هذا هو أفضل وقت لزد العشب الخاص بك للعشب الصحي

إن الحفاظ على العشب الجميل يتطلب عملاً شاقًا ، وربما يكون القص هو المهمة الأكثر كثافة في الوقت. لكنها أيضًا واحدة من أهمها. لا يبدو العشب المتواصل باستمرار لطيفًا ؛ إنه أيضًا أكثر صحة وأقل عرضة للأمراض وأكثر مقاومة للأعشاب الضارة. القص في الوقت المناسب من اليوم يحدث فرقًا أيضًا: إن أفضل وقت لقص العشب الخاص بك للعشب الصحي هو في منتصف الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر.

العديد من مالكي المنازل يعلون العشب كلما استطاعوا وضعها في جداولهم المزدحمة. يبلغ طوله 45 دقيقة في المتوسط ​​، فهو ليس بالأمطار السريعة تمامًا ، وهو ليس فقط عرضًا عرضيًا أيضًا. يعتبر قص العشب بشكل متكرر أفضل بالنسبة لصحته – كل أربعة إلى ستة أيام مثالية ، اعتمادًا على معدل النمو ، وينبغي أن يظل هذا متسقًا طالما أن العشب ينمو بنشاط (توقف عن قص العشب عندما يكون نائمًا).

على الرغم من أن القص ضروريًا لصحة العشب ، فإن الوقت من اليوم الذي تقمه لا يؤثر عليه بشكل مباشر. فلماذا في منتصف الصباح وفي وقت متأخر من بعد الظهر هو أفضل الأوقات إلى جز؟ الأمر كله يتعلق بكمية الرطوبة على العشب.