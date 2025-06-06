هذا النبات الصغير القاسي يبقى في الجرار ولا يحتاج إلى شيء تقريبًا

إذا كنت بستانيًا طموحًا ليس لديه الكثير من المعرفة والحد الأدنى من المعدات المتاحة لك ، فقد يكون مصنع اليشم (Crassula Ovata) هو الحل لصلوات الإبهام الخضراء. تشيد من جنوب إفريقيا وموزمبيق في الأصل ، فإن نباتات اليشم هي بطيئة النمو ، ومضغوط ، وتتحمل الجفاف بشكل لا يصدق-ثلاث سمات تجعلها مثالية لحياة الجرة. على عكس النباتات المنزلية ، لا يحتاجون إلى رعاية واهتمام خاصين. يتخّن أوراقهم السامية للمياه لأسابيع ، مما يعني أنه يمكنك نسيانها دون ذنب. في الواقع ، فإن Overwatering هو الشيء الوحيد الذي يجب الانتباه إليه ، لأنها عرضة لعفن الجذر.

لا تحتاج إلى الكثير لإخراج حضانة العربات الزجاجية عن الأرض أيضًا. بصرف النظر عن الجرة (التي من المحتمل أن تكون لديك بالفعل في متناول اليد) ، كل ما تحتاجه هو بعض العناصر الأخرى التي يمكنك التقاطها في متجر المصنع المحلي الخاص بك. إذا كان اهتمامك بمصنع Jade أمرًا مرهقًا بالفعل ، فهناك شيء آخر سيجعله أكثر جاذبية لك. يُعتقد أن نباتات اليشم تجذب الثروة والازدهار والنجاح ، مما يجعلها تُعتقد أن مصانع اليشم تجذب الثروة والازدهار والنجاح ، مما يجعلها تجذب الثروة والازدهار والنجاح ، مما يجعلها معروفة باسم “أشجار المال” أو “مصانع المال” في دوائر فنغ شوي ، وجعلها اختيارًا شائعًا للمنازل والمكاتب على حد سواء. بالإضافة إلى ذلك ، هناك أيضًا 12 نوعًا فريدًا من Jade Plant للاختيار من بينها.