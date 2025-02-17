هذه الأطعمة التسعة لها تأثير غير متوقع على صحة البروستاتا

بالنسبة للرجال ، فإن رعاية البروستاتا ذات أهمية قصوى. إنها غدة قد لا تفكر فيها كثيرًا ، خاصة إذا كنت صغيراً. ومع ذلك ، فإن موقع البروستاتا في الجسم – أسفل المثانة وأمام المستقيم – يعني أن مشاكل البروستاتا يمكن أن تتهجى مشاكل كبيرة تحت الخصر. بالنسبة للمبتدئين ، يعني وضعه أن الالتهاب أو العدوى يمكن أن يؤثر على كل شيء من التبول إلى الأداء الجنسي.
يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة البروستاتا ، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببروستاتا موسعة ، أو تضخم البروستاتا الحميد (BPH). إن اتباع نظام غذائي منخفض الدسم ، وتناول حصص منتظمة من الفواكه والخضروات كل يوم ، والحد من تناول الكافيين والكحول يمكن أن يساعد جميعًا في إدارة أعراض BPH. يمكن أن تساعد المكملات الغذائية مثل Saw Palmetto و Lycopene أيضًا ، لكن من الجيد التحدث إلى طبيبك أولاً. مع ذلك ، إذا كنت تبحث عن إعطاء البروستاتا دفعة ، فإن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي بالتأكيد لا يمكن أن تؤذي.
الطماطم
وفقًا لدراسة أجريت عام 2022 المنشورة في الطب الحيوي وعلم الأدوية ، فإن الطماطم غنية بالليكوبين ، وهو مركب طبيعي وجد أنه آمن وغير سامة. قد يكون لها أيضًا القدرة على منع سرطان البروستاتا أو إبطاءها. وفقًا للدراسة ، فإن اللايكوبين له “تأثير مثبط محتمل” على خلايا سرطان البروستاتا ، وربما تكون قادرة على إيقاف نموها وحتى تسبب في الموت.
ومن المثير للاهتمام ، كيف يمكن إعداد الطماطم يمكن أن تلعب دورًا في فعاليتها ضد سرطان البروستاتا. وجد صندوق أبحاث السرطان العالمي أن الرجال الذين قاموا بتعليق أو طماطم طماطم في أي مكان من خمس إلى ست مرات في الأسبوع شهدوا خطر الإصابة بسرطان البروستاتا بنسبة 28 ٪ ، على عكس الرجال الذين لم يكن لديهم طماطم باعتبارها عنصرًا أساسيًا في نظامهم الغذائي. يبدو أن اللايكوبين يمتصه الجسم بسهولة أكبر عندما يتم تسخين الطماطم ، حيث تساعد عملية الطهي في إطلاق اللايكوبين من البروتينات التي ترتبط بها.
رمان
الرمان عالية في البوليفينول ، والمركبات الكيميائية التي لها تأثير مضاد للالتهابات على خلايا الجسم. يمكن أن تساعد هذه البوليفينول في إبطاء نمو بكتيريا الأمعاء السيئة وتحسين صحة الجلد. لقد أظهروا أيضًا أن لديهم القدرة على الاستفادة من القلب والصحة البولية وحتى الذاكرة. بالإضافة إلى ذلك ، لدى البوليفينول عدد من العناصر الغذائية التي قد تكون مفيدة في مكافحة السرطان.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 المنشورة في الذاكرة التأكسدية وطول العمر الخلوي ، يبدو أن الرمان لديه القدرة على التأثير على البروتينات المختلفة في الجسم لإبطاء نمو السرطان وحتى التوقف. يعتمد سرطان البروستاتا على الأندروجينات مثل هرمون التستوستيرون من أجل التقدم ، ويقلل الرمان من إنتاج هذه الأندروجينات. في الفئران ، تبين أن الرمان لديهم القدرة على منع نمو الخلايا السرطانية وتأخير تكوين الأورام. كما أنها تحد من تكوين الأوعية الدموية التي تحتاجها هذه الأورام لتنمو. كل هذه الخصائص تساعد في تحديد الرمان كحليف محتمل في المعركة ضد سرطان البروستاتا.
