عندما وصلت رايس إلى خطأ، ثم أخذت القاعدة الثانية على المحك. تأخر سيفيرينو بنتيجة 3-0 أمام آرون جادج، الذي حصل على الضوء الأخضر وسدد كرة أرضية صلبة في المنتصف ليسجل رايس التقدم 1-0.

بعد أن تبعه كودي بيلينجر بأغنية واحدة خاصة به، جاء جولدشميت بفارقين، وفي الملعب 1-2، سحق كناسة فوق جدار الملعب الأيسر لهوميروس من ثلاثة أشواط.

لاعب القاعدة الأول المخضرم، الذي بدأ للمباراة الثامنة على التوالي للمساعدة في منح فريق يانكيز بعض التوازن الأفضل في تشكيلتهم، استمر للتو في زيادة وقت اللعب. لقد هبط إلى حد كبير إلى البداية ضد اللاعبين اليساريين في وقت سابق من هذا الموسم، لكنه يواجه الآن اللاعبين الأيمن أيضًا، ويحقق النجاح.

خلال آخر 23 مباراة له، وصل جولدشميت إلى 0.304 (24 مقابل 79) مع 0.952 OPS. وهو يضرب أيضًا 7 مقابل 20 (.350) مع 14 من RBIs مع العدائين في مركز التهديف هذا الموسم.

أعطى رودون واحدة من تلك الأشواط في الجزء السفلي من الأول. بعد أن تحدى كورتز الملعب لتحويل العد 1-2 إلى 2-1، ألقى رودون كرة سريعة تبلغ سرعتها 93 ميلاً في الساعة أسفل الأنبوب وسحقها أول لاعب أساسي من فريق A في تسديدة فردية جعلتها مباراة 4-1.

بعد خروج سيفيرينو من المباراة بعد الإحماء لصدارة الشوط الثاني، أضاف فريق يانكيز ضد المخفف الأيسر خوسيه سواريز، حيث ضاعف خوسيه كاباليرو وفرده رايس في المنزل ليتقدم 5-1.

في المباراة الثالثة، عاد مكمان للمباراة الثانية على التوالي، وسحب هذه المباراة، على سبيل التغيير، من الجهة اليمنى لجويل كونيل. رجل القاعدة الثالث، بعد أن تعرض لانزلاق 0 مقابل 24 في وقت سابق من هذا الشهر، هو 7 مقابل 25 خلال مبارياته السبع الأخيرة.

بعد أن قاد القاضي في جولة على أرض الواقع ليجعل النتيجة 7-1 في الشوط الرابع، توج رايس التسجيل في الشوط السابع مع مسيرته السابعة عشرة على أرضه هذا العام – وتعادل القاضي لقيادة الفريق – وضربته الثالثة في الليل، متخلفًا ثلاث مرات عن الدورة.

هدد فريق A بتنظيم مسيرة بعد خروج رودون، وتحميل القواعد من برنت هيدريك بواحد في الجزء السفلي من المركز السابع، لكن فرناندو كروز جاء ليحصل على لعب مزدوج في نهاية الشوط. لقد تقطعت السبل بكروز 20 من أصل 24 من العدائين الموروثين هذا الموسم.