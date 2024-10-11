هذا هو السبب في أن اتجاه TikTok Beef Tallow للعناية بالبشرة (على الأرجح) لن يسبب لك مرض جنون البقر

قد نتلقى عمولة على المشتريات التي تتم من الروابط.
Moo-ve over، الريتينول. لدى TikTok منتج آخر مفضل للعناية بالبشرة، وهذا المنتج طازج من المزرعة: الشحم البقري، الذي يقدسه الكثير من مستخدمي SkinTokkers باعتباره مرطبًا، ومشدًا، ومفتحًا، وكريمًا لشد البشرة، وفائزًا بتوهج البشرة في جميع أنحاء العالم.
إذا كنت تقول، “انتظر؟ ماذا؟”، فأنت لست وحدك. من كان يظن أن الدهون المستخرجة من البقرة ستتصدر عناوين الأخبار؟ ولكن كما اتضح، فإن الشحم البقري له تاريخ في استخدامه على الجلد. ففي نهاية المطاف، مثل الدهون المشبعة الأخرى، يكون شحم البقر صلبًا في درجة حرارة الغرفة. وهذا يجعلها ناعمة ومخملية – القوام المثالي لفرك وجهك أو رقبتك أو جسمك.
ولكن هل يعد استخدام الشحم البقري كبلسم صديق للبشرة فكرة جيدة؟ يقول البعض لا، مستشهدين بكلمة “لحم البقر” مع رابطة الحيوانات الخاصة بالمنتج. وعلى وجه التحديد، نشأت مخاوف بشأن احتمالية نقل شحم البقر المصنوع من الحيوانات المصابة بمرض جنون البقر للمرض موضعياً إلى البشر. إنها حجة مثيرة للاهتمام وتستحق المناقشة، ولهذا السبب سألت Health Digest الدكتور بريندان كامب، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من MDSC Dermatology، عن رأيه المهني حول سلامة أحدث نظام للعناية بالبشرة من لحم البقر الشحم من TikTok.
لغز للمستهلكين الذين يتوقون إلى بشرة أكثر نعومة
يُسمى رسميًا اعتلال الدماغ الإسفنجي البقري، ويؤثر مرض جنون البقر على أدمغة الأبقار، مما يؤدي في النهاية إلى الوفاة، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها. يوجد في جذر المرض نوع من البروتين يسمى البريون. يعتبر مرض جنون البقر قاتلاً للأبقار في نهاية المطاف، ويمكن أن ينتقل في بعض الأحيان إلى البشر الذين يأكلون لحوم الأبقار المصابة. في البشر، يمكن أن يؤدي هذا إلى تطور مرض كروتزفيلد جاكوب المتغير. يعد مرض كروتزفيلد جاكوب المتغير نادرًا، لكن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) تشير إلى أنه في الحالات القليلة المعروفة، يكون قاتلًا للبشر تمامًا مثل مرض جنون البقر للأبقار.
يعود هذا إلى المخاوف بشأن الشحم البقري. على سبيل المثال، لنفترض أن المرطب المعتمد على الشحم البقري (أو فقط الشحم البقري في المنزل الذي يتم إعداده باتباع وصفة كتاب الطبخ التي تركز على الشحم البقري) مشتق من بقرة مصابة بمرض جنون البقر. هل يمكن لمرطب الشحم البقري أن ينقل المرض بطريقة أو بأخرى إلى الإنسان عبر المسام؟
ولحسن الحظ، يبدو أنه لا ينبغي لنا أن نقلق كثيرًا بشأن ذلك. يقول الدكتور بريندان كامب: “يتحول الشحم البقري إلى دهون وهو مصدر غير محتمل لأمراض البريون مثل مرض جنون البقر”. علاوة على ذلك، يضيف أن “إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تفيد بأن الشحم ليس مادة محظورة للماشية.” بمعنى آخر، من غير المحتمل أن تصاب بمرض جنون البقر من شحم البقر.
اعتبارات قبل دهن الجلد بالشحم
ومع ذلك، هذا لا يجعل لحم البقر الدهني مناسبًا لروتين جمالك. على الرغم من أن الدكتور بريندان كامب لا يشعر بالقلق من انتقال مرض جنون البقر إلى البشر من خلال العناية بالبشرة من شحم البقر، إلا أنه يذكر أن منتجات العناية بالبشرة المصنوعة من الشحم البقري لا تخضع لرقابة إدارة الغذاء والدواء. وبالتالي، ليس هناك رقابة لضمان أن أي منتج من منتجات غسول الشحم البقري آمن تمامًا أو خالي من الملوثات أو المواد المضافة غير المرغوب فيها.
ومع ذلك، إذا كنت ترغب في تجربة الدهن البقري، فقد يكون لديك بعض العلوم الناشئة إلى جانبك. وجدت مراجعة أجريت عام 2024 لنتائج تطبيق الشحم الموضعي في Cureus أن الشحم يمكن أن يكون علاجيًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل جلدية مثل الجفاف والتهاب الجلد. على الرغم من أن المراجعة أشارت إلى أن الشحم يمكن أن يكون له بعض الآثار الجانبية وأن هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث، إلا أنه لم يتم ذكر مرض جنون البقر. بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمايو كلينك، فإن الشحم البقري له خصائص مهدئة للجلد ومضادة للالتهابات. فقط ضع في اعتبارك أن كريم الشحم البقري هو منتج حيواني، وهو ما يقول الدكتور كامب إنه يجب مراعاته إذا كنت قد اعتنقت أسلوب حياة نباتي أو نباتي.