الشاي الأخضر
الشاي الأخضر عبارة عن مشروب غني بالفيلينول قد يساعد في لعب دور في مكافحة BPH. يبدو أن البروستاتا لديها القدرة على امتصاص البوليفينول بسهولة أكبر ، مما يشير إلى الفوائد المحتملة التي قد يكون لها البوليفينول في تقلص البروستات المتأثرة BPH. على الرغم من أن هناك حاجة إلى مزيد من البحث ، إلا أن هناك أدلة تشير إلى أن الشاي الأخضر ، عند دمجه مع عناصر أخرى مثل تغييرات نمط الحياة والأدوية ، قد تكون أداة مفيدة عندما يتعلق الأمر بمكافحة BPH.
أوضحت دراسة أجرتها عام 2015 المنشورة في أبحاث الوقاية من السرطان خصائص الشاي الأخضر المضاد للسرطان. قد يكون المفتاح في مركب معين موجود في مستخلص الشاي الأخضر المعروف باسم epigallocatechin gallate ، أو EGCG. في الدراسة ، كانت الخلايا النقيلية التي عولجت مع EGCG من عهدت موت الخلايا ، في حين ظلت الخلايا غير الورمية غير متأثرة. وفقًا للدراسة ، فإن EGCG لديها القدرة على إبطاء نمو الخلايا السرطانية وربما يؤدي إلى تدميرها الذاتي.
الجوز
أظهرت دراسة عام 2008 المنشورة في مجلة التغذية أن الجوز مرتفع في نوع من فيتامين E المعروف باسم Tocopherols. وجدت الدراسة أنه بعد ثمانية أسابيع من تناول الجوز ، كانت هناك زيادة في غاما توكوفيرول في الدم. بالإضافة إلى ذلك ، أظهرت نسبة مستضد البروستاتا المجاني (PSA) إلى إجمالي PSA اتجاهًا نحو التحسن. PSA الحرة عبارة عن مستضدات تطفو بحرية في الدم ، في حين أن إجمالي PSA هو كمية المستضدات التي تطفو بحرية وترتبط بالبروتينات في الدم. يمكن أن يكون عدد أقل من PSA المجاني مقارنة مع PSA الكلي علامة على سرطان البروستاتا.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2013 المنشورة في التحقيق في السرطان ، ساعد نظام غذائي غني بالجوز على الحد من نمو طعم أجنبي لسرطان البروستاتا البشري المعروف باسم LNCAP في الفئران. أظهرت الدراسة أن أجهزة Xenografts في الفئران التي أكلت الجوز نمت ببطء أكثر من الفئران في المجموعة الضابطة. في الواقع ، كان حجم الورم في الفئران التي تغذيها الجوز ربع حجم الأورام في المجموعة الضابطة في نهاية الدراسة.
بروكلي
الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط وبراعم بروكسل وفير في العناصر الغذائية مثل السلفورافان والإندول 3-كاربينول ، والتي لديها القدرة على إنتاج إنزيمات مضادة للأكسدة يمكنها حماية خلايا الجسم من الأضرار الناجمة عن السرطانات. كما أنها قادرة على قتل الخلايا التالفة وإيقاف النمو ومزيد من الانتشار للخلايا الضارة. أظهرت دراسة أجريت عام 2023 المنشورة في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية أن 40 ٪ إلى 60 ٪ من خلايا سرطان البروستاتا التي عولجت بالسلفورافان لمدة 72 ساعة شهدت نموها بطيئًا أو يموت تمامًا.
