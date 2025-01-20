هذا هو السبب وراء التبرز في بعض الأحيان مباشرة بعد تناول الطعام

إذا وجدت نفسك تستمتع بوجبة طعام، ثم تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام مباشرة بعد الانتهاء، فمن المؤكد أن هذا قد يجعلك تتساءل عما إذا كان هناك خطأ ما معك. ولكن، في الأخبار التي من شأنها أن تهدئ أعصابك، عندما يحدث هذا، فهذا لا يعني أن هناك أي خطأ فيك على الإطلاق، كما أن جسمك لم يقرر تخطي عملية الهضم والانتقال مباشرة إلى خطوة التخلص من هذه الوظيفة الجسدية. من المحتمل أن ما يحدث هو المنعكس المعدي القولوني، وأنت لست وحدك.

وقال الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في وان أوك ميديكال، حصريًا لصحيفة هيلث دايجست: “عندما يدخل الطعام إلى المعدة، فإنه يطلق سلسلة معقدة من الإشارات في الجهاز الهضمي”. “تتمدد المعدة عندما تمتلئ بالطعام، مما يرسل إشارات إلى الدماغ عبر العصب المبهم. ثم يتواصل الدماغ مع الأمعاء الغليظة، ويطلب منها إفساح المجال للوجبة الواردة عن طريق تحريك محتوياتها الحالية على طول. ” بمعنى آخر، ما تتبرزه ليس ما أكلته للتو، بل ما بقي في القناة لمدة يوم أو يومين ويجب أن يكون في طريقه.

على الرغم من أنه أمر طبيعي، إلا أن المنعكس المعدي القولوني يمكن أن يحدث في الأوقات غير المناسبة. ولهذا السبب، إذا كنت عرضة للإصابة به، فقد ترغب في اتخاذ خطوات لمحاولة تجنب الأشياء التي تؤدي إلى حدوثه.