هذا هو الأصل وراء اسم Aerosmith

أي شخص حاول أن يتوصل إلى اسم فرقة باردة يعرف أنه ليس من السهل دائمًا. ولكن في حالة Aerosmith ، تم إنشاء الاسم قبل أن يكون هناك جماعة صخرية حائزة على الرسم البياني. وفقًا لما قاله لاعب الدرامز جوي كرامر ، توصل إلى الاسم في عام 1968 ، قبل عامين من تشكيل المجموعة في بوسطن في عام 1970.

إعلان

على الطريق إلى النجومية الصخرية ، عبر بعض اللاعبين مسارات من قبل ورأوا بعضهم البعض في الفرق المختلفة التي كانوا فيها في جميع أنحاء نيويورك ونيو إنجلاند. كان المغني ستيفن تايلر سابقًا لاعب درامز في فرقة تدعى Chain Interversion Out of New York ، لكنه أراد أن يكون رجلًا أماميًا ، وسمع عازف الجيتار جو بيري وعازف الجيتار توم هاملتون كان يتطلع إلى تشكيل فرقة في بوسطن. سرعان ما أدرك بيري وتايلر كيمياءهما الموسيقية ، وبحلول عام 1971 ، انضم براد ويتفورد إلى منصب عازف الجيتار الثاني وتم إحضار جوي كرامر للعب الطبول. جلب كرامر أيضًا فكرة عن الاسم.