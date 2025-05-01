هذا المكون غير المتوقع يساعدك على الهضم بعد وجبة دسمة، وفقًا لخبير طعام

في عالم الطعام، يبحث الجميع عن الطرق التي تجعل تجربة تناول الطعام أكثر راحة، خاصة بعد وجبات دسمة قد تُسبب شعورًا بالثقل والانتفاخ. أحد أشهر النقاد الطهيين في فرنسا، فرانسوا-ريجي غودري، كشف عن مكون غير متوقع يعينه في مثل هذه المواقف، وهو النعناع الفلفلي.

حيلة مدهشة من فرانسوا-ريجي غودري

فرانسوا-ريجي غودري، الذي عُرف ببرنامجه “تري تري بون“، قد يكون معروفًا بتقديم أفضل الأماكن لتناول الطعام، لكن في آخر حلقة له، أظهر جانبًا جديدًا من شخصيته. أثناء تصوير حلقة عن البسكويت، اضطر لتذوق العديد من الأصناف المختلفة بشكل متسلسل، وهو أمر قد يسبب الكثير من التعب للجهاز الهضمي. ولكن بفضل حيلة بسيطة جدًا، استطاع أن يخفف من هذا الشعور.

سر غودري يكمن في النعناع الفلفلي. ليس مجرد نكهة منعشة في المأكولات، بل هو مكون يساعده على التغلب على الانتفاخ الذي يشعر به بعد تناول كمية كبيرة من الطعام. يقوم بوضع بضع قطرات من زيت النعناع الفلفلي تحت لسانه ليشعر بالراحة الفورية. يصف غودري هذه الطريقة بأنها فعّالة وسهلة، إذ أنه يظل يحمل زجاجة صغيرة من الزيت العطري مع كل أدواته، ويستخدمها متى شعر بأي انزعاج.

فوائد علمية للنعناع الفلفلي

إذا كان هناك أي شك حول فعالية هذه الحيلة، فقد أكدت الدراسات العلمية أن النعناع الفلفلي له تأثيرات إيجابية على الهضم. وفقًا لجراح الجهاز الهضمي ويليام بيربي، فإن الميثانول الموجود في النعناع الفلفلي يعمل على تخفيف التقلصات المعوية ويساعد على استرخاء الأمعاء. هذا ما يجعل من النعناع الفلفلي خيارًا ممتازًا بعد تناول وجبة كبيرة أو دهنية، إذ يُقلل من الشعور بالثقل ويسهم في تحسين راحة الجهاز الهضمي.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن تناول النعناع الفلفلي بعدة أشكال: سواء كانت زيتًا عطريًا، أو في صورة أقراص أو حتى كـ شاي دافئ. هذه الخيارات تجعل من النعناع الفلفلي حلاً طبيعيًا وآمنًا لعلاج مشاكل الهضم في أي وقت.

كيف يمكنك استخدام النعناع الفلفلي في حياتك اليومية؟

ربما حان الوقت لتضمين هذا المكون البسيط في روتينك اليومي، خاصة في موسم العطلات والمناسبات التي تتطلب تناول كميات كبيرة من الطعام. يمكنك ببساطة إضافة قطرات من زيت النعناع الفلفلي إلى ماء دافئ أو أكله مع الحلوى لتستفيد من خصائصه المهدئة.