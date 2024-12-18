هذا النوع من الشاي الذي تم الاستهانة به والذي يمكن أن يساعد في منع الأرق حتى تنام كالطفل

الحصول على قسط كافٍ من الراحة أمر ضروري لصحتك العقلية والجسدية. لسوء الحظ، إذا كنت مثل 50 مليون شخص في الولايات المتحدة، فإن راحتك تنقطع بانتظام بسبب اضطراب النوم (عبر كليفلاند كلينك). وأحد اضطرابات النوم الأكثر شيوعًا هو الأرق.
وبعيدًا عن كونه مجرد عدم القدرة على النوم، يمكن للأرق أن يتخذ أشكالًا عديدة. على سبيل المثال، يمكن لبعض الذين يعانون من الأرق النوم، لكنهم لا يستطيعون البقاء نائمين لفترة كافية. لا يستطيع الآخرون النوم بسرعة ويتقلبون ويتقلبون لساعات فقط للحصول على قسط من الراحة قبل الاستيقاظ من جديد. (بعبارة أخرى، الأمر معقد).
بغض النظر عن نوع الأرق الذي تواجهه، فأنت تريد فقط أن يختفي حتى تتمكن من الحصول على النوم التعافيي الذي تستحقه. وإحدى الطرق لتقليل تأثير الأرق هي شرب شاي خاص قبل النوم. على الرغم من أن العديد من أصناف الشاي وخلطاته قد تم الإعلان عنها كخيارات محتملة لعلاج النوم، إلا أن شاي بلسم الليمون ذو النكهة الخفيفة يبرز.
تحسين وقت النوم من خلال تناول الشاي في وقت متأخر من الليل
إن احتساء شاي بلسم الليمون قبل الذهاب إلى الكيس ليس استراتيجية جديدة لتعزيز النوم. يتمتع شاي بلسم الليمون بسمعة طيبة كمساعد على النوم لعدة قرون. كشفت نتائج تجربة أجريت عام 2011 ونشرت في مجلة البحر الأبيض المتوسط للتغذية والتمثيل الغذائي عن انخفاض بنسبة 42٪ في استجابات الأرق بين المشاركين الذين تناولوا جرعة يومية خاضعة للرقابة من مستخلص Melissa officinalis L (بلسم الليمون) ذو العلامة التجارية. ولعل الأمر الأكثر إثارة للإعجاب هو أن 85٪ من الأشخاص أفادوا بأن الأرق لديهم قد تراجع.
منذ تلك التجربة، حصلت دراسات أخرى حول فعالية بلسم الليمون كعلاج لتعزيز النوم المريح على نتائج مماثلة. على سبيل المثال، خلصت مراجعة عام 2024 في مجلة Nutrients إلى وجود أدلة كافية لدعم وعد بلسم الليمون كعامل لتحسين جودة النوم. أيضًا، يبدو أن تجربة سريرية على الفئران أجريت عام 2015 تشير إلى أن تناول بلسم الليمون كان له تأثير منوم على الحيوانات (عبر البحث في العلوم الصيدلانية). الفئران التي أعطيت مستخلص بلسم الليمون نامت بشكل أسرع ونامت لفترة أطول من تلك التي أعطيت أنواعًا أخرى من المستخلصات النباتية.
في عام 2021، قامت تجربة مدتها ثمانية أسابيع نُشرت في Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetricia بفحص فعالية مستخلص بلسم الليمون على النوم المضطرب لدى النساء في مرحلة انقطاع الطمث. بالمقارنة مع النساء اللاتي تناولن مضادات الاكتئاب الموصوفة بشكل متكرر أو الدواء الوهمي، فإن أولئك الذين تناولوا مستخلص بلسم الليمون أفادوا بنوعية حياة أعلى، بما في ذلك نوعية نومهم.
خلط أنواع الشاي قد يكون أو لا يكون حلماً يتحقق
في حين يبدو أن مستخلص بلسم الليمون يظهر نجاحًا كعلاج طبيعي لدرء الأرق، إلا أنه قد يؤدي إلى نتائج أفضل عندما لا يتم تناوله بمفرده. في الواقع، افترض بعض الباحثين أن بلسم الليمون قد يكون أكثر فعالية عندما يقترن بالنباتات الأخرى المعروفة بخصائصها في تحسين النوم. وفي حين لا تدعم جميع الدراسات هذه النظرية، إلا أن القليل منها يدعمها.
على سبيل المثال، قامت دراسة نشرت عام 2024 في مجلة Nature بدراسة فعالية مزيج مستخلص من بلسم الليمون، وحشيشة الهر، والزعفران، وإل-ثيانين في التغلب على الأرق مقابل الدواء الوهمي. في النهاية، لم يلاحظ المشاركون الذين تناولوا المحلول المغذي المشترك أي اختلاف في جودة نومهم مقارنة بأولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.
من ناحية أخرى، شهدت دراسة أجريت عام 2013 في العلاجات التكميلية في الممارسة السريرية تحسنا في اضطرابات النوم بين النساء في سن اليأس اللاتي تناولن مستخلص بلسم الليمون وجذر حشيشة الهر. لذلك، قد تستحق خلطات شاي بلسم الليمون التي تحتوي على نباتات طبية أخرى بعض التجارب إذا كنت تبحث عن حل طبيعي للأرق. لا توجد معلومات كافية لمعرفة ذلك على وجه اليقين.
بالطبع، سوف تحتاج إلى توخي الحذر بشأن تناول شاي بلسم الليمون. على الرغم من أن منتجات بلسم الليمون مثل الشاي ومستخلصاته آمنة بشكل عام لمعظم الأشخاص، إلا أن WebMD ينصح بالحد من استخدام بلسم الليمون إذا كنت تتناول المهدئات، حيث قد تشعر بالنعاس المفرط. وإذا كنت تتناول أدوية للغدة الدرقية، فاسأل أخصائي الرعاية الصحية عن التفاعلات المحتملة.