وفقًا لدراسة أجراها جامعة ولاية أوريغون ، فإن سولفورافان لديه القدرة على استهداف الخلايا السرطانية بشكل انتقائي. نظرت الدراسة على وجه التحديد إلى النساء اللائي يعانين من نتائج تصوير الثدي بالأشعة السينية غير الطبيعية. تلقت النساء في الدراسة إما دواءً وهميًا أو مكملات سولفورافان يعادل كوبًا واحدًا من البروكلي يوميًا. أظهرت النساء اللائي تلقن المكملات الغذائية انخفاضًا في علامات نمو الخلايا ، مما يشير إلى أن هذه المركبات يمكن أن تساعد في إبطاء نمو الخلايا السرطانية ويمكن أن تساعد في تقليص الأورام الموجودة.
بذور اليقطين
يمكن أن يساعد محتوى بذور اليقطين العالي في تحسين صحة البروستاتا والحفاظ عليها ، حيث أن البروستاتا تتطلب الزنك للعمل على النحو الأمثل. بالإضافة إلى ذلك ، تحتوي البذور على مركب يسمى phytosterol ، والذي يمكن أن يكون مفيدًا في تقليل تكبير البروستاتا. علاوة على ذلك ، يمكنهم أيضًا المساعدة في تسوية مستويات الهرمونات ، والتي قد تكون مفيدة في إدارة وعلاج BPH.
درست دراسة أجريت عام 2015 التي أجراها أنشطة البحث الألمانية حول المسالك البولية الطبيعية أكثر من 1400 رجل مع BPH ، وخرقهم إلى مجموعتين. أعطيت مجموعة واحدة من بذرة اليقطين ، وتم إعطاء الثاني إما كبسولات مع مستخلص بذور اليقطين أو وهمي. لاحظ الباحثون أنه بعد عام ، استجاب ما يقرب من 60 ٪ من الرجال الذين أخذوا بذور اليقطين بشكل إيجابي مقابل أولئك الذين أخذوا الدواء الوهمي. بشكل عام ، شهد الرجال الذين يعانون من BPH الذين أخذوا بذور اليقطين على مدى فترة 12 شهرًا تحسناً ذا مغزى في أعراضهم.
كُركُم
توابل آسيوية ، تم وصف الكركم كعلاج محتمل لكل شيء بدءًا من القضايا الجهاز الهضمي إلى التهابات الجهاز التنفسي وحتى الاكتئاب. بالإضافة إلى ذلك ، قد يكون للكركم خصائص يمكن أن تساعد في القتال ، وربما منع سرطان البروستاتا. أحد المكونات النشطة في الكركم هو الكركمين ، وهو مضاد للأكسدة قد يكون لديه القدرة على تقليص الأورام في البروستاتا أو ربما توقف نموها.
وفقًا لدراسة أجريت عام 2015 في المجلة الكورية لأمراض المسالك البولية ، فإن الكركمين يقلل من مستويات مستقبلات الأندروجين ، والتي ترتبط بنمو الورم ، وتمنعها من تنشيط الجينات التي تعزز تطور السرطان. قد يساعد هذا في منع الأورام من أن تصبح أكثر عدوانية ومقاومة للعلاج. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن للكركمين منع الإشارات التي تشجع الخلايا السرطانية على الضرب والانتشار. يمكن أن يتداخل مع دورة الخلية ، مما يمنع الخلايا السرطانية من تقسيم وتثير التدمير الذاتي. كما يمكن أن يصدر في الخلايا الجذعية السرطانية ، والتي تلعب دورًا رئيسيًا في نمو الأورام ومقاومتها للعلاج.
