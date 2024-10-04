هذا التوت غير المعروف يمكن أن يساعد في خفض نسبة الكولسترول في الدم والوقاية من الأمراض

يحتوي التوت على نكهة حلوة لكوب من الزبادي أو وعاء من دقيق الشوفان ويحتوي على مضادات أكسدة قوية لمحاربة الجذور الحرة التي تضر جسمك. تناول التوت كل يوم يمكن أن يحسن صحة العين والقلب ويقلل الالتهاب. يمكن أن يساعدك التوت الأزرق على التحكم في نسبة السكر في الدم، بينما يمكن أن يقلل توت الأكاي والتوت الأسود من خطر الإصابة بالسرطان (عبر WebMD).

يتوفر التوت الأزرق والتوت والعليق بكثرة في قسم المنتجات لديك، لكن هل فكرت في التوت؟ يحتوي كوب من التوت على 60 سعرة حرارية فقط وأكثر من نصف إمدادك اليومي من فيتامين سي. ويحتوي التوت على 2.4 جرام من الألياف لكل كوب، والألياف القابلة للذوبان هي التي يمكن أن تخفض نسبة الكوليسترول في الدم، كما قال ديستيني مودي، اختصاصي تغذية مسجل في Garage Gym. مراجعات، في مقابلة مع هيلث دايجست.

وقال مودي: “عند تناولها، تحفز الألياف القابلة للذوبان الكبد والمرارة على إنتاج وإطلاق المزيد من الصفراء في الجهاز الهضمي”. “هذا أمر مهم لأن الكبد يجب أن يزيل الكوليسترول من مجرى الدم من أجل إنتاج الصفراء. كلما زاد إنتاج الصفراء، كلما تمت إزالة المزيد من الكوليسترول، وبالتالي خفض مستويات الكوليسترول في الدم.” يحتوي التوت أيضًا على بعض العناصر الغذائية التي يمكن أن تمنع الأمراض.