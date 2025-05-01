هذا النمط المنزلي هو قيمة كبيرة على الساحل الغربي

هل أنت تبحث عن منزل في واحدة من أفضل مدن الساحل الغربي للعيش فيها ، مثل La Grande أو Richland؟ إذا كان الأمر كذلك ، فاحرص على البحث عن أسلوب المنزل الأكثر قيمة في المنطقة: انتقالي. وفقًا لتقرير تحليل البيانات من قبل Notriangle Studio ، وهي خدمة تصميم ثلاثية الأبعاد ، تم اعتبار المنازل الانتقالية الأسلوب الأكثر قيمة في المنازل في ولايات الساحل الغربي مثل واشنطن وأوريجون. هذا النمط هو في الأساس مزيج من التصميم المعاصر والحديث والعناصر التقليدية والكلاسيكية. أخبرت جين فيلدمان ، مصممة داخلية مقرها لوس أنجلوس ، دايجست المعماري أن “المساحات الانتقالية يتم تعريفها من خلال نغمي ، ونصية ، أحادية اللون ، والحد الأدنى من الجمالية”. فكر في الأمر كأسلوب هجين يوفر لك أفضل ما في العالمين.

هذا المزيج المثالي من القديم والجديد يفسر سبب جاذبية المنازل الانتقالية للعديد من المشترين. عندما يفكر الناس في الساحل الغربي ، قد يصورون مساحات هادئة وهادئة وهادئة ؛ تجسد المنازل على الطراز الانتقالي كل هذه الصفات. الآن أسلوب معماري شائع ، تشعر هذه الأنواع من المنازل بالعصرية والحالية ، ولكنها ليست باردة مثل المنازل الحديثة للغاية. يسمح الأسلوب بجميع أنواع الأثاث أيضًا ، مما يجعلها مثالية للأشخاص الذين يحبون تغيير داخليهم بين الحين والآخر.