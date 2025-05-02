هذا الاختراق الحياة العبقرية يجعل العمل المهمة لتفريغ مجففك نسيمًا

قد يبدو تفريغ المجفف بمثابة مهمة عاجزة ، لكنها واحدة من تلك الأعمال الصغيرة التي تتطلب بعض الجهد. بين الوصول إلى أسطوانة ساخنة ، وسحب الملابس الثقيلة واحدة في وقت واحد ، ومحاولة تجنب الجوارب التي تتشبث بالجدار الخلفي ، يمكن أن تشعر العملية برمتها بمزيد من الإحراج والممح أكثر مما ينبغي. سواء كنت تتجنب إجهادًا غير ضروري أو تتطلع ببساطة إلى جعل الأعمال أكثر كفاءة ، فهناك اختراق صغير ذكي قد يساعدك فقط على تحقيق روتين الغسيل لأحلامك. كل ما تحتاجه هو مجفف التحميل الأمامي وسلة غسيل متينة مع حافة صغيرة بما يكفي لتناسب بشكل آمن داخل فتحة المجفف. يتيح لك هذا التحرير والسرد البسيط قلب العملية – حرفيًا. لإعطاء هذا الاختراق تدور ، ضع سلة الغسيل الخاصة بك في المجفف رأسًا على عقب ، ثم قم بتدوير الأسطوانة حتى تسقط الملابس في الداخل.
هذا يقلل من الجهد البدني ويؤدي إلى تبسيط الروتين بأكمله ، مما يجعله اختراقًا مثاليًا عندما تتجول في أحمال متعددة في منزل مزدحم أو ليس فقط في مزاج لفرز قطعة. يعد هذا الاختراق أيضًا خيارًا رائعًا لأي شخص لديه قابلية للتنقل أو مشترك محدود. يمكن أن يساعد تقليل الحاجة إلى التمدد في تخفيف الضغط على الركبتين والكتفين ، وهو أمر مفيد بشكل خاص للبالغين الأكبر سنًا ، أو أولئك الذين يتعافون من الإصابة ، أو الأشخاص الذين لديهم قيود جسدية. على الرغم من أنها لن تطوي ملابسك من أجلك (آسف!) وقد لا توفر الكثير من الوقت ، إلا أنها قد تجعل جزءًا واحدًا من يوم الغسيل أسهل قليلاً.
كيفية تفريغ الغسيل الخاص بك عن طريق وضع سلة الغسيل داخل المجفف الخاص بك
لتجربة هذا الاختراق ، احصل على سلة الغسيل الخاصة بك وقلبها رأسًا على عقب. ضعه في فتح مجفف التحميل الأمامي حتى تقع الحافة بالتساوي على الحواف. ثم ، استخدم يدك لتدوير أسطوانة المجفف ببطء. أثناء تدويره ، ستسقط معظم ملابسك مباشرة في السلة-لا مطلوب صيد أسماك أو تلوين أرضي. تعمل هذه الطريقة بشكل أفضل مع عناصر غسيل متوسطة إلى كبيرة مثل السراويل والمناشف والذرات ، أو أي شيء ثقيل بما يكفي لإسقاط السلة بشكل نظيف. قد تلتزم القطع الأصغر ، مثل الجوارب أو الملابس الداخلية ، بالطبل أو تنزلق عبر السلة ، لذلك تحقق من المجفف الخاص بك عن أي شيء قد يكون قد انزلق. قد لا تكون هذه هي الحيلة المثالية إذا كنت تفضل طي الملابس مباشرة من المجفف.
إذا كنت ترغب في رفع مستوى هذا الاختراق ، فحاول وضع منشفة في قاعدة المجفف للقبض على أي قبالة أو الجوارب المارقة التي تسقط. اجعل فرز الغسيل نظيفًا نسيمًا من خلال تنظيف وتجفيف ملابس كل فرد من أفراد الأسرة بشكل منفصل ، وبالتالي فإن السلة بأكملها مليئة بملابس عضو واحد فقط. إذا كنت لا تزال ترغب في طي أثناء ذهابك ، فاحصل على سلة أخرى جاهزة حتى تتمكن من التقاط الغسيل من هذه السلة ووضعها في الآخر بمجرد طيها. ومع ذلك ، قمت بتخصيصه ، هذا الاختراق هو جهد منخفض وربما ذكي بما يكفي لجعل الغسيل يشعر بأنه أقل روتينا. إذا كنت ترغب في تحسين لعبة الغسيل الخاصة بك أكثر ، فحاول تجنب هذه الأشياء التي يخطئها الجميع عند القيام بالغسيل.