هذا الخل DIY هو أفضل طريقة لتنظيف التخلص من القمامة

يعد Vinegar مكونًا بطلًا في وصفات تنظيف المنازل DIY ، وهي واحدة من مكونات التنظيف الطبيعية التي ستحتاج إلى مخزون صحي في منزلك. إنها واحدة من المنتجات الأولى التي يجب أن تصل إليها عندما تريد تجنب المنتجات التجارية ذات المكونات غير المرغوب فيها التي تعتبر مشكلة عندما تنتهي في البيئة. لذلك عندما تبحث عن طريقة أقل سمية وأرخص لإزالة الفوضى من التخلص من القمامة الخاصة بك ، استخدم الخل بجانب Bestie ، صودا الخبز ، لمجموعة رابحة.

تشمل العديد من أفضل حلول تنظيف الخل DIY لمنزلك صودا الخبز في هذا المزيج. في حين أن الخل هو منظف الحمضي اللطيف الذي يساعد على حل الأوساخ ، فإن صودا الخبز هي منتج قلوي يساعد على تنظيف الشحوم. تساعد صودا الخبز أيضًا على تخليص تصرفات القمامة من الروائح السيئة. يعمل هذا التحرير والسرد بشكل جيد معًا لقطع تراكم التخلص من القمامة وغسله أسفل الصرف.