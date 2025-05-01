هذا النمط المنزلي هو قيمة كبيرة على الساحل الغربي

هل أنت تبحث عن منزل في واحدة من أفضل مدن الساحل الغربي للعيش فيها ، مثل La Grande أو Richland؟ إذا كان الأمر كذلك ، فاحرص على البحث عن أسلوب المنزل الأكثر قيمة في المنطقة: انتقالي. وفقًا لتقرير تحليل البيانات من قبل Notriangle Studio ، وهي خدمة تصميم ثلاثية الأبعاد ، تم اعتبار المنازل الانتقالية الأسلوب الأكثر قيمة في المنازل في ولايات الساحل الغربي مثل واشنطن وأوريجون. هذا النمط هو في الأساس مزيج من التصميم المعاصر والحديث والعناصر التقليدية والكلاسيكية. أخبرت جين فيلدمان ، مصممة داخلية مقرها لوس أنجلوس ، دايجست المعماري أن “المساحات الانتقالية يتم تعريفها من خلال نغمي ، ونصية ، أحادية اللون ، والحد الأدنى من الجمالية”. فكر في الأمر كأسلوب هجين يوفر لك أفضل ما في العالمين.
هذا المزيج المثالي من القديم والجديد يفسر سبب جاذبية المنازل الانتقالية للعديد من المشترين. عندما يفكر الناس في الساحل الغربي ، قد يصورون مساحات هادئة وهادئة وهادئة ؛ تجسد المنازل على الطراز الانتقالي كل هذه الصفات. الآن أسلوب معماري شائع ، تشعر هذه الأنواع من المنازل بالعصرية والحالية ، ولكنها ليست باردة مثل المنازل الحديثة للغاية. يسمح الأسلوب بجميع أنواع الأثاث أيضًا ، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يحبون تغيير داخليهم بين الحين والآخر.
المنازل الانتقالية هي خيار ذكي لمشتري الساحل الغربي
المنازل الانتقالية ليست فقط الأكثر شعبية وقيمة على الساحل الغربي – إنها أيضًا أغلى في العديد من الولايات في جميع أنحاء البلاد. ذكرت Notriangle Studio أن المنازل على الطراز الانتقالي تتميز بمتوسط سعر حوالي 1.7 مليون دولار في ثماني ولايات ، بما في ذلك تينيسي ونيو مكسيكو وأوريجون وواشنطن. ومع ذلك ، فإن الشعبية ليست السبب الوحيد الذي يجعل المنازل الانتقالية مكلفة. تدعو بعض عناصر الأنماط ، مثل النوافذ الكبيرة ، والسقوف المقببة ، وخطط الطابق المفتوح ، إلى مواد متميزة ومزيد من الدقة والخبرة التي تجعلها أكثر تكلفة. تقوم هذه المنازل بعمل جيد في اختيار خيارات التصميم الخالدة التي لا تخرج عن الأسلوب ، مما يساهم أيضًا في الاستئناف الكلي وذات السعر الأعلى.
لا يقتصر الأمر على أنظمة الألوان المحايدة ، والخطوط البسيطة ، وانفتاح المنازل الانتقالية تتناسب مع جمالية المشاعر الساحلية الغربية ، ولكنها تجعلها أيضًا قابلة للتكيف مع أي نوع من تفضيلات التصميم الداخلي. هناك الكثير مما يجب مراعاته عندما تفكر في قيمة إعادة بيع المنزل ، مثل الحي ، والمنطقة التعليمية ، واتجاهات السوق ، ولكن لا شك أن المنازل ذات التصميمات المرنة والتصميمات الخالدة تروق للمشترين مرارًا وتكرارًا. فقط تذكر أن منزلك هو أيضًا استثمار طويل الأجل واسأل نفسك ، “هل سيؤدي تصميم المنزل إلى جذب المشترين عندما أكون مستعدًا للبيع؟”