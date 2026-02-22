هدفا جوليان هول قادا ريد بولز للفوز في افتتاح الموسم على أورلاندو سيتي

سجل المراهق جوليان هول هدفين في الشوط الأول، كما ساعدهم الحارس الصاعد كيفن هورفاث البالغ من العمر 30 عامًا في الفوز على أورلاندو سيتي 2-1 في افتتاح الموسم مساء السبت.

مرر Cade Cowell إلى Emil Forsberg، الذي حافظ على استحواذه على الكرة من خلال حركة المرور قبل أن يقوم بإعداد Hall للتسجيل في الدقيقة الثامنة.

تلقى هول تمريرة من اللاعب الصاعد البالغ من العمر 16 عامًا أدري محمدي وسجل في الدقيقة 40 ليمنح نيويورك التقدم 2-0 في الشوط الأول.

وهذا هو الهدف الخامس لهول الذي لن يبلغ 18 عاما حتى 24 مارس.

وسجل مرة واحدة في 26 مباراة الموسم الماضي ومرتين في 11 مباراة في عام 2024.

هورفاث، عضو المنتخب الأمريكي للرجال، أنقذ ستة تسديدات وخسر شباكه النظيفة في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع في الشوط الثاني بهدف تياجو سوزا.

وسيحل هورفاث محل كارلوس كورونيل الذي غادر للعب في البرازيل بعد خمسة مواسم مع ريد بولز. دخل سوزا بديلا لتيريس سبايسر في الدقيقة 76 من أول ظهور له في الدوري الأمريكي.

أنهى ماكسيم كريبو 11 تصديًا في أول مباراة له في المرمى مع أورلاندو سيتي بعد موسمين مع بورتلاند تمبرز.

يحل كريبو، الذي بدأ مسيرته رقم 200، محل اللاعب الأساسي بيدرو جاليسي – الذي وقع مع ديبورتيفو كالي الكولومبي بعد انتهاء عقده.

وخرج وايلدر قرطاجنة لاعب أورلاندو سيتي متعثرا وحل محله كولين جوسكي البالغ من العمر 19 عاما في الدقيقة 14.

ولعب جوسكي 13 دقيقة في خمس مباريات الموسم الماضي.

نيويورك: تستضيف ثورة نيو إنجلاند يوم السبت.

أورلاندو سيتي: يستضيف إنتر ميامي في الأول من مارس.