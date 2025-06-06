هذا النبات الصغير القاسي يبقى في الجرار ولا يحتاج إلى شيء تقريبًا

إذا كنت بستانيًا طموحًا ليس لديه الكثير من المعرفة والحد الأدنى من المعدات المتاحة لك ، فقد يكون مصنع اليشم (Crassula Ovata) هو الحل لصلوات الإبهام الخضراء. تشيد من جنوب إفريقيا وموزمبيق في الأصل ، فإن نباتات اليشم هي بطيئة النمو ، ومضغوط ، وتتحمل الجفاف بشكل لا يصدق-ثلاث سمات تجعلها مثالية لحياة الجرة. على عكس النباتات المنزلية ، لا يحتاجون إلى رعاية واهتمام خاصين. يتخّن أوراقهم السامية للمياه لأسابيع ، مما يعني أنه يمكنك نسيانها دون ذنب. في الواقع ، فإن Overwatering هو الشيء الوحيد الذي يجب الانتباه إليه ، لأنها عرضة لعفن الجذر.
لا تحتاج إلى الكثير لإخراج حضانة العربات الزجاجية عن الأرض أيضًا. بصرف النظر عن الجرة (التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في متناول اليد) ، كل ما تحتاجه هو بعض العناصر الأخرى التي يمكنك التقاطها في متجر المصنع المحلي الخاص بك. إذا كان اهتمامك بمصنع Jade أمرًا مرهقًا بالفعل ، فهناك شيء آخر سيجعله أكثر جاذبية لك. يُعتقد أن نباتات اليشم تجذب الثروة والازدهار والنجاح ، مما يجعلها تُعتقد أن مصانع اليشم تجذب الثروة والازدهار والنجاح ، مما يجعلها تجذب الثروة والازدهار والنجاح ، مما يجعلها معروفة باسم “أشجار المال” أو “مصانع المال” في دوائر فنغ شوي ، وجعلها اختيارًا شائعًا للمنازل والمكاتب على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا 12 نوعًا فريدًا من Jade Plant للاختيار من بينها.
كيفية زراعة ورعاية مصنع اليشم في جرة
ابدأ بتحديد جرة أو حاوية زجاجية. يمكنك استخدام أي شيء من جرة ميسون إلى وعاء القهوة القديم ، طالما أنه كبير بما يكفي لإيواء نباتك بشكل مريح. أضف 1-2 بوصات من الأحجار الصغيرة أو الحصى إلى القاع للمساعدة في الصرف. بعد ذلك ، ستحتاج إلى طبقة رقيقة من الفحم المنشط للمساعدة في تصفية الماء وتكون بمثابة معطر الغرفة لمنزل الزجاج في النبات. إن إضافة حاجز قابل للتنفس (نسيج المناظر الطبيعية أو شبكة) سيمنع التربة من انسداد طبقة الصرف. للتربة ، اذهب لمزيج جيد. ستفعل تربة بوتينغ الأساسية ، لكنها تساعد على تحريك بعض البيرلايت لجعلها أكثر تنفسًا. نقطة انطلاق جيدة هي ما يقرب من اثنين من مغرفة مزيج Potting لكل مغرفة من البيرلايت. المضي قدما ووضع 2-3 بوصات أعلى الطبقات بالفعل في جرة الخاصة بك.
لقد حان الوقت أخيرًا لإعادة إنشاء مصنع اليشم الخاص بك. قم بإزالته من منزله المؤقت وقم بتشكيله في الجرة الزجاجية المحضرة. تأكد من أنه دافئ بالضغط بخفة على التربة. انتزع سقي أحدث أفراد عائلتك لمدة أسبوع تقريبًا. بعد ذلك ، انتظر حتى تشعر التربة بالجفاف قليلاً – عادةً كل بضعة أسابيع – قبل إعطائها مشروبًا آخر. ضع مصنع Jade الخاص بك في مكان ما ، سيحصل على حوالي ست ساعات من التعرض المشرق يوميًا مثل حافة المطبخ المشمس أو مكتب مضاء جيدًا.
نباتات اليشم ليست جميلة فحسب ، بل إنها تجلب أيضًا طاقة جيدة
ليس من السهل رعاية نباتات اليشم فقط ، بل إنها تحتفظ أيضًا بمكان خاص في فنغ شوي بفضل رمزيةهم الغنية. من خلال أوراقها المدورة التي تشبه العملات المعدنية ، اكتسبت هذه العصارة الصغيرة القوية ألقابًا مثل “مصنع المال” و “Money Tree”. يعتقد الكثيرون أنهم يساعدون في جذب الوفرة والنجاح والازدهار ، ولهذا السبب غالباً ما يتم العثور عليهم في المنازل والمساحات المكتبية.
تشير مبادئ فنغ شوي إلى وضع مصنع اليشم في المنطقة الجنوبية الشرقية من منزلك أو مكتبك – المعروف باسم “زاوية الثروة” – لتشجيع النمو المالي والفرصة. كما يُعتقد أنهم يعززون تدفق الطاقة الإيجابية ، خاصة عند وضعه بالقرب من المداخل أو على مكتب العمل لتعزيز الدافع والوضوح. فقط كن مدروسًا حول المكان الذي تضعه لك. تعتبر الحمامات مشؤومة ، وستحتاج أولاً إلى Feng Shui غرفة نومك قبل إضافة واحدة هناك. ولكن بخلاف ذلك ، يمكن لأي بقعة أخرى في منزلك الاستفادة من طاقة Kade Plant Lucky -Energy – ناهيك عن مظهرها الجيد.