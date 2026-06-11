هذا الانهيار الملحمي لتوتنهام قد يكون مؤلمًا لفترة طويلة

جلس فيكتور ويمبانياما على المنصة مع غطاء رأس فوق رأسه. كان الألم واضحا على وجهه. طُلب منه أن يعبر عن ما يشعر به بالكلمات.

إنه نوع السؤال الذي يصعب طرحه على الرياضيين في مثل هذه اللحظات.

وكان ويمبانياما قد قاد فريقه إلى التقدم بفارق 29 نقطة على نيكس. لقد كان واثقًا جدًا بعد أن تقدم بسرعة بفارق 21 نقطة في الربع الأول لدرجة أنه سخر من ميتشل روبنسون قائلاً له: “أنا في رأسك”. وكان توتنهام على وشك التعادل بنتيجة 2-2. أصبح كأس Larry O’Brien في متناول أيديهم مرة أخرى.

ثم انهار كل شيء.

رفض نيكس الموت. لقد صروا أسنانهم. لقد عادوا مرة أخرى، وأكملوا أكبر عودة في تاريخ نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين بفوز 107-106.

لقد كانت برية. لقد كان مذهلاً. لقد كان الأمر مذهلاً.

كانت الهتافات في الردهة في ماديسون سكوير جاردن عالية جدًا لدرجة أنه كان من الصعب سماع مدرب توتنهام ميتش جونسون وهو يخاطب وسائل الإعلام على الرغم من أنه كان يستخدم الميكروفون.

أما ويمبانياما، فكان يعلم ما سيأتي.

ليس سراً ما سيقوله الناس عنه في البرامج الرياضية الوطنية. عناوين الصحف ستكون وحشية. لكن لا شيء يمكن مقارنته بالشياطين التي في رأسه.

هذا هو نوع الشيء الذي يمكن أن يكسر الفرق.

أو يمكن أن تكون قصة أصلهم الشرير.

“ما الذي يدور في ذهني الآن؟” سأل ويمباانياما. “أعتقد أن الأمر سيسير بطريقتين. واحدة من طريقتين. طريقة سيئة وأخرى جيدة. الطريقة السيئة هي الاستسلام. الطريقة الجيدة هي أن نصبح أقوى من خلال هذا، ونجتمع أكثر. أعلم أن هذا ما سنفعله.”

لقد حدث الكثير من الأخطاء بالنسبة لتوتنهام في الربع الرابع.

لقد تفوقوا 32-16. لقد تفوقوا على الميدان بنسبة 60 بالمائة – 21.1 بالمائة. لقد تم التفوق عليهم من خارج القوس بنسبة 60 بالمائة – 20 بالمائة.

مع تقليص نيكس لثالث أكبر تقدم في الشوط الأول في تاريخ نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين (27 نقطة)، بدت العودة مستحيلة. غير محتمل. لكن الحشد أصبح أعلى. واقترب نيكس أكثر. وفجأة، أصبح ماديسون سكوير جاردن تجسيدًا لكابوس توتنهام.

يمكن توجيه الأصابع في الكثير من الاتجاهات.

كيف يمكن أن يضيع ويمبانياما رميتين حرتين قبل 1:47 من نهاية المباراة ويتقدم توتنهام 104-103؟ ثم قام جالين برونسون بعمل قفزة عائمة مع بقاء 1:22 ليمنح نيكس تقدمه الأول في المباراة، 105-104.

لماذا في العالم حاول De’Aaron Fox تنفيذ ركلة ركنية بدلاً من المراوغة على مدار الساعة مع تقدم توتنهام 106-105 و13.5 ثانية من نهاية المباراة؟

ثم جاء الخنجر.

كيف بحق الجحيم لم يتمكن أحد من التغلب على OG Anunoby بعد محاولة برونسون الضائعة المكونة من 3 نقاط؟

جاء أنونوبي محلقًا من العدم ليقدم معلومات قبل 1.2 ثانية من نهاية المباراة، ليوجه ضربة قوية لتوتنهام.

لقد كانت وحشية.

كيف يتعافى توتنهام من هذا؟

وقال ويمباانياما، الذي حقق أعلى مستوى للفريق في النقاط (24)، والمرتدات (13)، والكتل (3): “محاسبة بعضنا البعض”. “التواصل. عدم توجيه أصابع الاتهام. وبعد ذلك، إما أن نحصل عليها أو لا نفعل ذلك. لكننا أثبتنا أننا قادرون على تجاوز هذه الصعوبات. وعلى الرغم من أننا لم نصل إلى هذه النقطة من قبل، فأنا مقتنع بأننا بنينا بهذه الطريقة وسنستخدم أفضل ما في هذا. وهذا سوف يشدنا”.

هناك الكثير من الخيوط التي يجب تخزينها بعد أعظم تفكك في تاريخ نهائيات الدوري الاميركي للمحترفين.

هل تتذكر تلك الحركة التي طاردت ويمبانياما في الثواني الأخيرة من المباراة الثانية، عندما رمى الكرة من ظهر ستيفون كاسل؟ لعب الطفل. ما حدث في اللعبة 4 هو نوع الشيء الذي سيتردد صداه لسنوات.

ربما لفترة أطول.

وتفوق توتنهام على نيكس في الشوط الأول بنسبة 59.6 بالمئة مقابل 40 بالمئة من الملعب و53.8 بالمئة مقابل 33.3 بالمئة من خارج القوس. كانوا يرتفعون. كان السرد على وشك أن يصبح “هل سيكون توتنهام أول فريق في تاريخ النهائيات يتعافى بعد خسارته في أول مباراتين على أرضه”.

الآن أصبح الأمر شيئًا آخر تمامًا.

كان هذا محرجا. لقد كانت صادمة. لقد كان الأمر مؤلمًا.

احتاج الوجه المستقبلي للدوري إلى ثلاث كلمات لتلخيص الربع الذي سيظل إلى الأبد وصمة عار في مسيرته.

قال ويمبانياما: “إنه أمر مؤلم”.