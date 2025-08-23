هذا خطأ ديكور واحد يجعل الأريكة الخاصة بك تبدو رخيصة

قد تظن أنك قمت بتصميم غرفتك حتى تكون الصورة مثالية ، ولكن إذا لم يفرز ديكور غرفة المعيشة الترف ، فقد يكون أحد التفاصيل الرئيسية هو السبب: وسائد رميك لها نفس النسيج مثل الأريكة. الوسائد ذات النسيج المطابق تزيل أي شخصية أو عمق من الأريكة وجعلها تبدو رخيصة. قد يسقط التأثير المظهر العام للغرفة حيث تضيع وسائدك في الخلفية. بدون بعض التباين في الملمس واللون والنمط ، ينتهي الأريكة الخاصة بك بشكل مسطح وغير مهتم. إذا كنت تتساءل عن سبب ظهور أريكتك “خارج” عندما يتم تجميع الغرفة معًا ، فهذا هو السبب على الأرجح.

ومع ذلك ، هناك حل سهل ، وهذا يضيف وسائد تخلق التباين. إن العثور على المزيج المناسب من الوسائد سيؤدي إلى إسراعه ، بدلاً من أن يعرض أريكتك ، ويساعد على ربط الغرفة معًا للحصول على شعور أكثر توازناً. الآن ، هذا لا يعني أنه يجب عليك التخلص من كل وسائد الرمي والبدء من الصفر. حافظ على المطابقة ولكن ابحث عن عدد قليل من الأشياء التي ستبرز. إذا كنت واعياً للميزانية ، فقم بشراء بعض الأغطية ذات الحجم المناسب لإعطاء الوسائد الموجودة والمطابقة نظرة جديدة. إذا كنت مستعدًا لبدء إعادة تصنيف الأريكة لتبدو أكثر برعاية ، اتبع هذه النصائح.