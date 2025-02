هذه الأطعمة التسعة لها تأثير غير متوقع على صحة البروستاتا

التوت مثل الفراولة والتوت هي مصدر كبير لمضادات الأكسدة ، والتي تساعد على محاربة الجذور الحرة. يمكن للجذور الحرة مهاجمة الخلايا الصحية للجسم ، وفي بعض الحالات ، يزيد من خطر الإصابة بالسرطان. كما أنها محملة بفيتامين C ، والتي يمكن أن تساعد في BPH. وجدت دراسة أجريت عام 2015 المنشورة في مجلة السرطان أنه كلما زاد عدد رجال فيتامين C إلى نظامهم الغذائي ، انخفض خطر الإصابة بسرطان البروستاتا. على وجه التحديد ، لكل 150 ملليغرام من فيتامين C المستهلك كل يوم ، انخفضت المخاطر بنسبة 9 ٪.

أشار المؤسسة الوطنية لأبحاث السرطان على وجه التحديد إلى التوت الأزرق كحليف قوي في مكافحة السرطان. يحتوي التوت الأزرق على الأنثوسيانوسيدات والريسفيراترول ، وهي مضادات الأكسدة القوية مع خصائص إزالة السموم ومضادة للالتهابات. بالإضافة إلى ذلك ، بالنسبة للمرضى الذين يخضعون لعلاج السرطان ، فقد تبين أن العنب البري يحسن فعالية العلاج الإشعاعي وتقليل نمو الخلايا غير الطبيعية أيضًا.