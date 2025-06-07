هذا لون العين يزيد من خطر فقدان السمع

إن وجود واحدة من ألوان العين النادرة يمكن أن يجعلك لا شك في أن تبرز. ومع ذلك ، فقد يؤدي أيضًا إلى وجود مشاكل في السمع على الطريق. (اقرأ ما يحدث إذا لم يتم علاج فقدان السمع.) على الرغم من أن العلاقة بين المشكلات السمعية ولون العين قد تبدو غريبة ، فقد تم توثيقها واستكشافها. وستريد الانتباه إذا كان لديك عيون خضراء ، وهو ما يفعله 2 ٪ فقط من السكان ، وفقًا للأكاديمية الأمريكية لعلم العيون (AAO).

مثال على ذلك: نظرت مراجعة عام 2014 التي نُشرت في جراحة رأس الأنف والأذن والحنجرة في نتائج سلسلة من الدراسات ، بما في ذلك إحدى الدراسات التي شملت أشخاصًا لديهم أورام في الرأس والرقبة وقاموا بتطوير أمراض الأذن الناجمة عن الإشعاع. فقد أولئك الذين لديهم عيون خضراء أكثر من سماعهم أكثر من أقرانهم الأزرق أو البني.

ولكن ما الذي يدور حول تصبغ القزحية التي يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للمشاكل السمعية؟ أو للقضايا الأخرى المتعلقة بلون العين ، لهذه المسألة؟ قد تكمن الإجابة في وجود مادة تحدد لون عيون الفرد.