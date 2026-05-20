هذا ليس Crabgrass: كيفية إزالة هذا المظهر الطويل والمزعج من حديقتك

إذا لاحظت وجود حشائش خضراء منخفضة الانتشار بدأت في السيطرة على حديقتك، فقد تكون غريزتك الأولى هي افتراض أنها نوع من عشبة السرطان. غالبًا ما يكون من السهل التعرف على هذه الحشائش المزعجة والغازية ولها نوعان شائعان ربما لاحظتهما حول حديقتك: كبيرة (Digitaria sanguinalis) وناعمة (Digitaria ischaemum). ومع ذلك، هناك العديد من أشكال عشبة السلطعون، من عشبة الدجال إلى عشبة الداليس.

إذا كانت الحشائش الموجودة في حديقتك طويلة وتتميز بساق تصاعدية وأوراق بها شريط أبيض أسفل المنتصف، فمن المحتمل أنك تتعامل مع عشبة جونسون (الذرة الرفيعة). على الرغم من أنه من السهل الخلط بين عشبة جونسون وعشب السلطعون، إلا أن هذه الحشائش العشبية لها العديد من الاختلافات، الأمر الذي سيكون مهمًا عند معرفة كيفية إزالتها من حديقتك.

على عكس عشبة السرطان، وهو عشب سنوي، فإن عشبة جونسون عبارة عن عشب معمر خشن ينمو في كتل سميكة، وينمو بسرعة في بيئات مثل مزارع الكروم والحقول وجوانب الطرق. على غرار عشبة السلطعون، تنبت هذه الحشائش من “تاج” مركزي، لكنها يمكن أن تنمو بطول يصل إلى 6 أو 7 أقدام، وأوراق يصل طولها إلى قدمين. يميل Crabgrass إلى التحليق بين ارتفاعات تتراوح من 1 إلى 3 أقدام. زهور جونسون جراس أيضًا طويلة وشكلها مثلث، والأوراق حادة.

مثل عشبة السلطعون، يمكن لهذه الحشائش أن تخنق النباتات المحلية بسهولة وتصبح كابوسًا لحديقتك، مما يجعل القضاء عليها عملاً روتينيًا أساسيًا في البستنة. أفضل الطرق لإزالة عشبة جونسون تشمل أساليب الوقاية والإزالة الميكانيكية والتحكم الكيميائي.