هذا الرمز على سلة المهملات قد يشير إلى محاولة سرقة وشيكة

ذات مساء بينما كنت أخرج القمامة، لاحظت علامة غريبة مرسومة بالطباشير على سلة المهملات أمام منزلي. تذكرتُ حديث صديق يعمل في الأمن المدني عن صيحات جديدة لدى المجرمين لاختبار مدى استعداد المنازل للسرقة. هذه الرموز لم تُرسم للزينة، بل لتنبيه العصابات إلى أفضل الأهداف.

ما تعنيه هذه الرموز على سلة المهملات

✚ علامة الصليب : تُشير إلى أن المنزل “جاهز” وأن الأبواب بلا حماية كافية.

: تُشير إلى أن المنزل وأن الأبواب بلا حماية كافية. ◆ رمز المعين : يعني أن البيت خالٍ منذ فترة—فرصة مثالية للسارقين.

: يعني أن البيت منذ فترة—فرصة للسارقين. ◯ الدائرة : دلالة على وجود أموال أو مقتنيات ثمينة بداخله.

: دلالة على وجود أو مقتنيات ثمينة بداخله. Z خط متعرج : يفيد بوجود كلب حراسة ، فيثنيهم عن الاقتراب.

: يفيد بوجود ، فيثنيهم عن الاقتراب. Δ المثلث : يخبر العصابة بأن هناك امرأة تعيش بمفردها، ما يزيد احتمال اختيار الهدف .

: يخبر العصابة بأن هناك تعيش بمفردها، ما يزيد احتمال . Y حرف الواي : يؤكد وجود نظام إنذار مُفعّل.

: يؤكد وجود نظام مُفعّل. ⊘ دائرة مُعتمة: رسالة تقول إن المنزل “لا يساوي العناء”، فالممتلكات قليلة أو الحماية قوية.

كيف تحمي منزلك وتفك شفرة العيون المتسللة

مسح العلامات فورًا : التقط صورة للتبليغ للشرطة، ثم امسحها عن الأبواب والأرصفة.

: التقط صورة للتبليغ للشرطة، ثم عن الأبواب والأرصفة. أمن واقٍ : أبواب مصفَّحة وأنظمة إنذار وكاميرات مراقبة تعيق تخطيط المجرمين.

: أبواب وأنظمة وكاميرات تعيق تخطيط المجرمين. التخفي والتبديل : لا تُظهر غيابك ؛ اطلب من جار أو قريب رمي القمامة مؤقتًا، أو افتح وأغلق الستائر بين الحين والآخر.

: لا تُظهر ؛ اطلب من جار أو قريب مؤقتًا، أو بين الحين والآخر. التنظيم الخارجي : احتفظ بالأدوات الثمينة في الجراج ، فلا تترك دراجات أو أثاث ثمينًا في العراء.

: احتفظ بالأدوات الثمينة في ، فلا تترك أو ثمينًا في العراء. التوعية المجتمعية: تعاون مع جيرانك لمراقبة الحي وتبادل التحذيرات عند ملاحظة أي نشاط مريب.

حماية منزلك تبدأ بالانتباه إلى العلامات الصغيرة التي قد تبدو عابرة، لكنها تحمل رسائل خطيرة لمنزلك وأمان عائلتك.