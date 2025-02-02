هذا الجبن الإيطالي عالي البروتين يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون

كل عام ، يتم تشخيص أكثر من 153000 رجل ونساء إما بسرطان القولون أو سرطان المستقيم ، وكلاهما يندرج تحت مصطلح القولون والمصطلح القولون والمصطلح. يعد سرطان القولون والمستقيم هو ثاني أكثر أنواع السرطان القاتلة لكل من الرجال والنساء ، وأصبح أيضًا أكثر شيوعًا لدى الشباب.
تتمثل إحدى طرق خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في تناول الأطعمة التي قد تحتوي على خصائص مضادة للسرطان ، مثل الجبن. خذ جبن الموزاريلا الغني بالبروتين العالي ، وهو مفضل إيطالي ، على سبيل المثال: أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة محتملة بين منتجات الألبان وتقليل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. خلص مراجعة 2025 في الاتصالات الطبيعة إلى أن تناول الألبان من المحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى النساء البالغات. اقترح الباحثون أن العلاقة كانت مدفوعة بوجود الكالسيوم. وفي الوقت نفسه ، فحصت مراجعة 2019 في التقدم في التغذية الجبن على وجه الخصوص كغذاء محتمل مضاد للسرطان ، مما يكشف وجود علاقة محتملة بين تناول الجبن ومنع سرطان القولون.
قبل أن تندفع لشراء موزاريلا ، قد ترغب في سماع من اختصاصي التغذية المسجل دانييل هولتما سميث أولاً. في حين أن هناك أبحاثًا حالية حول منتجات الألبان والحد من مخاطر السرطان ، لم يتم ملاحظة جبن الموزاريلا على وجه التحديد أنه أكثر فائدة من الأجبان الأخرى في هذا الصدد.
يا له من اتباع نظام غذائي مضاد للسرطان
“من المهم أن نلاحظ أن هذه النتائج لم يتم دعمها باستمرار من خلال دراسات السيطرة على الحالات ، والتي تشير إلى الحاجة إلى مزيد من البحث مع عينات أكبر وفترات متابعة أطول لتأكيد هذه الجمعيات” ، يوضح سميث. في الوقت نفسه ، تلاحظ أنه في الدراسات ، لم تكن هناك آثار ضارة مرتبطة باستهلاك منتجات الألبان ، بما في ذلك الأطعمة الألبان الكاملة. “هناك بعض مكونات منتجات الألبان مثل الكالسيوم وربما فيتامين (د) والتي قد يكون لها تأثيرات وقائية ضد سرطان القولون والمستقيم.” ومع ذلك ، فإن أفضل رهان لك هو التركيز على تحسين نظامك الغذائي العام ، وليس فقط استهلاك الألبان. بينما ينصح سميث ، قد يكون تناول نظام غذائي متوازن ، منخفض المعالجة ، والذي يشمل الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة والبروتينات الهزيلة أكثر تأثيرًا من مجرد إضافة المزيد من الأجبان مثل موزاريلا في يومك.
حل آخر يوصيه سميث هو زيادة تناول الألياف إلى 25 جرامًا يوميًا للنساء و 36 جرامًا للرجال. (اقرأ عن كيف يمكن أن يقلل تناول الألياف اليومية من مخاطر الوفاة المبكرة. في الوقت نفسه ، تعد الألياف الغذائية جيدة للأمعاء ، حيث يتم تقسيمها إلى أحماض دهنية قصيرة السلسلة مثل الزبد. يقول سميث ، “يتمتع الزبد بخصائص مضادة للالتهابات ويساعد على الحفاظ على صحة خلايا القولون.” لاحظت مراجعة 2024 في المجلة الدولية لعلم الأورام إمكانات بيتيرات كعامل علاجي مفيد في علاج بعض أنواع السرطان.
استراتيجيات أخرى لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم
هناك طريقة أخرى لتقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم عن طريق ممارسة كل أسبوع لمدة 150 دقيقة (أو أكثر) بكثافة معتدلة ، وكذلك البقاء في وزن صحي بناءً الأطعمة ، وخاصة اللحوم المصنعة. يقول سميث: “يمكن أن تحتوي هذه اللحوم على مركبات تسبب طفرات في القولون عندما يتم هضمها”. أظهرت مراجعة 2023 في التغذية السريرية دليلًا على وجود صلة بين سرطان القولون والمستقيم واستهلاك الأطعمة المصنعة للغاية. إن تقليل استهلاكك للكحول وتجنب (أو إيقاف) النيكوتين ينتمي أيضًا إلى قائمة مرجعية للطرق القابلة للتنفيذ لتقليل مخاطر السرطان الشائعة.
مع ذلك ، يمكنك بالتأكيد أن تشعر بأنك بخير حول التحول إلى موزاريلا كجبن مفضيح. يقول سميث إنه بسبب محتوى الكالسيوم والبروتين وفيتامين ب ومحتوى فيتامين (د) ، “دمج موزاريلا في نظام غذائي متوازن يشمل مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية يمكن أن يساعد في زيادة فوائدها مع التخفيف من المخاطر المحتملة”. ومع ذلك ، فإنها تحذر من أن تكون واقعية بشأن حجم الجزء وسلبيات موزاريلا ، مثل محتوى الصوديوم المرتفع والدهون المشبعة ، أمر مهم. “على الرغم من أن موزاريلا أقل في الدهون مقارنة بالجبن الأخرى ، إلا أنها لا تزال تحتوي على الدهون المشبعة ، والتي يجب استهلاكها بالاعتدال ، خاصة إذا كان لديك استعداد وراثي للقضايا المتعلقة بالكوليسترول” ، كما أوضحت. “(و) أو البعض ، يمكن أن يكون لتناول الدهون المشبعة تأثير أكبر على الكوليسترول والصحة العامة في القلب.”