هذا النوع من الشاي الذي تم الاستهانة به والذي يمكن أن يساعد في منع الأرق حتى تنام كالطفل

الحصول على قسط كافٍ من الراحة أمر ضروري لصحتك العقلية والجسدية. لسوء الحظ، إذا كنت مثل 50 مليون شخص في الولايات المتحدة، فإن راحتك تنقطع بانتظام بسبب اضطراب النوم (عبر كليفلاند كلينك). وأحد اضطرابات النوم الأكثر شيوعًا هو الأرق.

وبعيدًا عن كونه مجرد عدم القدرة على النوم، يمكن للأرق أن يتخذ أشكالًا عديدة. على سبيل المثال، يمكن لبعض الذين يعانون من الأرق النوم، لكنهم لا يستطيعون البقاء نائمين لفترة كافية. لا يستطيع الآخرون النوم بسرعة ويتقلبون ويتقلبون لساعات فقط للحصول على قسط من الراحة قبل الاستيقاظ من جديد. (بعبارة أخرى، الأمر معقد).

بغض النظر عن نوع الأرق الذي تواجهه، فأنت تريد فقط أن يختفي حتى تتمكن من الحصول على النوم التعافيي الذي تستحقه. وإحدى الطرق لتقليل تأثير الأرق هي شرب شاي خاص قبل النوم. على الرغم من أن العديد من أصناف الشاي وخلطاته قد تم الإعلان عنها كخيارات محتملة لعلاج النوم، إلا أن شاي بلسم الليمون ذو النكهة الخفيفة يبرز.