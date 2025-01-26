هدف بروك نيلسون في الوقت الإضافي يقود سكان الجزيرة للفوز على الأعاصير

كان توني دي أنجيلو موجودًا، وخرج رايان بولوك بعد نوبة واحدة، وجاء إيليا سوروكين بدلاً من ماركوس هوجبيرج في الوقت الإضافي، وحافظ سكان الجزيرة على زخمهم بفوزهم على الأعاصير فائقة الشحن.

بخلاف ذلك، لم يكن هناك الكثير مما يحدث يوم السبت في UBS Arena.

ثمانية وأربعون مباراة، إنه ذلك الوقت من العام بالنسبة لسكان الجزيرة.

يصل الموسم إلى نقطة انعطاف في هذه الأسابيع قبل استراحة 4 Nations Face Off.

ما يحدث الآن هو الذي يحدد ما إذا كان الفريق الذي يحاول يائسًا إثبات أنه لا يزال بإمكانه أن يكون منافسًا أم لا، سيحصل على فرصة للقيام بذلك بعد 7 مارس.

أما بالنسبة لهذه المباراة ضد الأعاصير التي كثرت فيها الأحداث، فابدأ بالعواقب المباشرة للفوز 3-2 في الوقت الإضافي على فريق كارولينا الذي وسع سلسلة الانتصارات هذه إلى أعلى مستوى في الموسم في أربع مباريات على خلفية هدف الفوز الذي سجله بروك نيلسون. – بالضبط ما أمر به الطبيب من أجل منزل كان بمثابة نجاح أو فشل في الموسم.

بحلول الوقت الذي بدا فيه سكان الجزيرة، الذين لعبوا ليلة الجمعة ضد فلايرز، وكأنهم قد وضعوا أقدامهم تحت أقدامهم، كانت الأعاصير قد تقدمت بالفعل 2-0 بهدفين من جاك روسلوفيتش وسيباستيان أهو، وجاء الهدف الثاني بعد ارتداد غير متوقع من كرة الصولجان من خلف الشبكة، من تزلج إشعياء جورج وفي الداخل.

قلص سكان الجزيرة الفارق إلى النصف بفضل رصيد ألكسندر رومانوف في وقت متأخر من الشوط الأول وقضوا الثانية في الضغط بثبات، لكنهم فشلوا في التصدي لبيوتر كوتشيتكوف، الذي أوقف بو هورفات وجان غابرييل باجو في انفصالين عن طريق شيكتين.

جاء الاختراق أخيرًا في الدقيقة 6:26 في الشوط الثالث، عندما تابع أندرس لي تسديدة هورفات الأولى عن طريق تشويشها في الشباك، مما أدى إلى إيقاف الزخم الذي بناه سكان الجزيرة بشكل مطرد لمدة تزيد عن 30 دقيقة.

أدى ذلك إلى فتح المباراة التي كانت متقاربة حيث سيطر سكان الجزيرة بشكل مطرد على الكرة في لقاء على المضمار، مع تبادل الفرص بين الفريقين طوال الفترة المتبقية من الشوط الثالث الممتع للغاية.

نظرًا لأن تسديدة أندريه سفيشنيكوف ارتطمت بالعارضة هي الأقرب لأي من الفريقين للفوز في اللائحة، فقد استغرق الأمر وقتًا إضافيًا لثلاثة مقابل ثلاثة لتحديد الفائز. وحتى ذلك جاء مع تطور، حيث صعد هوجبرج – المصاب على ما يبدو – إلى النفق قبل الوقت الإضافي، وتنازل عن الشباك لسوروكين.

ثم سجل نيلسون هدف الفوز بعد اندفاع رجل غريب، وأصبح المكان بأكمله مدمرًا.

حتى مع وجود سكان الجزيرة في مسيرة جيدة في الوقت الحالي – فقد فازوا بسبعة من تسعة ويلعبون بلا شك أفضل لعبة هوكي لهذا الموسم – فإن تحقيق هدف إجراء التصفيات لا يزال هو الأطول من بين التسديدات الطويلة. كان معظم المديرين العامين الآخرين ينظرون إلى الترتيب قبل بضعة أسابيع ويغيرون موقفهم؛ ليس لو لامورييلو. كان التوقيع مع DeAngelo طريقة أخرى للمضاعفة.

ظهر اللاعب رقم 4 لأول مرة في ظل ظروف صعبة، حيث طُلب منه اللعب أكثر من 20 دقيقة على الجليد في نظام لا يعرفه بدون التدريب الكامل. لقد احتفظ بنفسه، وهو ما كان تقريبًا بقدر ما يمكن لأي شخص أن يطلبه بشكل معقول من DeAngelo.

لكن إصابة بولوك تزيد الأمور تعقيدًا. لقد كانت مباراته ذات النقاط الثلاث في بوسطن في وقت مبكر من هذا الشهر هي التي ساعدت في دفع سكان الجزيرة إلى مستوى عالٍ، وكانت شراكته المتجددة مع آدم بيليك عاملاً على أساس كل ليلة تقريبًا.

لا يوجد جدول زمني في الوقت الحالي، لذلك قد يتبين أن هذا لا شيء. ولكن إذا غاب بولوك عن فترة طويلة، فإن سكان الجزيرة قد فقدوا للتو اثنين من أكثر لاعبيهم الذين لا يمكن تعويضهم في غضون أسبوع.

كان القليل عن وضعهم مثاليًا قبل أن يصبح ذلك عاملاً. أصبحت الأمور الآن أكثر صعوبة.

وما زالوا يسيرون.