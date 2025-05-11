هذه الأصناف اللافندر منخفضة النمو هي البديل المثالي للمهاد الطبيعي

يمكن أن يساعد المهاد حديقتك من خلال تحسين رطوبة التربة عن طريق إبطاء تبخر الماء ، والحماية من التآكل ، وقمع الأعشاب الضارة ، ودرجات الحرارة المعتدلة ، ولكن هناك بعض السلبيات للتشنج أيضًا. يمكن أن يتآكل المهاد بأمطار غزيرة ، ويمكن أن تؤثر أنواع معينة من المهاد سلبًا على ترابتك عن طريق جذب النيتروجين من التربة أثناء تحللها أو عن طريق اختناق النباتات الموجودة. والخبر السار هو أنه يمكنك الحصول على فوائد المهاد مع بديل جميل وطبيعي: نباتات الخزامى منخفضة النمو ، مثل الخزامى الإنجليزية.
Lavender عبارة عن عشب يتم تصنيفه على أنه فرعي دائمة الخضرة مع مجموعة متنوعة من الأنواع ، بما في ذلك بعض الأنواع المنخفضة النمو التي تصنع بدائل مناسبة للمهاد. اللافندر هو مواطن للمناطق المتوسطية الأوروبية ، وهو جنس مقاوم للغاية يمكنه البقاء على قيد الحياة مع القليل من الماء. تتميز هذه النباتات بأزهار جميلة بألوان بما في ذلك ظلال متعددة من الأرجواني والأزرق والأبيض والوردي ، ويشتهر النبات بوجود أوراق عطرة. هناك بعض أنواع الخزامى المذهلة التي يمكنك زرعها معًا للحصول على حديقة جمالية ، ولكن يمكنك أيضًا استخدام الأصناف كبدائل للمهاد.
تصل جذور الخزامى إلى عمق التربة ، مما يساعد على منع تآكل التربة. يعني الظل الذي توفره نباتات الخزامى أيضًا أن الأعشاب الضارة سيكون لها فرصة أقل للحصول على أشعة الشمس التي يحتاجونها إلى النمو. هذا يعني أن الخزامى يمكن أن يساعد في قمع الأعشاب الضارة ، على الرغم من أنه قد لا يكون فعالًا مثل المهاد أو غيرها من طرق التحكم في الأعشاب الضارة. قد يبطئ تنوع الخزامى منخفض النمو الكثيف بما فيه الكفاية أيضًا تبخر الماء من التربة بنفس الطريقة.
أفضل أنواع الخزامى لاستخدامها كبدائل المهاد
إذا كنت مهتمًا بتنمية الخزامى كبديل طبيعية للمهاد ، فهناك عدد غير قليل من الأصناف القزمية التي تجعل خيارات قابلة للحياة. إن استكشاف العديد من الخيارات واختيار أفضل الخيار للمناظر الطبيعية المطلوبة على أساس الارتفاع والظروف المطلوبة هو أفضل طريقة لإيجاد بديل للتطهير في الفناء الخاص بك ، ولكن هناك ثلاثة أصناف تستحق تسليط الضوء عليها.
أولاً ، هناك مجموعة متنوعة من Little Lady من اللافندر الإنجليزي (Lavandula Angustifolia). هذه الشجيرة الكثيفة هي واحدة من أقصر أصناف الخزامى ، ويمكن زراعة هذه الشجيرات بالقرب من بعضها البعض ، مما يمنحك تغطية أفضل. يتراوح الارتفاع الناضج لهذا التنوع بين 6 و 12 بوصة ، ويمتد حوالي 12 إلى 18 بوصة. يضم أرجوانيًا شاحبًا أو زهورًا زرقاء في الصيف وأوراق الفضة الرمادية.
يعد مجموعة Nana Alba من الخزامى الإنجليزي خيارًا جيدًا آخر لأنه يحافظ على شكل دائري مع القليل من التقليم. مع ارتفاع ناضج بين 12 و 16 بوصة وعرض ناضج بين 18 و 24 بوصة ، هذا النبات هو خيار الصيانة منخفضة. بدلاً من البلوز النموذجي والأرجواني من الخزامى ، يحتوي هذا النبات على أزهار بيضاء وهو رائع كحدود دائمة ، ولكنه سام للكلاب والقطط والخيول.
أخيرًا ، إذا كنت تريد أزهار مستمرة وتنمية نباتاتك من البذور ، فقد تكون Lacy Frills هي مجموعة اللافندر الإنجليزية بالنسبة لك. يتراوح الارتفاع الناضج لمجموعة الزهور البيضاء بين 12 و 14 بوصة ، ويتراوح الانتشار بين 10 و 12 بوصة.
كيف تنمو والحفاظ على الخزامى
يعتبر اللافندر عمومًا سهلاً للنمو والصيانة ، بما في ذلك أصناف اللافندر الإنجليزية التي تعمل بشكل جيد كبدائل المهاد. يعمل Lavender بشكل أفضل في التربة التي تستنزف جيدًا ، وتتطلب النباتات ست ساعات على الأقل من أشعة الشمس المباشرة يوميًا. على مقياس صلابة وزارة الزراعة الأمريكية ، تعد المناطق 5 إلى 10 مناخات مقبولة للخزامى. عندما تزرع الخزامى أولاً ، تأكد من أن التربة لديها رطوبة كافية حتى لا تجف الجذور. أيضًا ، هناك بعض النباتات التي سترغب في تجنب النمو مع اللافندر في الحديقة ، لذلك توخي بعض الحذر عند تحديد مكان وضع الخزامى. على الرغم من أن أصناف اللافندر منخفضة النمو لن تنمو طولها مثل الأصناف العادية ، إلا أنك قد لا تزال ترغب في تقليم من أجل تحقيق أشكال معينة وتفرع كثيف. إذا كنت ترغب في القيام بذلك ، فإن تقليم في أواخر الخريف عن طريق قطع البراعم الخضراء على السيقان السفلية. إذا فشل إعدادك ورعايتك ، فقد تحتاج إلى العودة إلى هذه الطرق المضمونة لإعادة نباتات الخزامى التي تموت إلى الحياة.
بشكل عام ، يعد Lavender بديلاً من السهل النمو والصيانة ، ويضيف عطرًا جميلًا وملونًا إلى حديقتك. إذا كنت تبحث عن فوائد المهاد ولكنك ترغب في التغيير إلى خيار طبيعي ، فإن نباتات الخزامى ، وخاصة أصناف اللافندر الإنجليزية من Little Lady و Nana Alba و Lacy Frills ، هي مكان رائع للبدء.