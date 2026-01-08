هذا الاختراق من ايكيا يحول خزانة الأحذية العادية إلى قطعة أنيقة

عندما يتعلق الأمر بتأثيث مساحة المعيشة، هناك عدد قليل من المتاجر التي تتبادر إلى الذهن. بالطبع، واحدة من أكثر الأشياء المرتبطة بالديكور والأثاث المنزلي الصديق للميزانية هي ايكيا. أصبح المتجر السويدي اسمًا مألوفًا بفضل جودته العالية وبأسعار معقولة وسهولة تجميع المفروشات والتركيبات (وأحيانًا فقط صعبة). المشكلة؟ تميل معظم عناصر ايكيا إلى الوقوع في الجانب الأكثر بساطة من طيف الديكور مع لوحة ألوان محايدة من الأبيض والأسود والرمادي. وهذا صحيح حتى بالنسبة لأفضل خزانات الأحذية من ايكيا – فكلها تبدو بسيطة. لحسن الحظ، من السهل جدًا تحويل خزانة الأحذية المملة إلى قطعة أنيقة. كل ما عليك فعله هو تزيينه ببعض ورق الاتصال الملون والحيوي.

باستخدام بعض ورق الاتصال أو بطانات الرفوف ذاتية اللصق، وأداة القطع، وسكين المعجون البلاستيكي، يمكنك إضفاء لمسة شخصية على أي قطعة أثاث أساسية من ايكيا. خذ خزانة الأحذية BISSA، على سبيل المثال. من بين خزانات الأحذية ذات الأسعار المعقولة والتي تبلغ 49.99 دولارًا، تعد هذه القطعة مفضلة لدى المعجبين لأنها تحافظ على إخفاء فوضى الأحذية دون أن تشغل مساحة كبيرة. نظرًا لأن خزانة الأحذية تأتي باللون الأبيض فقط ولها تصميم أصغر، فهي القماش الفارغ المثالي لإضافة لمستك الشخصية إليها. يمكنك أيضًا جعلها نقطة محورية وظيفية في البهو أو غرفة الطين.