هذا هو “أصحّ” وجبة في العالم حسب العلماء – وخبيرة تغذية تشرح السبب

إذا كنت في حيرة من أمرك بشأن ما يمكنك تحضيره لعشاء هذا المساء، ربما تكون العلم هو الحل! فقد تم تحديد وجبة مكونة من ثلاثة أطباق على أنها “أصحّ وجبة في العالم”. ولكن قبل أن تفرح كثيرًا، تأتي خبيرة التغذية لتوضح بعض النقاط الهامة.

وجبة متكاملة تلبي احتياجاتنا الغذائية

مع بداية السنة الجديدة، قد ترغب في تبني نظام غذائي متوازن. ولكن ما هي الوجبة الأنسب لتحقيق ذلك؟ وفقًا للعلم، هناك وجبة واحدة تعتبر متكاملة وتغطي كافة احتياجاتنا الغذائية. قام الدكتور بول بيريمن، مدير أبحاث الغذاء في Leatherhead Food Research، بتحليل أكثر من 4000 ادعاء غذائي واختار 222 منها. وبعد هذه الدراسة، أشار إلى أن الوجبة المكونة من ثلاثة أطباق يمكن أن تكون هي “الوجبة الأكثر صحة في العالم”. ولكن، ما هي هذه الوجبة؟

1. دخول غنية باليود

لبداية جيدة، ينصح الدكتور بيريمن بوجبة “تيرين السلمون” مع سلطة مغطاة بزيت الزيتون. يعتبر السلمون من الأسماك الدهنية الغنية بـ أوميغا 3، وهو يساعد في تقليل الالتهابات، حماية الجهاز القلبي الوعائي، ومكافحة الشيخوخة الخلوية. أما زيت الزيتون، فإنه يساهم في تقليل الكوليسترول الضار ويدعم صحة خلايا الدماغ. وتساهم السلطة الخضراء في تزويد الجسم بجرعة جيدة من الفيتامينات والمعادن والألياف الأساسية.

2. الطبق الرئيسي: مزيج غني بالألياف والبروتينات

أما للطبق الرئيسي، فقد اقترح الدكتور بيريمن “طاجن الدجاج مع العدس”، الذي يوفر توازنًا مثاليًا بين البروتينات الحيوانية والنباتية (الغنية بالأحماض الأمينية الأساسية مثل التربتوفان، اليسين، الميثيونين، والفينيل ألانين). بالإضافة إلى ذلك، يعد العدس مصدرًا مهمًا للألياف، التي تلعب دورًا أساسيًا في الوقاية من العديد من الأمراض. وبالنسبة للدجاج، فهو يعد مصدرًا ممتازًا للبروتينات الخفيفة التي تساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية. أما العدس فهو غني بالحديد والمعادن التي تحسن الهضم وتنظم مستوى السكر في الدم.

3. الحلوى الغنية بالبروبيوتيك

لإنهاء الوجبة بشكل مميز، يوصي الدكتور بيريمن بتناول “حلوى الزبادي“ الغنية بالبروبيوتيك. الحلوى هي نوع من البودينغ المليء بالمكسرات الغنية بـ المغنيسيوم، الفيتامينات (E، B)، الحديد، والعديد من العناصر الدقيقة. المكسرات أيضًا تعد مصدرًا جيدًا للدهون الصحية التي تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. بالإضافة إلى أنها تساعد في الشعور بالشبع لفترة أطول، وهو ما يعد مفيدًا للتحكم في الوزن.

ماذا تقول خبيرة التغذية عن هذه الوجبة “المثالية”؟

بالرغم من هذا الوصف المثالي، ألكسندرا ميرسييه، خبيرة التغذية، لها بعض الملاحظات المهمة.

“السلمون هو سمك يحتوي على نسب عالية من المعادن الثقيلة بسبب التلوث. من الناحية الصحية، من الأفضل تقليل استهلاك هذا النوع من السمك”، تنصح الخبيرة. “إذا كنت ترغب في الاستفادة من فوائد أوميغا 3 دون التعرض للملوثات، يمكن استبدال السلمون بـ الماكريل أو السردين.”

أما بالنسبة للطبق الرئيسي، فقد أشارت ميرسييه إلى أنه “غير متوازن“، وأضافت:

“يُفتقر هذا الطبق إلى الخضروات، حيث إن العدس يعد من البقوليات وليس الخضروات. كما أن الطبق يحتوي على نسبة عالية من البروتينات وقليل جدًا من الخضروات. نصيحتي هي إضافة خضروات إلى الطبق وتقليل كمية العدس. بذلك سيتحقق توازن أفضل في الوجبة.”

الخلاصة

بينما قد يكون هذا الطبق المتكامل الذي اقترحه العلماء مفيدًا لبعض الأفراد، من المهم دائمًا أن نكون واعين بالاحتياجات الشخصية لأجسامنا. يظل التنوع في تناول الأطعمة والتأكد من توازن المغذيات في الوجبات أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق الصحة الجيدة.