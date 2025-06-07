هذا لون العين يزيد من خطر فقدان السمع

إن وجود واحدة من ألوان العين النادرة يمكن أن يجعلك لا شك في أن تبرز. ومع ذلك ، فقد يؤدي أيضًا إلى وجود مشاكل في السمع على الطريق. (اقرأ ما يحدث إذا لم يتم علاج فقدان السمع.) على الرغم من أن العلاقة بين المشكلات السمعية ولون العين قد تبدو غريبة ، فقد تم توثيقها واستكشافها. وستريد الانتباه إذا كان لديك عيون خضراء ، وهو ما يفعله 2 ٪ فقط من السكان ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لعلم العيون (AAO).
مثال على ذلك: نظرت مراجعة عام 2014 التي نُشرت في جراحة رأس الأنف والأذن والحنجرة في نتائج سلسلة من الدراسات ، بما في ذلك إحدى الدراسات التي شملت أشخاصًا لديهم أورام في الرأس والرقبة وقاموا بتطوير أمراض الأذن الناجمة عن الإشعاع. فقد أولئك الذين لديهم عيون خضراء أكثر من سماعهم أكثر من أقرانهم الأزرق أو البني.
ولكن ما الذي يدور حول تصبغ القزحية التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للمشاكل السمعية؟ أو للقضايا الأخرى المتعلقة بلون العين ، لهذه المسألة؟ قد تكمن الإجابة في وجود مادة تحدد لون عيون الفرد.
آثار التصبغ الطبيعي على العيون والأذنين
يوضح AAO أن Brown هو لون العين الأكثر انتشارًا. يأتي الظل البني من وفرة من الميلانين ، وهو صبغة توفر قدرات وقائية ، بما في ذلك المساعدة في تقليل الأضرار الناجمة عن التعرض الضار المباشر للشمس. (اقرأ كيف يفيد الميلانين بشرتك حقًا). لكن الميلانين لا يجعل نفسه معروفًا في العيون والجلد. كما يقدم المساعدة داخل طيات وهياكل الأذن الداخلية.
كما هو موضح في دراسة مقارنة عام 2007 في جراحة رئيس الأنف والأذن والحنجرة ، يُفترض أن الأذن الداخلية للميلانين للحماية من أنواع مختلفة من فقدان السمع ، مثل الخسارة المرتبطة بالصدمة والضوضاء والعقاقير. في الفئران ، يبدو أن وجود مستويات كافية من الميلانين مرتبط بأضرار في الأذن الداخلية القوقعة القوية الأقل ذات صلة بالعمر. كلما زاد الميلانين ، كان ذلك أفضل ، وهذا هو السبب في أن الأشخاص ذوي العيون الخفيفة قد يكونون في وضع غير مؤات من منظور السمع.
هذا لا يعني أن الأشخاص ذوي العيون الخضراء من المقرر أن يفقدوا سماعهم. ومع ذلك ، لا تحتوي العيون الخضراء على الكثير من الميلانين. وبالتالي ، قد يكون لأولئك الذين لديهم عيون خضراء عوامل خطر أعلى.
حلول لتقليل خطر فقدان السمع
إذا كنت قد ولدت بعيون خضراء ، فيمكنك اتخاذ إجراءات لتقليل فرصك في تشخيص فقدان السمع الذي يمكن الوقاية منه. على سبيل المثال ، توصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها على ارتداء حماية الأذن مثل سدادات الأذن أو أغطية الأذن في إعدادات عالية لخفض احتمال أن تعاني من تلف الضوضاء.
ماذا لو كنت تتناول دواءًا وصفة طبية يُعرف أنه يسبب مشاكل في السمع (يشار إليه غالبًا باسم دواء سام)؟ توصي مقال 2022 في نشرة منظمة الصحة العالمية السؤال عن العلاجات البديلة لتقليل فقدان السمع الذي لا رجعة فيه من العلاجات السامة للسيارات الشائعة. كما أوضحت رابطة السمع الأمريكية ، من المعروف أن 200+ أدوية سامة للجميع ، وليس فقط الأشخاص الذين لديهم لون معين. من خلال العمل مع طبيبك (وربما أخصائي السمع) أثناء أخذها ، قد تكون قادرًا على الحد من آثارها الجانبية ، مثل الرنين في الأذنين (طنين الأذن) وصعوبة التوازن.