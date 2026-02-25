هذا الاتجاه الزجاجي للمدرسة القديمة يعود من جديد. احصل على المظهر مع هذا DIY

يتمتع الزجاج الكهرماني بمظهر داكن يكمل الأجواء الريفية، مما يجعله ديكورًا رائعًا لمنزل ريفي أو شرفة خلفية. مع انتشار هذه الجماليات المريحة، بدأ الزجاج الكهرماني في الظهور من جديد. تم استخدامه في الأصل كحاوية واقية للأدوية والزيوت والعطور. يأتي اللون الداكن من ثاني أكسيد المنغنيز، وهو معدن طبيعي يتم إضافته أثناء عملية صنع الزجاج. لكنك لا تحتاج إلى زجاج كهرماني أصلي لهذا الاتجاه. يمكنك ببساطة تطبيق خليط الألوان الخاص بك لمنح أي زجاج شفاف نفس المظهر. هذه إحدى الطرق العديدة لمنح المزهريات الزجاجية مظهرًا مذهلاً وتعمل بشكل جيد مع أي قطعة زخرفية، بما في ذلك المزهريات ومنفضة السجائر والجرار.
هذا المشروع ليس سريعًا جدًا فحسب، بل إنه أيضًا وسيلة ميسورة التكلفة للغاية لصنع قطعة ديكور رائعة من الزجاج المُعاد استخدامه. يجب أن تكون قادرًا على الحصول على جميع المستلزمات بأقل من 15 دولارًا. ستحتاج إلى وعاء من Mod Podge، وهو غراء ذو أساس مائي يمكن استخدامه كمادة عازلة، بالإضافة إلى ملون طعام أحمر وأخضر وأصفر لإعطاء الخليط لونه العنبري. ستحتاج أيضًا إلى فرشاة رسم ووعاء ورقي وبعض المناشف الورقية. على الأقل في محاولتك الأولى، لا تستخدم أي أدوات زجاجية تخشى إتلافها.
كيفية تلوين الأواني الزجاجية بألوان الطعام
ابدأ بوضع بعض المناشف الورقية أو الصحف لتجنب تلطيخ طاولتك. قد ترغب أيضًا في العمل في هذا المشروع بالخارج، حيث لا داعي للقلق بشأن الانسكاب. اسكبي ربع كوب من المود بودج في وعاء الورق وأضيفي قطرة من اللون الأصفر والأحمر والأخضر. يمكنك استخدام الفرشاة لتحريك كل شيء معًا. لن يكون لون الخليط عندما يكون مبللًا هو نفسه تمامًا عندما يكون جافًا، لكن يجب أن يكون متقاربًا. لذا، بينما يكون الخليط رطبًا، يمكنك ضبط الصبغة عن طريق إضافة المزيد من الألوان.
يجب أن يكون الخليط جيدًا ليجلس لفترة من الوقت. لذلك، إذا لم تكن قد قمت بتنظيف وتجفيف الأواني الزجاجية الخاصة بك، فهذه فرصة جيدة للقيام بذلك. عندما تصبحين راضية عن الخليط، استخدمي فرشاة الرسم لتوزيعه على الأواني الزجاجية. في البداية، سيكون الخليط داكنًا ومعتمًا، ولكن بمجرد أن يجف، سيصبح ظلًا شفافًا للعنبر. امنح الخليط 24 ساعة حتى يجف.
لإضفاء لمسة جمالية على المزهرية، ضع شمعة داخل الزجاج الكهرماني وألصق عليها زهورًا مضغوطة لإنشاء فوانيس منزلية. جرب هذه الحيلة باستخدام التماثيل الزجاجية والمزهريات والأوعية والجرار. إذا أعجبك هذا المشروع، يمكنك أيضًا تحويل الأواني الزجاجية الخاصة بك إلى ألوان مختلفة وألوان أكثر إشراقًا باستخدام ألوان الطعام المختلفة.