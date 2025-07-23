هذا الخطأ المضيف الشائع وراء الأوراق الضعيفة الباهتة

تشتهر Hostas المحب للظل (HostAceae) بأوراقها الأناقة المحببة (Hostaceae) للعديد من البستانيين المنزليين. هذه المعمرة المزهرة غير الأصلية مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ويمكن أن تضيف الامتلاء إلى أي حديقة ، حتى تلك التي تحصل على القليل من أشعة الشمس. ومع ذلك ، هناك خطأ شائع مع المضيفات التي يمكن أن تحدث الفرق بين نبات مزدهر ومصطبغ للغاية وواحد يكافح من أجل العمل – أي وضعها بالقرب من الأضواء الساطعة في الفناء أو الفناء الخلفي. (أراهن أنك لم تفكر في ذلك!)
أجرة Hostas أفضل في المناطق الرطبة المظللة ويمكن أن تضعف أو تتلاشى مع التعرض المطول للأضواء القاسية التي تنبعث منها الحرارة. بمرور الوقت ، يمكن أن تخلق هذه الظروف أيضًا أرضًا تكاثر للآفات مثل الرخويات والقواقع ، والتي من المعروف أنها تصيب هذه النباتات وتضبط الثقوب القبيحة في تلك الأوراق الرائعة. نعم ، قد تكون بعض إضاءة الفناء الخلفي ضرورية لتفتيح حديقتك وإبقاء من السهل التنقل بعد أن تنخفض الشمس ، لكنك سترغب في وضع مضيفك من المنطقة المجاورة. وبهذه الطريقة ، لن تحصل أوراقهم على محروقة من المصابيح ، وسوف تظل قوية بما يكفي لدرء الآفات.
أين تزرع مضيفاتك بدلاً من ذلك ، وكيفية العناية بهم
تفضل Hostas التربة الرطبة والحد الأدنى من الضوء ، على الرغم من أنها تستمتع بالشمس الصباحية. بدلاً من زراعتها بالقرب من إضاءة الفناء ، حاول وضع مضيفك في بقعة مظهلة تحت شجرة وبعيدة عن أي مصدر إضاءة رئيسي (طبيعي أو اصطناعي). يمكنك أيضًا زرعها في حاويات جيدة التصريف أو إقرانها مع النباتات الأخرى ذات الإضاءة المنخفضة لتنمية حديقة الظل المزدهرة. في هذه الظروف ، سوف تنمو على نطاق واسع وقوي وقد تزهر. تأكد من الحفاظ على رطوبة التربة ولكن لا تبلل ، خاصة إذا كنت تعيش في منطقة تعاني من أمطار قليلة جدًا – تحتاج المضيفات إلى قدر لا بأس به من الرطوبة لتزدهر.
نظرًا لأن المضيفات مقاومة للبرد ، ستلاحظ تلك الأوراق الخضراء المترامية الأطراف التي تحافظ على سلامتها جيدًا في الخريف. إذا تلاشت أوراقها مع انخفاض درجة الحرارة ، فهذه علامة على أن مضيفاتك تدخل موسمها النائم. في هذه المرحلة ، من الأفضل تقليمها لمنع الأوراق من الحصول على بُعد وجذب الآفات المحبة للرطوبة. يمكنك قطعها بالكامل لفصل الشتاء ونتطلع إلى المزيد من الإزهار في الربيع المقبل. سوف تستمر Hostas عمومًا في النمو في نفس المكان عامًا بعد عام مع تداخل ضئيل من جانبك.
النباتات الأخرى التي لن تندفع بشكل جيد بالقرب من أضواء الفناء الخلفي
المضيفات ليست هي النبات الوحيد الذي يعرض الذبول تحت شدة إضاءة الفناء القاسية. يجب أيضًا زرع المعمرة الشهيرة الأخرى ، مثل Gardenias (Gardenia jasminoides) أو زهور القلب النزيف (Lamprocapnos Spectabilis) بعيدًا عن أي لمبات ساخنة مشرقة في الفناء الخلفي أو الحديقة. يعتمد كلا النباتين اعتمادًا كبيرًا على التقلبات الطبيعية في درجة الحرارة والضوء على مدار كل يوم لتزدهر. يمكن أن يفسد البرق الاصطناعي مع تلك الإشارات واعتقال نموها ، ناهيك عن حرق أوراقهم الحساسة والزهور الجذابة. ينطبق نفس المنطق على العديد من الزهور التي تفتح في الليل ، مثل الزهرة المسائية (Oenothera Biennis). إذا كنت من محبي أزهار Primprose الصفراء وترغب في زرعها في مكان ما ، فسوف يزدهرون ، وينفجرونها حتى لا تتلامس مع مصابيح الفناء بعد حلول الظلام.
إذا كنت تبحث عن معمرة كثيفة تشبه Hosta تكون أقل حساسية للضوء ، فإن أجراس المرجان (Heuchera Americana) هو بديل ممكن. تنمو هذه المعمرة الأصلية بشكل جيد في مجموعة من الظروف الإضاءة – فكر في أشعة الشمس الكاملة للظل – حتى يتمكنوا من التعامل مع الزراعة بالقرب من مصدر الضوء الاصطناعي. إنها صيانة منخفضة ، وتأتي بأي لون يمكن أن تفكر فيه تقريبًا ، ويمكن أن تجذب الطيور الطنان والفراشات إلى فناءك.