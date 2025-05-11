هذه الأصناف اللافندر منخفضة النمو هي البديل المثالي للمهاد الطبيعي

يمكن أن يساعد المهاد حديقتك من خلال تحسين رطوبة التربة عن طريق إبطاء تبخر الماء ، والحماية من التآكل ، وقمع الأعشاب الضارة ، ودرجات الحرارة المعتدلة ، ولكن هناك بعض السلبيات للتشنج أيضًا. يمكن أن يتآكل المهاد بأمطار غزيرة ، ويمكن أن تؤثر أنواع معينة من المهاد سلبًا على ترابتك عن طريق جذب النيتروجين من التربة أثناء تحللها أو عن طريق اختناق النباتات الموجودة. والخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على فوائد المهاد مع بديل جميل وطبيعي: نباتات الخزامى منخفضة النمو ، مثل الخزامى الإنجليزية.

Lavender عبارة عن عشب يتم تصنيفه على أنه فرعي دائمة الخضرة مع مجموعة متنوعة من الأنواع ، بما في ذلك بعض الأنواع المنخفضة النمو التي تصنع بدائل مناسبة للمهاد. اللافندر هو مواطن للمناطق المتوسطية الأوروبية ، وهو جنس مقاوم للغاية يمكنه البقاء على قيد الحياة مع القليل من الماء. تتميز هذه النباتات بأزهار جميلة بألوان بما في ذلك ظلال متعددة من الأرجواني والأزرق والأبيض والوردي ، ويشتهر النبات بوجود أوراق عطرة. هناك بعض أنواع الخزامى المذهلة التي يمكنك زرعها معًا للحصول على حديقة جمالية ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الأصناف كبدائل للمهاد.

تصل جذور الخزامى إلى عمق التربة ، مما يساعد على منع تآكل التربة. يعني الظل الذي توفره نباتات الخزامى أيضًا أن الأعشاب الضارة سيكون لها فرصة أقل للحصول على أشعة الشمس التي يحتاجونها إلى النمو. هذا يعني أن الخزامى يمكن أن يساعد في قمع الأعشاب الضارة ، على الرغم من أنه قد لا يكون فعالًا مثل المهاد أو غيرها من طرق التحكم في الأعشاب الضارة. قد يبطئ تنوع الخزامى منخفض النمو الكثيف بما فيه الكفاية أيضًا تبخر الماء من التربة بنفس الطريقة.