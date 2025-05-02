هذا هو الأصل وراء اسم Aerosmith

أي شخص حاول أن يتوصل إلى اسم فرقة باردة يعرف أنه ليس من السهل دائمًا. ولكن في حالة Aerosmith ، تم إنشاء الاسم قبل أن يكون هناك جماعة صخرية حائزة على الرسم البياني. وفقًا لما قاله لاعب الدرامز جوي كرامر ، توصل إلى الاسم في عام 1968 ، قبل عامين من تشكيل المجموعة في بوسطن في عام 1970.
إعلان
على الطريق إلى النجومية الصخرية ، عبر بعض اللاعبين مسارات من قبل ورأوا بعضهم البعض في الفرق المختلفة التي كانوا فيها في جميع أنحاء نيويورك ونيو إنجلاند. كان المغني ستيفن تايلر سابقًا لاعب درامز في فرقة تدعى Chain Interversion Out of New York ، لكنه أراد أن يكون رجلًا أماميًا ، وسمع عازف الجيتار جو بيري وعازف الجيتار توم هاملتون كان يتطلع إلى تشكيل فرقة في بوسطن. سرعان ما أدرك بيري وتايلر كيمياءهما الموسيقية ، وبحلول عام 1971 ، انضم براد ويتفورد إلى منصب عازف الجيتار الثاني وتم إحضار جوي كرامر للعب الطبول. جلب كرامر أيضًا فكرة عن الاسم.
كان اسم Aerosmith مستوحى من ألبوم Harry Nilsson
كان جوي كرامر نشأ في برونكس عندما قام بليئة مشؤومة ، مثلها مثل معظم المراهقين الأمريكيين في ذلك الوقت ، في “The Ed Sullivan Show” لمشاهدة مسرحية البيتلز. قامت المجموعة بأداء حفنة من الأوقات في البرنامج في عامي 1964 و 1965 ، ووفقًا ل Zildjian ، كانت هذه المجموعات هي التي ألهمت Kramer لتعلم الطبول. ولم يتوقف تأثير البيتلز عند هذا الحد.
إعلان
كونه من مشجعي البيتلز في الستينيات كان هواية وطنية ، وكانت المجموعة من المعجبين الصوتيين للمغني وكاتب الأغاني هاري نيلسون-حتى أن جون لينون وبول مكارتني وصفوه بالفنان المفضل لهما في مؤتمر صحفي عام 1968. قد يكون ذلك أو لا يكون السبب في أن كرامر كان يستمع إلى ألبوم “الباليه الجوي” من نيلسون في ذلك العام ، لكننا نعلم أنه كان المحفز بالنسبة له وهو يخرج اسم Aerosmith بينما كان لا يزال في المدرسة الثانوية.
وقال في مقابلة مع البرنامج الإذاعي ، “Ultimate Classic Rock Nights” (عبر UCR): “كنت أستمع إلى ألبوم في ذلك الوقت ، من تأليف هاري نيلسون ، أطلق عليه اسم” الباليه الجوي “. “كنا نستمع إلى هذا السجل وبدأت حقًا في النزول على كلمات الأغاني. لقد بدأنا في الركل حول هذا العمل” Aerial “، و” Aerial “في النهاية إلى” Aero “-لا أعرف كيف حدث ذلك. وكان الأمر مثل Aeromind ، Aerostar ، Aero-This ، Aero-that ؛ وقال أحدهم” Smith “-Aerosmith؟ و WOW؟
إعلان
اعتبر Aerosmith اسم Spike Jones
وبطبيعة الحال ، بينما كان جوي كرامر لا يزال في المدرسة الثانوية في أواخر الستينيات ، كان يحلم بأن يكون في فرقة موسيقى الروك ، وكان يعرف بالفعل ما يريد تسميته. لكن الكثير من الناس لم يفهموا ما تعنيه كلمة Aerosmith. ولماذا هم؟ تم تكوينه.
إعلان
“كان السؤال دائمًا ،” ما هو Aerosmith؟ “أوضح كرامر لـ UCR. “وأود أن أخبر الناس ،” عندما أغادر المدرسة الثانوية ، سأذهب لأحصل على فرقة موسيقى الروك أند رول ، وهذا ما سيتم تسميته. وسنكون كبيرًا ومشهورًا ، وهذه هي الساحة “. وكانوا جميعًا مثلهم ، “أوه ، هذا لطيف للغاية ، جوي”. “يبدو أن كرامر تقدم وأظهر مصيره. أو ربما يصنع قصة جيدة منذ أن أصبحت أحلامه حقيقة.
على الرغم من أنه من الصعب معرفة مدى تأثير اسم الفرقة على نجاحها ، إلا أن اسم Aerosmith قد نجح بشكل جيد بالنسبة لصانعي النجاح الصلبة. إذا لم ينضم Kramer إلى الفرقة ، فمن الممكن أن ينتهي بهم الأمر مع الاسم السفلي الذي يمكن القول إنه “Spike Jones” – فكرة أخرى كانوا يركلونها ، وفقًا للحجر المتداول.
إعلان