هذا الاتجاه الزجاجي للمدرسة القديمة يعود من جديد. احصل على المظهر مع هذا DIY

ابدأ بوضع بعض المناشف الورقية أو الصحف لتجنب تلطيخ طاولتك. قد ترغب أيضًا في العمل في هذا المشروع بالخارج، حيث لا داعي للقلق بشأن الانسكاب. اسكبي ربع كوب من المود بودج في وعاء الورق وأضيفي قطرة من اللون الأصفر والأحمر والأخضر. يمكنك استخدام الفرشاة لتحريك كل شيء معًا. لن يكون لون الخليط عندما يكون مبللًا هو نفسه تمامًا عندما يكون جافًا، لكن يجب أن يكون متقاربًا. لذا، بينما يكون الخليط رطبًا، يمكنك ضبط الصبغة عن طريق إضافة المزيد من الألوان.

يجب أن يكون الخليط جيدًا ليجلس لفترة من الوقت. لذلك، إذا لم تكن قد قمت بتنظيف وتجفيف الأواني الزجاجية الخاصة بك، فهذه فرصة جيدة للقيام بذلك. عندما تصبحين راضية عن الخليط، استخدمي فرشاة الرسم لتوزيعه على الأواني الزجاجية. في البداية، سيكون الخليط داكنًا ومعتمًا، ولكن بمجرد أن يجف، سيصبح ظلًا شفافًا للعنبر. امنح الخليط 24 ساعة حتى يجف.

لإضفاء لمسة جمالية على المزهرية، ضع شمعة داخل الزجاج الكهرماني وألصق عليها زهورًا مضغوطة لإنشاء فوانيس منزلية. جرب هذه الحيلة باستخدام التماثيل الزجاجية والمزهريات والأوعية والجرار. إذا أعجبك هذا المشروع، يمكنك أيضًا تحويل الأواني الزجاجية الخاصة بك إلى ألوان مختلفة وألوان أكثر إشراقًا باستخدام ألوان الطعام المختلفة.