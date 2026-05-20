هذا ليس Crabgrass: كيفية إزالة هذا المظهر الطويل والمزعج من حديقتك

إذا لاحظت وجود حشائش خضراء منخفضة الانتشار بدأت في السيطرة على حديقتك، فقد تكون غريزتك الأولى هي افتراض أنها نوع من عشبة السرطان. غالبًا ما يكون من السهل التعرف على هذه الحشائش المزعجة والغازية ولها نوعان شائعان ربما لاحظتهما حول حديقتك: كبيرة (Digitaria sanguinalis) وناعمة (Digitaria ischaemum). ومع ذلك، هناك العديد من أشكال عشبة السلطعون، من عشبة الدجال إلى عشبة الداليس.
إذا كانت الحشائش الموجودة في حديقتك طويلة وتتميز بساق تصاعدية وأوراق بها شريط أبيض أسفل المنتصف، فمن المحتمل أنك تتعامل مع عشبة جونسون (الذرة الرفيعة). على الرغم من أنه من السهل الخلط بين عشبة جونسون وعشب السلطعون، إلا أن هذه الحشائش العشبية لها العديد من الاختلافات، الأمر الذي سيكون مهمًا عند معرفة كيفية إزالتها من حديقتك.
على عكس عشبة السرطان، وهو عشب سنوي، فإن عشبة جونسون عبارة عن عشب معمر خشن ينمو في كتل سميكة، وينمو بسرعة في بيئات مثل مزارع الكروم والحقول وجوانب الطرق. على غرار عشبة السلطعون، تنبت هذه الحشائش من “تاج” مركزي، لكنها يمكن أن تنمو بطول يصل إلى 6 أو 7 أقدام، وأوراق يصل طولها إلى قدمين. يميل Crabgrass إلى التحليق بين ارتفاعات تتراوح من 1 إلى 3 أقدام. زهور جونسون جراس أيضًا طويلة وشكلها مثلث، والأوراق حادة.
مثل عشبة السلطعون، يمكن لهذه الحشائش أن تخنق النباتات المحلية بسهولة وتصبح كابوسًا لحديقتك، مما يجعل القضاء عليها عملاً روتينيًا أساسيًا في البستنة. أفضل الطرق لإزالة عشبة جونسون تشمل أساليب الوقاية والإزالة الميكانيكية والتحكم الكيميائي.
كيفية القضاء على جونسون جراس من حديقتك
قد يكون من الصعب التحكم في أعشاب جونسون جراس، والتي تعتبر غازية في أكثر من 20 ولاية أمريكية، وذلك بفضل نظام جذورها المعقد وقدرتها على تحمل العديد من أنواع التربة. ينتشر عشب جونسون عبر نظام جذر جذري تحت الأرض، مما يجعله ضارًا ليس فقط بالنباتات المحلية في المروج والحدائق ولكن أيضًا بالحقول والمحاصيل. ويمكن أن ينتشر أيضًا عن طريق الرياح والمياه والحياة البرية مثل الطيور. وبالتالي، فإن التحكم الميكانيكي عادة ما يكون أفضل طريقة للإزالة.
على الرغم من أن القص قد يساعد في تقليل نمو الشتلات، إلا أنه ليس فعالًا ضد عشبة جونسون المزروعة. إذا كانت عشبة جونسون الخاصة بملكيتك قد تجاوزت مرحلة الشتلات، فمن المستحسن سحب الحشائش يدويًا من الأرض، ويفضل أن تكون مباشرة بعد ملاحظتها في حديقتك وبعد نوبة من الطقس الممطر. يجب أيضًا حفر أي قطع أو جذور متبقية.
في حين أن بعض سلالات عشبة جونسون مقاومة لبعض مبيدات الأعشاب، إلا أن بعضها لا يزال مفيدًا. أحد أكثر أنواع مبيدات الأعشاب الموصى بها لـ Johnsongrass هو الغليفوسات. يمكنك أيضًا تجربة قتل هذه الحشائش باستخدام مكون أساسي مثل الخل وصنع الرذاذ الخاص بك. قم بخلط 1 جالون من الخل الأبيض مع 1 كوب من الملح و1 ملعقة كبيرة من صابون الأطباق ثم ضعه على الحشائش. يوصى برش الحشائش بمبيدات الأعشاب بمجرد وصولها إلى 18 بوصة أو فترة ازدهارها المبكرة للوصول بشكل أفضل إلى أنظمة الجذر. كما هو الحال مع عشبة السرطان، يمكنك أيضًا استخدام شعلة الحشائش لحرق عشبة جونسون.
ومع ذلك، إذا كنت تتعامل مع غزو سيطر على أكثر من 30% من مساحة حديقتك، فمن الأفضل الاتصال بمتخصص لإزالته.