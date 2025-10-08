هذا ليس اختبارًا عاديًا لاعبي العمالقة لجاكسون دارت

هذا ليس اختبارًا عاديًا لاعبي العمالقة لجاكسون دارت

إليك كل ما عليك معرفته حول كيفية خروج Jaxson Dart من سطح السفينة – وفي الوقت المناسب للنسور – في أعقاب ضربة قاضية في اتحاد كرة القدم الأميركي الأولى:

وقال ثيو جونسون لصحيفة “ذا بوست”: “أعتقد أنه سيستجيب بأفضل طريقة ممكنة – رأيناها هناك اليوم في الممارسة”. “لم يتغير على الإطلاق ، يجلب نفس الطاقة ، نفس العصير ، نفس القيادة.”

يدرك دارت مدى أهمية وجود قورتربك ، وخاصة لاعب الوسط في اتحاد كرة القدم الأميركي ، لتغلب على الشدائد الجسدية والعاطفية التي لا مفر منها والتي تفصل الرجال عن الأولاد.

وقال دارت: “الشيء الأكثر أهمية هو كيف يمكنك الاستجابة له ، وكيف يمكنك إجراء تعديلات ، وكيف يمكنك تحمل المساءلة عن الأخطاء ، ثم تنظيف هذه الأشياء وتضع فريقك في أفضل المواقف”.

