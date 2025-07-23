هذا الخطأ المضيف الشائع وراء الأوراق الضعيفة الباهتة

تشتهر Hostas المحب للظل (HostAceae) بأوراقها الأناقة المحببة (Hostaceae) للعديد من البستانيين المنزليين. هذه المعمرة المزهرة غير الأصلية مناسبة لمناطق الصلابة في وزارة الزراعة الأمريكية من 3 إلى 9 ويمكن أن تضيف الامتلاء إلى أي حديقة ، حتى تلك التي تحصل على القليل من أشعة الشمس. ومع ذلك ، هناك خطأ شائع مع المضيفات التي يمكن أن تحدث الفرق بين نبات مزدهر ومصطبغ للغاية وواحد يكافح من أجل العمل – أي وضعها بالقرب من الأضواء الساطعة في الفناء أو الفناء الخلفي. (أراهن أنك لم تفكر في ذلك!)

أجرة Hostas أفضل في المناطق الرطبة المظللة ويمكن أن تضعف أو تتلاشى مع التعرض المطول للأضواء القاسية التي تنبعث منها الحرارة. بمرور الوقت ، يمكن أن تخلق هذه الظروف أيضًا أرضًا تكاثر للآفات مثل الرخويات والقواقع ، والتي من المعروف أنها تصيب هذه النباتات وتضبط الثقوب القبيحة في تلك الأوراق الرائعة. نعم ، قد تكون بعض إضاءة الفناء الخلفي ضرورية لتفتيح حديقتك وإبقاء من السهل التنقل بعد أن تنخفض الشمس ، لكنك سترغب في وضع مضيفك من المنطقة المجاورة. وبهذه الطريقة ، لن تحصل أوراقهم على محروقة من المصابيح ، وسوف تظل قوية بما يكفي لدرء الآفات.