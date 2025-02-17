هذه الأطعمة التسعة لها تأثير غير متوقع على صحة البروستاتا

بالنسبة للرجال ، فإن رعاية البروستاتا ذات أهمية قصوى. إنها غدة قد لا تفكر فيها كثيرًا ، خاصة إذا كنت صغيراً. ومع ذلك ، فإن موقع البروستاتا في الجسم – أسفل المثانة وأمام المستقيم – يعني أن مشاكل البروستاتا يمكن أن تتهجى مشاكل كبيرة تحت الخصر. بالنسبة للمبتدئين ، يعني وضعه أن الالتهاب أو العدوى يمكن أن يؤثر على كل شيء من التبول إلى الأداء الجنسي.

يمكن أن يلعب النظام الغذائي دورًا مهمًا في صحة البروستاتا ، لا سيما عندما يتعلق الأمر ببروستاتا موسعة ، أو تضخم البروستاتا الحميد (BPH). إن اتباع نظام غذائي منخفض الدسم ، وتناول حصص منتظمة من الفواكه والخضروات كل يوم ، والحد من تناول الكافيين والكحول يمكن أن يساعد جميعًا في إدارة أعراض BPH. يمكن أن تساعد المكملات الغذائية مثل Saw Palmetto و Lycopene أيضًا ، لكن من الجيد التحدث إلى طبيبك أولاً. مع ذلك ، إذا كنت تبحث عن إعطاء البروستاتا دفعة ، فإن إضافة هذه الأطعمة إلى نظامك الغذائي بالتأكيد لا يمكن أن تؤذي.