هذا الاتجاه القديم للمطبخ يعود أخيرًا، وإليكم السبب

لسنوات عديدة، كان المطبخ الأبيض الأنيق هو النمط الشائع في تصميم المنزل. صمم العديد من أصحاب المنازل مطبخهم ببلاط مترو الأنفاق المحايد والفولاذ المقاوم للصدأ، ولكن الرغبة في الحصول على مظهر عصري غالبًا ما أدت إلى مساحة تبدو أكثر نفعية من الترحيب. إذا سئمت من هذا المظهر البسيط، فهناك بعض الأخبار الرائعة: لقد عاد مظهر ورق جدران المطبخ الذي عفا عليه الزمن في التسعينيات إلى الظهور مرة أخرى. يعد هذا الارتداد حلاً ممتازًا لأصحاب المنازل الذين يرغبون في تعزيز السحر والدفء في مساحتهم. يعمل ورق الحائط على تنعيم المطبخ بسرعة عن طريق إضافة طبقة من الملمس واللون والشخصية التي لا يمكن للطلاء والبلاط إعادة إنشائها.
شهد العقد الماضي تحولا نحو المواد البسيطة مثل الفولاذ، والألوان الرمادية، والجدران العادية، ولكن البندول يتأرجح الآن نحو شعور أكثر منزلية. يمكن أن يكون ورق الحائط وسيلة مناسبة للميزانية لتحديث وتغيير المطبخ مقارنة بتكلفة استبدال الخزانات أو أسطح العمل. يسمح عدد المطبوعات التي يمكن الاختيار من بينها لأصحاب المنازل بالتعبير عن أسلوبهم بطريقة تتجاوز مجرد تغيير لون الطلاء. يعيد العديد من الأشخاص اكتشاف جاذبية المساحة الأنيقة التي يعيشون فيها بدلاً من تلك التي تبدو وكأنها صالة عرض. إذا كنت تبحث عن أفكار لورق الحائط من شأنها أن تضيف سحرًا إلى منزلك، فإن استخدام ورق الحائط على جدار مميز أو في جميع أنحاء الغرفة بأكملها يخلق بيئة ترحيبية، ويمكن للنمط المتكرر أن يغير جو الغرفة إلى جو يشعر بالدفء ومليء بالشخصية.
أفضل أنماط ورق الحائط في التسعينيات لإضافة النعومة والدفء
إذا كنت تبحث عن نصائح لاختيار ورق الحائط المثالي، فتذكر أن أسلوب التصميم خلال التسعينيات أعطى الأولوية للراحة مع السماح بالإبداع والألوان. يجب أن تبحث عن الأنماط التي تضفي ملمسًا أو طابعًا رومانسيًا على جدرانك للاستفادة حقًا من هذا النمط. كانت الأزهار الريفية الأنيقة رائجة للغاية، مستوحاة من البراري الأمريكية والمطبوعات الإنجليزية الكلاسيكية. لوحة ألوان الباستيل الناعمة التي كانت شائعة في ذلك الوقت ستجعل الغرفة تبدو قديمة، لذا استخدم ألوانًا أكثر تحديثًا مثل الأبيض الدافئ أو الرمادي الناعم أو الأزرق الداكن وقم بإقرانها بألوان أكثر ثراءً وهدوءًا مثل الأخضر الغامق أو الوردي المغبر أو الطين.
هناك خيار رائع آخر لإضافة لمسة عضوية وهو استخدام أنماط مستوحاة من الخوص أو الضرب. يعود حب التسعينات للأنسجة الطبيعية مثل الروطان والخوص إلى أغطية الجدران، مع النقوش التي تحاكي هذه الأنواع من المواد. توفر هذه الأوراق المنسوجة عنصرًا طبيعيًا يضيف الدفء. تعود تفاصيل الذهب والفضة اللامعة إلى ورق الحائط، لكن المظهر الحديث أقل بهرجة وأكثر دقة. يتم الآن وضع هذه اللمسات المعدنية على شكل طبقات من الورق ذات ملمس رقيق لإضافة توهج ناعم. حتى حدود ورق الحائط بدأت تعود من جديد، على الرغم من أنها ليست في الأنماط ذات الطابع الهزلي التي كانت شائعة. يتضمن الاستخدام الحديث استخدام أنماط متناغمة أو أحادية اللون لتأطير الأسقف أو تسليط الضوء على العناصر المعمارية. يساعد استخدام النمط على الجدران على إضافة العمق ويمنع المساحة من الشعور بالسهولة الزائدة. قام بعض أصحاب المنازل بإضافة ورق حائط منقوش إلى باكسبلاش أو حول جزيرة مطبخهم أو على جدار مميز.
كيفية العثور على ورق حائط للمطبخ متين ضد الرطوبة
كثير من الناس ليسوا متأكدين مما إذا كان يجب عليهم استخدام ورق الحائط في مطبخهم لأنهم قلقون بشأن الماء والشحوم والحرارة، ولكن ورق الجدران الحديث جعل هذا الأمر غير مشكلة. ابحث عن ورق جدران متين وقابل للفرك ومصمم للمناطق ذات الرطوبة العالية مثل المطابخ والحمامات. الخيار الأكثر شيوعًا هو ورق جدران الفينيل، الذي يحتوي على طبقة بلاستيكية تمنع الرطوبة من الوصول عبر الورق إلى الجدار الموجود أسفله.
تعتبر ورق الحائط القابل للتقشير واللصق الأحدث أيضًا مفيدًا لأفكار DIY الإبداعية لأنها غالبًا ما تكون مصنوعة من الفينيل المقاوم للماء والقابل للإزالة، مما يجعلها أسهل في التنظيف. يحذر العديد من صانعي ورق الحائط من استخدامها بالقرب من الماء الزائد أو اللهب المكشوف، لذلك إذا كنت تريد حقًا ورق جدران المنطقة خلف الحوض أو الموقد، فيمكنك حمايتها بزجاج شفاف مقسى أو لوح أكريليك. هناك خيار آخر يتمثل في طلاء ورق الحائط غير الفينيل بمادة مانعة للتسرب أو ورنيش شفاف لورق الحائط لإنشاء حاجز مقاوم للماء. يعد تحضير الجدار قبل التثبيت أمرًا مهمًا أيضًا، لذا تأكد من تثبيت ورق الحائط على جدار نظيف وجاف تمامًا باستخدام مادة لاصقة مقاومة للماء لمنع أي تقشير أو فقاعات.