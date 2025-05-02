هذا هو الأصل وراء اسم Aerosmith

كان جوي كرامر نشأ في برونكس عندما قام بليئة مشؤومة ، مثلها مثل معظم المراهقين الأمريكيين في ذلك الوقت ، في “The Ed Sullivan Show” لمشاهدة مسرحية البيتلز. قامت المجموعة بأداء حفنة من الأوقات في البرنامج في عامي 1964 و 1965 ، ووفقًا ل Zildjian ، كانت هذه المجموعات هي التي ألهمت Kramer لتعلم الطبول. ولم يتوقف تأثير البيتلز عند هذا الحد.

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كونه من مشجعي البيتلز في الستينيات كان هواية وطنية ، وكانت المجموعة من المعجبين الصوتيين للمغني وكاتب الأغاني هاري نيلسون-حتى أن جون لينون وبول مكارتني وصفوه بالفنان المفضل لهما في مؤتمر صحفي عام 1968. قد يكون ذلك أو لا يكون السبب في أن كرامر كان يستمع إلى ألبوم “الباليه الجوي” من نيلسون في ذلك العام ، لكننا نعلم أنه كان المحفز بالنسبة له وهو يخرج اسم Aerosmith بينما كان لا يزال في المدرسة الثانوية.

وقال في مقابلة مع البرنامج الإذاعي ، “Ultimate Classic Rock Nights” (عبر UCR): “كنت أستمع إلى ألبوم في ذلك الوقت ، من تأليف هاري نيلسون ، أطلق عليه اسم” الباليه الجوي “. “كنا نستمع إلى هذا السجل وبدأت حقًا في النزول على كلمات الأغاني. لقد بدأنا في الركل حول هذا العمل” Aerial “، و” Aerial “في النهاية إلى” Aero “-لا أعرف كيف حدث ذلك. وكان الأمر مثل Aeromind ، Aerostar ، Aero-This ، Aero-that ؛ وقال أحدهم” Smith “-Aerosmith؟ و WOW؟

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