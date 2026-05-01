هذا النبات الاستوائي سريع النمو الذي يمكنك استخدامه لتحقيق الخصوصية في حديقتك

إذا شعرت يومًا أنك مكشوف أثناء جلوسك بالخارج في حديقتك، فربما يمكنك الاستمتاع بمزيد من الخصوصية. ففي نهاية المطاف، لا أحد يستمتع بالشعور بمراقبة الجيران أو المارة أثناء الاسترخاء في الفناء الخلفي لمنزله. تعد الشاشة الطبيعية حلاً سهلاً وجماليًا نسبيًا. إن تحديد النباتات التي تعمل بشكل أفضل من أجل الخصوصية يعتمد إلى حد كبير على الذوق والموقع. إذا كنت تعيش في مكان دافئ مثل الحدائق الاستوائية، فإن نخلة أريكا (Chrysalidocarpus lutescens) تستحق الزيارة بالتأكيد. إنها نبات معمر استوائي دائم الخضرة معروف بسعفه الخضراء الريشية المورقة. ينمو النبات من 10 إلى 30 قدمًا وعرضه من 8 إلى 15 قدمًا، مع سيقان متعددة من القاعدة، مما يجعله خيارًا رائعًا لإنشاء شاشات خصوصية كثيفة وطبيعية في الساحات.

في الواقع، تعتبر أشجار النخيل الأريكا واحدة من أشجار النخيل الأكثر شعبية لشاشات الخصوصية الطبيعية في المناظر الطبيعية السكنية والتجارية. بالنسبة للمبتدئين، فإنها تنمو بسرعة. في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تنمو أشجار نخيل الأريكا من 2 إلى 3 أقدام كل عام. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر 10 سنوات فقط للوصول إلى الحجم الكامل. تنتج نخيل الأريكا أيضًا زهورًا صفراء في الصيف، تليها فاكهة صفراء تجذب الطيور، على الأقل في بيئتها الأصلية. يمكنك فقط زراعة نخيل الأريكا في الهواء الطلق في مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11. إذا كنت تعيش خارج هذه المناطق، فسيتعين عليك زراعة أشجار أخرى سريعة النمو لتوفير حاجز خصوصية طبيعي في حديقتك. إذا كنت تعيش في جنوب فلوريدا، فقد لا يكون اختيار نخيل الأريكا هو الفكرة الأفضل. على الرغم من أن هذه الأنواع لا تعتبر غازية رسميًا بعد، إلا أنك تحتاج إلى إدارتها بعناية لمنع هروبها.