هذا الاختراق السري لإزالة الفطر من العشب الخاص بك يختبئ في مطبخك

إذا كنت تبحث عن طريقة لإزالة مجموعات الفطر الشائع في الفناء الخاص بك ، فلن تحتاج إلى أي علاجات باهظة الثمن فاخرة. في الواقع ، من المحتمل أن يكون لديك بالفعل خيارات علاج بأسعار معقولة لمشكلة الفطر الخاصة بك المختبئة في مطبخك. كل ما عليك فعله هو أن يستغرق بعض الوقت لفهم سبب نموهم ، و manicure في الحديقة قليلاً ، ورش مناطق المشكلات بمحلول صابون الطبق محلي الصنع.
في حين أن معظم أصناف الفطر التي تنمو في ساحات ليست ضارة ، فمن الشائع أن يزيلها أصحاب المنازل من أجل الجمال أو منع الحيوانات الأليفة والأطفال من التفاعل معهم. ولكن قبل أن تذهب صابون الأطباق في جميع أنحاء العشب ، قد ترغب في تحديد سبب انتشار الفطر في فناءك. يمكن تطبيق صابون الطبق بعد علاج السبب الجذري للنمو (إذا لزم الأمر). لحسن الحظ ، قد لا تضطر إلى القيام بالكثير من العمل. في بعض الحالات ، يشير نمو الفطر إلى التربة الصحية المليئة بالمواد الغذائية والمواد العضوية. ومع ذلك ، فإن هذا قد يعني أن العشب مبلل للغاية. إذا كان هذا هو الأخير ، ففكر في الحصول على مستويات الرطوبة تحت السيطرة قبل تطبيق صابون الطبق.
كيفية إزالة الفطر مع صابون الطبق
هناك طريقتان يمكنك اتباعهما للتخلص من الفطر في العشب الخاص بك مع صحن الطبق. الطريقة الأولى بسيطة ، ولكن يمكن أن تختلف النتائج ، خاصة إذا كانت العشب رطبة للغاية. املأ دلو بالماء وأضف بضع نوارض من صابون الطبق. صب الخليط فوق الفطر. انتظر 24 ساعة. يجب أن تبدأ الفطر في الذبل والموت. ثم ، يمكنك جز العشب كما تفعل عادة.
للطريقة الثانية ، قم بإزالة جميع الأغطية المرئية يدويًا عن طريق حفرها في القاعدة باستخدام مجرفة. هذا ضروري لمنع الجراثيم من التشتت خلال الخطوة التالية ، مما يؤدي إلى نمو جديد. كتدبير إضافي ، يمكنك وضع القبعات في الحقائب وإغلاقها مباشرة قبل التخلص منها. بعد ذلك ، سترغب في جز العشب إلى الطول المطلوب. إذا كنت قد قررت أن نمو الفطر الخاص بك يرجع إلى زيادة المياه في الفناء الخاص بك ، فيجب عليك أن تهم الأرض ومعالجة مخاوف الصرف قبل علاج المنطقة.
هذا هو المكان الذي يأتي فيه صابون الطبق. يعتمد المبلغ الذي تحتاجه على حجم المنطقة التي تخطط لعلاجها. للتطبيقات الأصغر ، يمكن لبعض القطرات في زجاجة رش مليئة بالماء القيام بالخدعة. إذا كانت المشكلة واسعة الانتشار ، فقم بمزج حوالي 2 ملاعق كبيرة مع 3 جالون من الماء. رش محلول صابون الطبق في المنطقة المتأثرة. هذا كل شيء. يعمل الصابون على جفاف الجراثيم المتبقية وأي فطر جديد عند تشكيله. إعادة تطبيق حسب الضرورة.