هذا هو أفضل وقت لزد العشب الخاص بك للعشب الصحي

إن الحفاظ على العشب الجميل يتطلب عملاً شاقًا ، وربما يكون القص هو المهمة الأكثر كثافة في الوقت. لكنها أيضًا واحدة من أهمها. لا يبدو العشب المتواصل باستمرار لطيفًا ؛ إنه أيضًا أكثر صحة وأقل عرضة للأمراض وأكثر مقاومة للأعشاب الضارة. القص في الوقت المناسب من اليوم يحدث فرقًا أيضًا: إن أفضل وقت لقص العشب الخاص بك للعشب الصحي هو في منتصف الصباح أو في وقت متأخر بعد الظهر.
العديد من مالكي المنازل يعلون العشب كلما استطاعوا وضعها في جداولهم المزدحمة. يبلغ طوله 45 دقيقة في المتوسط ، فهو ليس بالأمطار السريعة تمامًا ، وهو ليس فقط عرضًا عرضيًا أيضًا. يعتبر قص العشب بشكل متكرر أفضل بالنسبة لصحته – كل أربعة إلى ستة أيام مثالية ، اعتمادًا على معدل النمو ، وينبغي أن يظل هذا متسقًا طالما أن العشب ينمو بنشاط (توقف عن قص العشب عندما يكون نائمًا).
على الرغم من أن القص ضروريًا لصحة العشب ، فإن الوقت من اليوم الذي تقمه لا يؤثر عليه بشكل مباشر. فلماذا في منتصف الصباح وفي وقت متأخر من بعد الظهر هو أفضل الأوقات إلى جز؟ الأمر كله يتعلق بكمية الرطوبة على العشب.
تجنب الندى هو المفتاح
لجعل القص في العشب أسهل ، من الأفضل جز العشب عندما يكون العشب جافًا تمامًا. العشب الرطب يطرح عدد من المشاكل. أولاً ، إنه فوضوي – تتضخم قصاصات العشب معًا على كل من جزازة ومرج ، مما يجعل التنظيف أكثر صعوبة. قد يسدون جزازة في بعض الحالات. يمكن أن تؤوي كتل رطبة من العشب أيضًا فيروسات تسبب الالتهابات في العشب. بالإضافة إلى ذلك ، فإن الرطوبة تجعل من الصعب الحصول على عشب نظيف ، وحتى مقطوع ، وعشق غير متساوٍ أكثر عرضة للأمراض والآفات وتلف أشعة الشمس. أخيرًا ، هناك خطر من الضغط وتلف الجذر عند جز العشب الرطب.
من الواضح أن القص في المطر فكرة سيئة. لكن العشب يبلل أيضًا على أساس ليلي من الندى. يعد منتصف الصباح وقتًا آمنًا في اليوم لأن الندى قد جفت بحلول ذلك الوقت ، وهناك متسع من الوقت لاستعادة العشب قبل أن تتطور الليل وتتطور الندى مرة أخرى. وبالمثل ، فإن فترة ما بعد الظهر في وقت متأخر عادة ما يكون وقتًا أكثر جفافًا ؛ فقط تذكر أن تترك الكثير من الوقت قبل غروب الشمس. من خلال العمل في هذه الأوقات من اليوم ، يمكنك أيضًا تجنب قص العشب خلال الساعات الأكثر سخونة ، والتي يمكن أن تكون مرهقة على العشب عندما تكون درجات الحرارة مرتفعة بدرجة كافية.
على العكس من ذلك ، حاول ألا تقص العشب الخاص بك أول شيء في الصباح أو بعد حلول الظلام ، عندما يكون الندى على شفرات العشب. لا تقم في الطقس الرطب إذا كنت تستطيع تجنب ذلك. توقف عن القص تمامًا في فصل الشتاء عندما يكون العشب نائمًا أو أثناء الحرارة الشديدة أو في أي وقت آخر يتوقف فيه العشب.