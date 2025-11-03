هدف ماثيو شيفر المتأخر يساعد سكان الجزيرة على الفوز على بلو جاكيتس

هذا هو ما يبدو عليه مستقبل سكان الجزيرة.

ساعد هدفان من ماثيو شيفر، وهو الهدف الثاني الذي تعادل المباراة باثنين قبل أقل من دقيقة على نهاية المباراة، سكان الجزيرة على تحقيق فوز مذهل 3-2 على بلو جاكيتس ليلة الأحد في يو بي إس، حيث سجل سيمون هولمستروم هدف الفوز قبل 37 ثانية من نهاية المباراة.

لأول مرة منذ 1 فبراير من الموسم الماضي، في الليلة التي أصيب فيها مات بارزال بركبته، بدأ في الخط العلوي جنبًا إلى جنب مع بو هورفات، مما سمح لكال ريتشي بالبدء في وضعه الطبيعي في المنتصف على الخط الثاني بين جوناثان دروين وكايل بالميري.

هذا التكوين، منذ أن بدأ ريتشي في الظهور في المعسكر التدريبي، هو الذي يمكن أن يمنح سكان الجزيرة أعلى سقف لهم، لكنه يعتمد على اللاعب المحتمل البالغ من العمر 21 عامًا – الذي تم استدعاؤه لأول ظهور له مع سكان الجزيرة ليلة الجمعة في واشنطن – ليكون قادرًا على التعامل معه.

ريتشي، على الأقل حتى الآن، هو 2 مقابل 2 في هذه النتيجة، ويلعب أفضل فترة له في العاصمة بعد أن تحول إلى المركز ونظر مباشرة إلى منزله في لونغ آيلاند في نفس الدور ضد كولومبوس.

نتيجة لذلك ، لعب سكان الجزيرة بهجوم متوازن حيث قام المدرب باتريك روي بتمرير أربعة خطوط في معظم فترات المباراة.

لكن ذلك لم يجعل الليلة سهلة.

بينما سيطر فريق Isles على عدد التسديدات والمباراة في وقت مبكر، كان هدف Schaefer القوي في اللعب هو الاختراق الوحيد لهم.

مع بقاء فريق Blue Jackets في مكانه، بدا الأمر مجرد مسألة وقت قبل أن يتعادلوا، وبالفعل، أدت إعادة توجيه مايلز وود من آدم فانتيلي إلى جعل المباراة 1-1 في الساعة 15:21 من الثانية.

قبل 7:50 من نهاية المباراة، تقدم دينتون ماتيشوك، واعترض كرة مرتدة من كيريل مارشينكو ليجعل النتيجة 2-1 لفريق بلو جاكيتس. كانت هذه هي الطلقة العشرين ليلا لكولومبوس، وفي تلك اللحظة، كان سكان الجزيرة يجلسون على الرقم 35.

ألكسندر رومانوف وتوني دي أنجيلو، اللذان استمرا في الظهور بمظهر مهتز منذ عودة رومانوف من الإصابة في كارولينا، تم القبض عليهما في الدفاع عن الهدف.

اعتاد المدرب باتريك روي على لعب رومانوف مع سكوت مايفيلد وشيفر مع دي أنجيلو في نقاط معينة أثناء المباريات – خاصة بعد ضربات الجزاء – ولن يكون مفاجئًا إذا حاول سكان الجزيرة القيام بذلك بشكل أكثر انتظامًا.

لكن ذلك لم يكن نهاية الأمور.

أثناء التزلج بستة مقابل خمسة، اخترقت تسديدة شايفر حركة المرور وخرجت من عصا أندرس لي لتعادل المباراة عند اثنين.

بعد ثوانٍ ، قبل أن يتمكن فريق Blue Jackets من كسب نقطة من خلال الوصول إلى الوقت الإضافي ، قام هولمستروم بإسقاط الكرة في التدافع في الثنية للفوز بالمباراة.

للمباراة الثانية على التوالي، كانت ركلة الجزاء التي نفذها فريق Isles مثالية، حيث أبقت الكرة بعيدة عن ثلاثي كولومبوس القوي في الشوط الثاني الذي كان من الممكن أن يقلب المباراة، والرابع في الشوط الثالث.

<br />

ديفيد ريتيتش، الذي بدأ بشكل مفاجئ قبل إيليا سوروكين – المقرر أن يعود إلى الشباك يوم الثلاثاء ضد بروينز – تحسن كثيرًا عن عرضه الأخير في كارولينا، حيث أوقف 20 طلقة.

بشكل عام، على الرغم من ذلك، كانت هذه اللعبة بمثابة لبنة أخرى من الأدلة على أن ريتشي يمكن أن يكون خيارًا طويل المدى لتوسيط الخط الثاني.

لم يسجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا بعد مباراتين، لكنه بدا قويًا في جميع المراحل، وخطيرًا بشكل خاص في الفترة الانتقالية. لم يستسلم خطه تقريبًا لأي شيء دفاعيًا، وهو تطور مشجع للغاية لثلاثي يتمحور حول شخص يلعب مباراته التاسعة في دوري الهوكي الوطني، والثانية مع سكان الجزيرة.

لو نجح سكان الجزيرة في تحويل عدد كبير من الفرص المبكرة التي أتيحت لهم، لكان هذا الأمر أكثر تشجيعاً بكثير على لوحة النتائج.

ومع ذلك، فإن الفوز الثاني على التوالي منذ استدعاء ريتشي – والفوز الثاني على التوالي الذي بدت فيه التشكيلة متوازنة وبدا ريتشي في المنزل مباشرة – هو لبنة كبيرة جدًا في حد ذاتها.