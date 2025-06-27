هدف هذا الدعامة ديفيد بيترسون يوم الجمعة

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يتجه ميتس إلى بيتسبيرغ في ثلاث مباريات ضد القراصنة التعساء.

في أصعب امتداد حتى الآن في موسم 2025 MLB ، لا يوجد وقت أفضل حتى يعود Amazin إلى المسار الصحيح.

بعد أن خرج من أسوأ بداية العام له في العام ، يحصل ديفيد بيترسون على خصم ناعم في محاولته المرتدة ليلة الجمعة.

القراصنة من بين الفرق الأكثر ضربًا – إن لم يكن – أسوأ الفرق في لعبة البيسبول.

خلال مسرحية الأربعاء ، تضرب بيتسبيرغ .228/.302/.337 مع عدد أقل من أشواط المنزل (55) من أي فريق آخر في لعبة البيسبول.

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ضد Southpaws ، كانت أسوأ من ذلك ، حيث خفضت .215/.278/.328 (.606 OPS) مع 16 كرة طويلة.

تشكيلة القراصنة ليست فقط ضعف الضرب ، ولكنها تنافس قوي لآلة الكرة الأرضية التي هي بيترسون ، حيث ضربت الكرة على الأرض 44.7 في المائة من الوقت ، وهو أعلى معدل في الدوري.

كان بيترسون قويًا ضد القراصنة في 12 مايو في نيويورك ، حيث قام بإلقاء ستة أدوار بينما يتخلى عن اثنين فقط من أشواط وضرب سبعة.

أراهن أنه يمكن أن يحصل على نزهة مماثلة في PNC Park يوم الجمعة.

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بعد عرض صعب ضد تشكيلة فيليز القوية في المرة الأخيرة ، دعونا نرى ما إذا كان بإمكان بيترسون الاهتمام بالعمل ضد مهمة أسهل بكثير في القراصنة.

المسرحية: ديفيد بيترسون للحصول على أكثر من xx (xx ، betmgm Sportsbook)

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ديلان سفوبودا كاتب ومحلل متعدد الاستخدامات في العديد من الرياضات. إنه على دراية خاصة بالثلاثة الكبار – MLB و NFL و NBA.