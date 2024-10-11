هذا هو السبب في أن اتجاه TikTok Beef Tallow للعناية بالبشرة (على الأرجح) لن يسبب لك مرض جنون البقر

Moo-ve over، الريتينول. لدى TikTok منتج آخر مفضل للعناية بالبشرة، وهذا المنتج طازج من المزرعة: الشحم البقري، الذي يقدسه الكثير من مستخدمي SkinTokkers باعتباره مرطبًا، ومشدًا، ومفتحًا، وكريمًا لشد البشرة، وفائزًا بتوهج البشرة في جميع أنحاء العالم.

إذا كنت تقول، “انتظر؟ ماذا؟”، فأنت لست وحدك. من كان يظن أن الدهون المستخرجة من البقرة ستتصدر عناوين الأخبار؟ ولكن كما اتضح، فإن الشحم البقري له تاريخ في استخدامه على الجلد. ففي نهاية المطاف، مثل الدهون المشبعة الأخرى، يكون شحم البقر صلبًا في درجة حرارة الغرفة. وهذا يجعلها ناعمة ومخملية – القوام المثالي لفرك وجهك أو رقبتك أو جسمك.

ولكن هل يعد استخدام الشحم البقري كبلسم صديق للبشرة فكرة جيدة؟ يقول البعض لا، مستشهدين بكلمة “لحم البقر” مع رابطة الحيوانات الخاصة بالمنتج. وعلى وجه التحديد، نشأت مخاوف بشأن احتمالية نقل شحم البقر المصنوع من الحيوانات المصابة بمرض جنون البقر للمرض موضعياً إلى البشر. إنها حجة مثيرة للاهتمام وتستحق المناقشة، ولهذا السبب سألت Health Digest الدكتور بريندان كامب، طبيب الأمراض الجلدية المعتمد من MDSC Dermatology، عن رأيه المهني حول سلامة أحدث نظام للعناية بالبشرة من لحم البقر الشحم من TikTok.