الأسماك الدهنية
وجد الباحثون في دراسة أجريت عام 2024 المنشورة في مجلة علم الأورام السريري أن نظامًا غذائيًا منخفضًا في أحماض أوميغا 6 و Omega-3 ، إلى جانب مكملات زيت السمك ، ساعد في تقليل نمو خلايا سرطان البروستاتا في الرجال الذين كانوا في الرجال الذين كانوا في الرجال الذين كانوا في الرجال الذين كانوا في المراحل المبكرة. نظرت الدراسة على وجه التحديد إلى علامة بيولوجية تسمى مؤشر KI-67. يوضح هذا العلامة الحيوية مدى سرعة مضاعفة الخلايا السرطانية ، ووفقًا للدراسة ، رأى الرجال الذين لديهم نظام غذائي مرتفع في أحماض أوميغا 3 الدهنية انخفاض KI-67 بنسبة 15 ٪.
الأحماض الدهنية أوميغا 3 الموجودة في الأسماك مثل سمك السلمون لديها القدرة على تقليل الالتهاب. وعلى الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن هذه الأحماض الدهنية يمكن أن تمنع سرطان البروستاتا ، إلا أن هناك أدلة كثيرة لإظهار أن الأحماض الدهنية أوميغا 3 يمكن أن تقلل من خطر الوفاة من سرطان البروستاتا. ومع ذلك ، على الجانب الآخر من العملة ، كشفت دراسة أجريت عام 2013 المنشورة في مجلة المعهد الوطني للسرطان عن وجود صلة بين مستويات عالية من الدهون أوميغا 3 في سرطان الدم والبروستاتا.
التوت
التوت مثل الفراولة والتوت هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، والتي تساعد على محاربة الجذور الحرة. يمكن للجذور الحرة مهاجمة الخلايا الصحية للجسم ، وفي بعض الحالات ، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. كما أنها محملة بفيتامين C ، والتي يمكن أن تساعد في BPH. وجدت دراسة أجريت عام 2015 المنشورة في مجلة السرطان أنه كلما زاد عدد رجال فيتامين C إلى نظامهم الغذائي ، انخفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. على وجه التحديد ، لكل 150 ملليغرام من فيتامين C المستهلك كل يوم ، انخفضت المخاطر بنسبة 9 ٪.
أشار المؤسسة الوطنية لأبحاث السرطان على وجه التحديد إلى التوت الأزرق كحليف قوي في مكافحة السرطان. يحتوي التوت الأزرق على الأنثوسيانوسيدات والريسفيراترول ، وهي مضادات الأكسدة القوية مع خصائص إزالة السموم ومضادة للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لعلاج السرطان ، فقد تبين أن العنب البري يحسن فعالية العلاج الإشعاعي وتقليل نمو الخلايا غير الطبيعية أيضًا.
الأفوكادو
يتم تعبئة الأفوكادو مع مركب يسمى بيتا سيتوستيرول ، والذي يمكن أن يساعد في تخفيف أعراض الأشخاص الذين يعانون من البروستاتا الموسعة. أظهرت دراسة أجريت عام 2005 التي نشرت في مجلة الكيمياء الحيوية الغذائية أن الأفوكادو كان غنيًا باللوتين ، بالإضافة إلى الكاروتينويد وفيتامين E. على وجه الخصوص ، وقد ثبت أن الأفوكادو هو أعلى مصدر فاكهة من اللوتين بين الفواكه الأكثر شيوعًا. في الدراسة ، تبين أن مستخلصًا من الأفوكادو يمنع نمو خلايا سرطان البروستاتا إلى 60 ٪.
غالبًا ما يتم ذكر الأفوكادو على أنه يحتوي على نسبة عالية من ما يسمى “الدهون الجيدة” ، والتي يمكن أن تكون مفيدة في خفض الكوليسترول في الكوليسترول ومنع أمراض القلب. هذه الدهون الجيدة تجعل من السهل على الجسم امتصاص الفيتامينات والمواد الغذائية التي يحتاجها. أظهرت دراسة نشرتها جامعة ولاية أوهايو أن تناول الجزر أو الطماطم مع الأفوكادو يعزز بشكل كبير قدرة الجسم على إنتاج فيتامين أ – 12 مرة أخرى من الجزر وأربع مرات من الطماطم.