هذا المنتج السحري يزيل البقع من الأحذية في دقائق فقط

سواء كنت من عشاق جمع الأحذية الرياضية أو تكتفين بثلاثة أزواج فقط، يبقى الحفاظ عليها نظيفة مهمة صعبة. البقع قد تظهر فجأة: خطوة في ماء متسخ، أحدهم يطأ على قدمك في المترو، أو مجرد أثر احتكاك يومي. والنتيجة واحدة: حذاءك المفضل يبدو متّسخًا، والإحباط في أوجه.

الحل السحري من داخل المنزل

الخبر الجيد أن السر لا يكمن في تنظيف جاف باهظ الثمن، بل في منتج منزلي غير متوقع: صابون “فيل الثور” (fiel de bœuf). هذا الصابون، المتوافر في محلات منخفضة السعر بأقل من يورو واحد، أثبت فعاليته في إزالة أصعب البقع: آثار سوداء، بقايا طعام وحتى بقع النبيذ.

طريقة الاستعمال بسيطة:

بلّلي الحذاء قليلًا بالماء.

مرري إسفنجة رطبة على الصابون حتى تتشكل رغوة.

افركي البقع برفق ثم اتركي الحذاء 15 دقيقة قبل شطفه.

النتيجة غالبًا مدهشة، وكأن الحذاء عاد جديدًا.

كيف تنظف أحذية بيضاء أو ملوّنة؟

هذا الصابون لا يفرّق بين الأقمشة المختلفة، سواء كانت جلدًا أو قماشًا أو شامواه. أما الأحذية ذات الأربطة، فيُفضَّل نزعها ونقعها في ماء ساخن مع بيكربونات الصوديوم لتعود أكثر بياضًا.

هل يمكن غسل الأحذية في الغسالة؟

رغم أن الفكرة تبدو مغرية، ليست كل الأحذية مناسبة للغسيل الآلي.

الأحذية القماشية فقط يمكن غسلها على برنامج لطيف (30 درجة مئوية، دوران متوسط)، بعد وضعها داخل منشفة لتجنب تلف الغسالة.

فقط يمكن غسلها على برنامج لطيف (30 درجة مئوية، دوران متوسط)، بعد وضعها داخل منشفة لتجنب تلف الغسالة. أضيفي كرة تنس في الحوض لتقليل الصدمات.

أما الأحذية الجلدية أو الشامواه أو ذات الكعوب، فهي لا تتحمل الغسيل الآلي إطلاقًا. هنا، يبقى الصابون الطبيعي باليد هو الخيار الأكثر أمانًا.

خلاصة

بفضل منتج بسيط وغير مكلف، يمكنك أن تمنح حذاءك المفضل عمرًا جديدًا. قليل من الصبر وبعض الحركات البسيطة كفيلة بجعل أي زوج أحذية – من السنيكرز إلى الباليرينات – يعود إلى بريقه الأول، من دون الحاجة لإنفاق ميزانية إضافية.