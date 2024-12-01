هدف أندريس رييس جيد بما يكفي لإرسال ريد بولز إلى نهائي كأس الدوري الأمريكي

أورلاندو ، فلوريدا – سجل أندريس رييس بعد دقيقتين من بداية الشوط الثاني وساعد كارلوس كورونيل مدرب العام الأول ساندرو شوارتز في فوز ريد بولز على أورلاندو سيتي 1-0 في نهائي المؤتمر الشرقي يوم السبت على ملعب إنتر آند كو ليتأهل. إلى نهائي كأس MLS الثاني.

فريق ريد بولز هو المصنف رقم 7 الأول الذي يلعب في البطولة بعد انضمامه إلى Chicago Fire عام 1998 باعتباره الفريق الوحيد الذي فاز بثلاث مباريات فاصلة متتالية على الطريق.

قاد شوارتز، الذي ترك هيرتا برلين الألماني لتدريب فريق ريد بولز، فريقه للتغلب على المصنف الثاني وحامل اللقب كولومبوس في الجولة الأولى، وفاز بالمباراة المطاطية على الطريق. فاز فريق ريد بولز على المصنف رقم 6 نيويورك سيتي إف سي 2-0 على ملعب سيتي فيلد في نصف النهائي.

أنقذ كورونيل ثلاث تسديدات في ظهوره التاسع في المباراة الفاصلة – كل ذلك مع فريق ريد بولز. يتمتع كورونيل بشباكه النظيفة الثلاثة في فترة ما بعد الموسم هذا الموسم.

انتزع فريق ريد بولز التقدم في الدقيقة 47 عندما سجل رييس برأسية من ركلة حرة نفذها زميله المدافع جون تولكين. كان هذا هو الهدف الأول لرييس في ظهوره التاسع بعد انتهاء الموسم. كانت تمريرة تولكين الحاسمة هي الثالثة له في تسع مباريات فاصلة بعد أن سجل أول هدفين له وهدفه الوحيد الموسم الماضي.

أنهى بيدرو جاليسي مسيرته دون أن ينقذ أي هدف في بداية المباراة الحاسمة الحادية عشرة – كل ذلك مع أورلاندو سيتي. لقد سمح بهدف واحد في أربع مباريات في بداية اللعب بعد انتهاء الموسم.

قام فريق ريد بولز بإجراء التصفيات في كل موسم منذ عام 2010.

لقد تقدموا إلى النهائي مرة واحدة فقط – وخسروا 3-1 أمام كولومبوس كرو في عام 2008. ولعب النادي في نهائي المؤتمر للمرة السادسة والأولى منذ عام 2018.

أوسكار باريجا، الذي أصبح مديرًا لأورلاندو سيتي في عام 2019، قاد النادي إلى أول مباراة له في بطولة المؤتمرات.