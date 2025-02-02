هذا الجبن الإيطالي عالي البروتين يمكن أن يقلل أيضًا من خطر الإصابة بسرطان القولون

كل عام ، يتم تشخيص أكثر من 153000 رجل ونساء إما بسرطان القولون أو سرطان المستقيم ، وكلاهما يندرج تحت مصطلح القولون والمصطلح القولون والمصطلح. يعد سرطان القولون والمستقيم هو ثاني أكثر أنواع السرطان القاتلة لكل من الرجال والنساء ، وأصبح أيضًا أكثر شيوعًا لدى الشباب.

تتمثل إحدى طرق خفض خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم في تناول الأطعمة التي قد تحتوي على خصائص مضادة للسرطان ، مثل الجبن. خذ جبن الموزاريلا الغني بالبروتين العالي ، وهو مفضل إيطالي ، على سبيل المثال: أظهرت العديد من الدراسات وجود علاقة محتملة بين منتجات الألبان وتقليل الإصابة بسرطان القولون والمستقيم. خلص مراجعة 2025 في الاتصالات الطبيعة إلى أن تناول الألبان من المحتمل أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم لدى النساء البالغات. اقترح الباحثون أن العلاقة كانت مدفوعة بوجود الكالسيوم. وفي الوقت نفسه ، فحصت مراجعة 2019 في التقدم في التغذية الجبن على وجه الخصوص كغذاء محتمل مضاد للسرطان ، مما يكشف وجود علاقة محتملة بين تناول الجبن ومنع سرطان القولون.

قبل أن تندفع لشراء موزاريلا ، قد ترغب في سماع من اختصاصي التغذية المسجل دانييل هولتما سميث أولاً. في حين أن هناك أبحاثًا حالية حول منتجات الألبان والحد من مخاطر السرطان ، لم يتم ملاحظة جبن الموزاريلا على وجه التحديد أنه أكثر فائدة من الأجبان الأخرى في هذا الصدد.