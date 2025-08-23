هذا خطأ ديكور واحد يجعل الأريكة الخاصة بك تبدو رخيصة

قد تظن أنك قمت بتصميم غرفتك حتى تكون الصورة مثالية ، ولكن إذا لم يفرز ديكور غرفة المعيشة الترف ، فقد يكون أحد التفاصيل الرئيسية هو السبب: وسائد رميك لها نفس النسيج مثل الأريكة. الوسائد ذات النسيج المطابق تزيل أي شخصية أو عمق من الأريكة وجعلها تبدو رخيصة. قد يسقط التأثير المظهر العام للغرفة حيث تضيع وسائدك في الخلفية. بدون بعض التباين في الملمس واللون والنمط ، ينتهي الأريكة الخاصة بك بشكل مسطح وغير مهتم. إذا كنت تتساءل عن سبب ظهور أريكتك “خارج” عندما يتم تجميع الغرفة معًا ، فهذا هو السبب على الأرجح.
ومع ذلك ، هناك حل سهل ، وهذا يضيف وسائد تخلق التباين. إن العثور على المزيج المناسب من الوسائد سيؤدي إلى إسراعه ، بدلاً من أن يعرض أريكتك ، ويساعد على ربط الغرفة معًا للحصول على شعور أكثر توازناً. الآن ، هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلص من كل وسائد الرمي والبدء من الصفر. حافظ على المطابقة ولكن ابحث عن عدد قليل من الأشياء التي ستبرز. إذا كنت واعياً للميزانية ، فقم بشراء بعض الأغطية ذات الحجم المناسب لإعطاء الوسائد الموجودة والمطابقة نظرة جديدة. إذا كنت مستعدًا لبدء إعادة تصنيف الأريكة لتبدو أكثر برعاية ، اتبع هذه النصائح.
كيف تصمم الأريكة مع الوسائد
ابدأ تحولك من خلال النظر في لون الأريكة. ما هي الأشكال والأنماط التكميلية التي ستقترن بها بشكل جيد؟ ما نوع مجموعات الألوان التي يمكنك استخدامها لتحويل الداخلية في منزلك؟ والأهم من ذلك كله ، ماذا تريد أن تفعل هذه الألوان؟ هل ترغب في لفت الانتباه إلى أريكتك ، وربما تعكس بعض الألوان في لوحة أو قطعة فنية فوقها؟ فكر أيضًا في التأثير الكلي الذي تريد إنشاؤه ؛ هل أنت ذاهب لشيء جريء؟ مرحة؟ أو هل تريد أريكة تدعو ، فقط في انتظارك وعائلتك للتجول مع فيلم أو كتاب؟ تساعد الإجابة على هذه الأسئلة في توجيه اختياراتك بحيث تبدو النتيجة النهائية مقصودة وفاخرة ، وليست رخيصة.
لا تهمل الأنماط أيضًا. يمكن أن تؤدي إضافة وسادة منقوشة واحدة إلى تغيير المظهر بأكمله. سواء اخترت خطوط أو أزهار أو هندسية أو نقاط البولكا أو بيزلي أو أي خيار آخر يلتقط قلبك ، فإن الأنماط تتفكك بصريًا عن موكب الألوان الصلبة. إذا تم خلط الأنماط ، فتأكد من تغيير حجم الوسائد المنقوشة أيضًا. الملمس مهم بنفس القدر ويمكن أن يكون اللمس النهائي احتياجات الأريكة الخاصة بك. فكر في الأناقة الدقيقة للكتان ، أو المظهر المكرر للسرد ، أو النداء المريح من الأغطية المتماسكة أو الوسائد. مع وضع كل هذه الملاحظات في الاعتبار ، أضف المزيد من التعريف إلى أثاثك ، وتحويل أريكة رخيصة إلى خلق مذهل.