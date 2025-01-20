هذا هو السبب وراء التبرز في بعض الأحيان مباشرة بعد تناول الطعام

إذا وجدت نفسك تستمتع بوجبة طعام، ثم تحتاج إلى الذهاب إلى الحمام مباشرة بعد الانتهاء، فمن المؤكد أن هذا قد يجعلك تتساءل عما إذا كان هناك خطأ ما معك. ولكن، في الأخبار التي من شأنها أن تهدئ أعصابك، عندما يحدث هذا، فهذا لا يعني أن هناك أي خطأ فيك على الإطلاق، كما أن جسمك لم يقرر تخطي عملية الهضم والانتقال مباشرة إلى خطوة التخلص من هذه الوظيفة الجسدية. من المحتمل أن ما يحدث هو المنعكس المعدي القولوني، وأنت لست وحدك.
وقال الدكتور جيسون سينغ، كبير المسؤولين الطبيين والطبيب في وان أوك ميديكال، حصريًا لصحيفة هيلث دايجست: “عندما يدخل الطعام إلى المعدة، فإنه يطلق سلسلة معقدة من الإشارات في الجهاز الهضمي”. “تتمدد المعدة عندما تمتلئ بالطعام، مما يرسل إشارات إلى الدماغ عبر العصب المبهم. ثم يتواصل الدماغ مع الأمعاء الغليظة، ويطلب منها إفساح المجال للوجبة الواردة عن طريق تحريك محتوياتها الحالية على طول. ” بمعنى آخر، ما تتبرزه ليس ما أكلته للتو، بل ما بقي في القناة لمدة يوم أو يومين ويجب أن يكون في طريقه.
على الرغم من أنه أمر طبيعي، إلا أن المنعكس المعدي القولوني يمكن أن يحدث في الأوقات غير المناسبة. ولهذا السبب، إذا كنت عرضة للإصابة به، فقد ترغب في اتخاذ خطوات لمحاولة تجنب الأشياء التي تؤدي إلى حدوثه.
ما الذي يمكن أن يثير المنعكس المعدي القولوني
على الرغم من أن المنعكس المعدي القولوني يحدث في أي وقت نتناول فيه الطعام، إلا أن هناك أشياء معينة يمكن أن تزيد من احتمالية حدوثه. على سبيل المثال، ما تأكله يلعب دورا رئيسيا. وقال سينغ: “الأطعمة التي يبدو أنها تؤدي إلى استجابة أسرع، وتحفيز المنعكس المعدي القولوني، تشمل القهوة، والأطعمة الغنية بالألياف، والأطعمة الدهنية، والأطعمة الغنية بالتوابل”. هذا يعني أنه إذا كنت تعرف أنك حساس تجاه بعض الأطعمة لأنه حدث في الماضي، فأنت تريد أن تأخذ في الاعتبار ما تأكله في مواقف معينة. قد يبدو تاكو الثلاثاء فكرة رائعة للموعد الأول، ولكن إذا كانت هذه البهارات ستطلق العنان للقليل من الرعب على جهازك الهضمي بعد العشاء مباشرة، فقد يكون من الأفضل اختيار شيء آخر.
لا يقتصر الأمر على أن بعض الأطعمة يمكن أن تؤدي إلى ظهور المنعكس المعدي القولوني، ولكن يمكن لبعض الحالات الصحية أيضًا أن تفعل ذلك. يمكن لأولئك الذين يعانون من متلازمة القولون العصبي (IBS) أن يجدوا أنفسهم أكثر حساسية تجاه المنعكس المعدي القولوني لأن القولون العصبي يقوم بالفعل بتحريك الأشياء بسرعة كبيرة عبر الجهاز الهضمي. يمكن أن يساهم أيضًا مرض كرون ومرض التهاب الأمعاء (IBD) والقلق والحساسية الغذائية في حدوث المنعكس المعدي القولوني، وفقًا لما ذكرته مجلة Medical News Daily.
متى يجب عليك رؤية الطبيب
إذا وجدت أن المنعكس المعدي القولوني يحدث أكثر مما ترغب فيه أو أنه يقاطع حياتك، فقد ترغب في إجراء تغييرات في نمط حياتك. يمكن أن يساعد تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى المنعكس المعدي القولوني وإجراء تغييرات في نمط الحياة مثل السيطرة على القلق. لكن في الأغلب، هذا ليس شيئًا يجب أن تقلق بشأنه أكثر من اللازم.
وقال سينغ: “من وجهة نظر طبية، تعد حركة الأمعاء بعد الوجبة طبيعية تمامًا وتشير في الواقع إلى وجود نظام هضمي صحي وسريع الاستجابة”، مشيرًا إلى أن التوقيت الذي قد يشعر فيه شخص ما بالحاجة إلى استخدام الحمام يمكن أن يختلف من شخص لآخر. بسبب الهرمونات، وحساسية الأعصاب، والجهاز الهضمي ككل.
وأضاف سينغ: “على الرغم من أن هذا المنعكس طبيعي، إلا أنه يجب دائمًا مناقشة التغييرات المهمة عن خط الأساس المعتاد والعمل عليها لحل مشكلة الجهاز الهضمي الأساسية”. إذا قمت بإجراء تغييرات صحية للحد من عدد المرات التي يرفع فيها المنعكس المعدي المعوي رأسه، لكنه لا يزال يحدث، فكما أشار سينغ، فقد حان الوقت لرؤية الطبيب لمعرفة أفضل طريقة لإدارته.