هدف ماكسي موراليز كافي لوضع فريق نيويورك سيتي في نهائي الشرق

قد يغير ماكسي موراليز اسمه أيضًا إلى Union-buster.

سجل لاعب خط وسط نادي نيويورك سيتي البالغ من العمر 38 عامًا هدفه السادس في مسيرته أمام فيلادلفيا ليلة الأحد ليحقق رصيده الوحيد في المباراة حيث تقدم ناديه إلى نهائي الدوري الأمريكي لكرة القدم بفوز مفاجئ 1-0 على يونيون في تشيستر، بنسلفانيا.

وجاء الفوز وسط عدد كبير من الإصابات الرئيسية لفريق نيويورك سيتي، والتي كان من بينها الهداف ألونسو مارتينيز.

على الرغم من أن فريق NYCFC لم يكن يبدو أسوأ من حيث التآكل، إلا أنه أنهى المباراة بأربع تسديدات على المرمى وسيطر على الكرة 51-49 خلال 90 دقيقة في منطقة معادية. كان هدف موراليز هو رصيده السادس في مسيرته المهنية في فترة ما بعد الموسم.

أوقف الحارس مات فريز جميع التسديدات الخمس التي واجهها مع فريق NYCFC.

الفوز يمهد الطريق أمام فريق نيويورك سيتي لمواجهة إنتر ميامي بقيادة ليونيل ميسي – الفائز 4-0 يوم الأحد على إف سي سينسيناتي – للحصول على فرصة للعب في كأس الدوري الأمريكي الثاني.

ووصل النادي إلى نهائي المنطقة الشرقية في ثلاثة من المواسم الخمسة الماضية.

جاء هدف موراليز في الدقيقة 27 من المباراة بعد أن خرج فريق نيويورك سيتي من البوابة. بعد إعادة الكرة إلى منطقة الهجوم، قطع أجوستين أوجيدا الملعب ومرر الكرة إلى نيكولاس فرنانديز ميركاو.

مرر فرنانديز ميركاو الكرة بسرعة إلى موراليز الذي كان يتجه نحو الشباك فمررها في مرمى حارس الاتحاد أندريه بليك.

اقترب فريق NYCFC من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 38 عندما أتيحت الفرصة لأوجيدا لكن تسديدته بالقرب من القائم تصدى لها بليك.

الاتحاد ، الذي كان أفضل فريق في الموسم العادي وقام بعمل سريع ضد Chicago Fire في الجولة الأولى من التصفيات ، لم يخسر بدون قتال.

كاد تاي باريبو أن يتعادل في المباراة عندما أرسل دانلي جان جاك تمريرة جيدة إلى وسط منطقة الجزاء وتمكن باريبو من وضع قدم عليها لكنه سدد الكرة بجوار القائم المرمى لتخطئ علامتها.

وكان على فريز أن يتصدى بقوة في الدقيقة 45 أيضًا.

كان على حارس مرمى فريق NYCFC، الذي صنع اسمًا لنفسه على الساحة الدولية، أن يتصدى مرة أخرى بشكل مثير للإعجاب في الدقيقة 75 عندما أطلق فرانكي ويستفيلد تسديدة على القائم القريب كان عليه إيقافها.

وقال باسكال يانسن، المدير الفني لفريق نيويورك سيتي لكرة القدم، عبر بث تلفزيون أبل: “كنا نتوقع هذا. فيلادلفيا تريد أن تجعل المباراة بدنية حقًا، لذلك بالنسبة لنا كان الأمر يتعلق فقط بالتأكد من سيطرتنا على الكرة”.

ربما كان فريق NYCFC يلعب بدون لاعبين رئيسيين، وقد حرص الفريق على إخبارهم بوجودهم هناك مع النادي بروحه في فيلادلفيا.

عندما التقط النادي صورته قبل المباراة على أرض الملعب، حملوا قمصان مارتينيز وأندريس بيريا، الذي كان يعاني من إصابة في أسفل الساق.

شارك مارتينيز منشورات متعددة على وسائل التواصل الاجتماعي تدعم النادي، بما في ذلك رسالة كتب عليها “شكرًا أيها الإخوة”، إلى جانب صورة للنادي وهو يرفع قميصه.

آخر مرة هزم فيها فريق NYCFC فريق Union في التصفيات كانت في عام 2021 خلال مسيرته إلى أول بطولة لكأس MLS.