هذا النبات الاستوائي سريع النمو الذي يمكنك استخدامه لتحقيق الخصوصية في حديقتك

إذا شعرت يومًا أنك مكشوف أثناء جلوسك بالخارج في حديقتك، فربما يمكنك الاستمتاع بمزيد من الخصوصية. ففي نهاية المطاف، لا أحد يستمتع بالشعور بمراقبة الجيران أو المارة أثناء الاسترخاء في الفناء الخلفي لمنزله. تعد الشاشة الطبيعية حلاً سهلاً وجماليًا نسبيًا. إن تحديد النباتات التي تعمل بشكل أفضل من أجل الخصوصية يعتمد إلى حد كبير على الذوق والموقع. إذا كنت تعيش في مكان دافئ مثل الحدائق الاستوائية، فإن نخلة أريكا (Chrysalidocarpus lutescens) تستحق الزيارة بالتأكيد. إنها نبات معمر استوائي دائم الخضرة معروف بسعفه الخضراء الريشية المورقة. ينمو النبات من 10 إلى 30 قدمًا وعرضه من 8 إلى 15 قدمًا، مع سيقان متعددة من القاعدة، مما يجعله خيارًا رائعًا لإنشاء شاشات خصوصية كثيفة وطبيعية في الساحات.
في الواقع، تعتبر أشجار النخيل الأريكا واحدة من أشجار النخيل الأكثر شعبية لشاشات الخصوصية الطبيعية في المناظر الطبيعية السكنية والتجارية. بالنسبة للمبتدئين، فإنها تنمو بسرعة. في ظل الظروف المناسبة، يمكن أن تنمو أشجار نخيل الأريكا من 2 إلى 3 أقدام كل عام. بالإضافة إلى ذلك، يستغرق الأمر 10 سنوات فقط للوصول إلى الحجم الكامل. تنتج نخيل الأريكا أيضًا زهورًا صفراء في الصيف، تليها فاكهة صفراء تجذب الطيور، على الأقل في بيئتها الأصلية. يمكنك فقط زراعة نخيل الأريكا في الهواء الطلق في مناطق مقاومة النباتات التابعة لوزارة الزراعة الأمريكية من 10 إلى 11. إذا كنت تعيش خارج هذه المناطق، فسيتعين عليك زراعة أشجار أخرى سريعة النمو لتوفير حاجز خصوصية طبيعي في حديقتك. إذا كنت تعيش في جنوب فلوريدا، فقد لا يكون اختيار نخيل الأريكا هو الفكرة الأفضل. على الرغم من أن هذه الأنواع لا تعتبر غازية رسميًا بعد، إلا أنك تحتاج إلى إدارتها بعناية لمنع هروبها.
كيفية زراعة نخيل الأريكا في حديقتك للحصول على شاشة خصوصية استوائية كثيفة
إذا كنت ترغب في إنشاء شاشة خصوصية حول حديقتك باستخدام نخيل الأريكا، فستحتاج إلى المباعدة بين النباتات بشكل صحيح. يبلغ عرضها من 8 إلى 15 قدمًا، لذا فإن زرعها على مسافة 10 أقدام تقريبًا يعمل بشكل جيد لضمان وجود الحد الأدنى من الفجوات في سياجك الطبيعي. إذا كنت تريد زراعة تشبه التحوط أو شاشة خصوصية كثيفة، فزرع النخيل على مسافة 3 إلى 6 أقدام. من المهم أيضًا تقليم أشجار نخيل الأريكا لإبقائها مرتبة وتشجيع التجمع. استخدم القاعدة ثلاثية الأبعاد لتقليم نباتاتك بشكل صحيح – ابدأ بتقليم الفروع الميتة والتالفة فقط. التقليم المفرط لنخيل الأريكا يمكن أن يعيق نموها أو حتى يقتلها.
الشيء الآخر الذي يمكن أن يؤدي إلى موت نخيل الأريكا هو التربة المشبعة بالمياه. تأكد من زراعة أشجار النخيل في تربة جيدة التصريف ذات درجة حموضة خفيفة إلى محايدة لمنعها من الإصابة بتعفن الجذور والحفاظ على ازدهارها. يمكنك استخدام مجموعة أدوات اختبار التربة المنزلية الدقيقة نسبيًا، مثل مجموعة اختبار التربة MySoil ذات التصنيف الجيد مقابل 32 دولارًا تقريبًا، أو إرسال بعض التربة بعيدًا للاختبار المعملي. إذا كانت تربتك قلوية جدًا، فاخلطها ببعض الكبريت لخفض درجة الحموضة.
بينما تتحمل أشجار الأريكا موقعًا مشمسًا بالكامل، فإنها تفضل الشمس الجزئية. يمكن أن تتحول أوراقها إلى اللون الأصفر عند تعرضها لأشعة الشمس كثيرًا، مما يجعلها تبدو أقل جاذبية. وبالمثل، فإن الكثير من الأسمدة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى شحوب أوراق الشجر. تحتاج إلى تسميد نخيل الأريكا مرة واحدة على الأقل في فصل الربيع والصيف والخريف باستخدام منتج مصمم خصيصًا لأشجار النخيل، مثل Miracle-Gro Shake ‘N Feed Palm Plant Food. اتبع دائمًا تعليمات الشركة المصنعة، وتجنب إطعام راحة يدك في الشتاء — وربما في الخريف، إذا كان النمو قد تباطأ بالفعل.