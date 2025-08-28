هذا الخل DIY هو أفضل طريقة لتنظيف التخلص من القمامة

يعد Vinegar مكونًا بطلًا في وصفات تنظيف المنازل DIY ، وهي واحدة من مكونات التنظيف الطبيعية التي ستحتاج إلى مخزون صحي في منزلك. إنها واحدة من المنتجات الأولى التي يجب أن تصل إليها عندما تريد تجنب المنتجات التجارية ذات المكونات غير المرغوب فيها التي تعتبر مشكلة عندما تنتهي في البيئة. لذلك عندما تبحث عن طريقة أقل سمية وأرخص لإزالة الفوضى من التخلص من القمامة الخاصة بك ، استخدم الخل بجانب Bestie ، صودا الخبز ، لمجموعة رابحة.
تشمل العديد من أفضل حلول تنظيف الخل DIY لمنزلك صودا الخبز في هذا المزيج. في حين أن الخل هو منظف الحمضي اللطيف الذي يساعد على حل الأوساخ ، فإن صودا الخبز هي منتج قلوي يساعد على تنظيف الشحوم. تساعد صودا الخبز أيضًا على تخليص تصرفات القمامة من الروائح السيئة. يعمل هذا التحرير والسرد بشكل جيد معًا لقطع تراكم التخلص من القمامة وغسله أسفل الصرف.
تنظيف التخلص من القمامة مع الخل وصودا الخبز
لاستخدام هذه الطريقة لتنظيف التخلص من القمامة ، ستحتاج إلى كل من صودا الخبز وإما خل التفاح أو التفاح ، بالإضافة إلى غلاية شاي مليئة بالماء المغلي. أولاً ، صب صودا الخبز في التخلص من القمامة-يجب أن تفعل حوالي نصف كوب. اتبع هذا مع كوب واحد إلى اثنين من الخل ، وسيؤدي الخليط إلى تفاعل كيميائي يسبب التزوير. اسمح للخليط بالجلوس لعدة دقائق قبل الشطف مع وعاء أو غلاية من الماء المغلي.
بمجرد حصولك على التخلص من القمامة الخالية من الرائحة بفضل طريقة التنظيف هذه ، ستتمكن من الانتقال إلى مشاريع أخرى. يمكن أيضًا خلط الخل مع Borax ، أفضل صديق آخر في Vinegar ، عند تنظيف التخلص من القمامة في المطبخ. ومع ذلك ، إذا وجدت نفسك بحاجة إلى تنظيف التخلص من القمامة بشكل متكرر ، فقد ترغب في تقييم إجراءات تنظيف المطبخ الخاصة بك. في حين أن غسل البقايا من الأطباق القذرة إلى التخلص من التخلص ، من المتوقع أن يؤدي استخدام جهاز الحوض المذهل هذا للتخلص من قطع الطعام الأكبر الكثير من الماء – بدلاً من ذلك ، فكر في تسميد نفايات الطعام الخاصة بك.