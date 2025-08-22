هذا هو الجهاز الذي يستهلك أكبر قدر من الكهرباء في منزلك

مع ارتفاع أسعار الطاقة، أصبح الكثير من الأسر يبحث عن طرق لتقليص الفاتورة الشهرية. لكن قبل التفكير في الحلول، من المفيد أن نعرف أي الأجهزة المنزلية هي الأكثر استهلاكًا للكهرباء. المفاجأة أن أكثرها استنزافًا يوجد في المطبخ، ويعمل دون توقف على مدار العام.

أي جهاز يستهلك الكهرباء أكثر؟

وفقًا لتقديرات استهلاك الأسر، فإن الأجهزة الكهربائية تمثل نحو 17% من إجمالي فاتورة الطاقة السنوية. وبالنظر إلى متوسط إنفاق يناهز 1320 يورو سنويًا على الطاقة لدى بعض العائلات الأوروبية، يتبين أن جزءًا معتبرًا من هذا المبلغ يذهب إلى تشغيل الأجهزة المنزلية اليومية.

التدفئة والطبخ في المقدمة

لا شك أن التدفئة تظل البند الأكبر، إذ تستحوذ على حوالي 71% من استهلاك الطاقة. تليها المياه الساخنة المنزلية وعمليات الطهي، والتي تمثل كل منهما نحو 6% من إجمالي الاستهلاك.

الثلاجة – المجمد: البطل الخفي في استهلاك الكهرباء

في قائمة الأجهزة، يأتي الثلاجة – المجمد في المركز الأول، بمعدل استهلاك يبلغ 346 كيلوواط/ساعة سنويًا. يليه في المرتبة الثانية المجفف الكهربائي (301 كيلوواط/ساعة) ثم المجمد المنفصل (288 كيلوواط/ساعة). وعلى الطرف الآخر من القائمة، تبقى أجهزة الألعاب الإلكترونية من الأقل استهلاكًا.

ترتيب الأجهزة الأكثر استهلاكًا للطاقة

الثلاجة – المجمد: 346 kWh/سنة المجفف الكهربائي: 301 kWh/سنة المجمد المنفصل: 288 kWh/سنة التلفاز: 187 kWh/سنة الثلاجة: 166 kWh/سنة غسالة الصحون: 162 kWh/سنة الفرن الكهربائي: 146 kWh/سنة ألواح الطهي: 131 kWh/سنة الكمبيوتر المكتبي: 123 kWh/سنة وحدة ألعاب الفيديو: 103 kWh/سنة

كيف يقلل الناس من فاتورة الكهرباء؟

لتخفيف العبء، يلجأ الكثيرون إلى خطوات بسيطة لكنها فعالة:

استبدال المصابيح التقليدية بمصابيح LED (65%).

(65%). تفضيل الدش السريع على الحمام الطويل (64%).

خفض درجة حرارة التدفئة (62%).

في المقابل، لا يفكر سوى أقلية في مقارنة ملصقات كفاءة الطاقة عند شراء الأجهزة (38%)، أو تغيير مزود الكهرباء (27%)، أو استخدام تطبيقات متابعة الاستهلاك (23%).