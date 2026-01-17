هذه الأغاني الخمس الخالدة من الثمانينيات هي أفضل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية

في ثمانينيات القرن العشرين، كانت الموسيقى مربوطة بزوج من أجهزة تدفئة الساق وتنطلق بسرعة نحو المستقبل مع أصوات آلات المزج الموسيقية. شهد العقد سيطرة السِنثس الرقمية على التناظرية، وأول مجموعة طبول إلكترونية بالكامل، وإطلاق قناة إم تي في، وتفوق مبيعات أشرطة الكاسيت على الفينيل. احتضن هذا العقد التكنولوجيا بشعار بسيط – إذا كانت لامعة أو جديدة، ارفعها.
لقد أدى الابتكار والإبداع إلى إنشاء عدد لا يحصى من الأغاني الكلاسيكية التي ما زلنا نحبها حتى اليوم. لكن في بعض الأحيان، كانت كل تلك الأشياء الجديدة اللامعة تخفي ألحانًا قوية وكلمات مدروسة وأصواتًا رائعة. هذا لا يعني أننا لا نحب آلات الطبول ولوحات المفاتيح والتردد المسور. ولكننا نشعر بالفضول لمعرفة ما قد يكون مدفونًا تحت تلك الأدوات.
لذا، فإننا نزيل الغبار عن أكتافنا ونفصل السينث لاستكشاف خمس أغنيات من الثمانينيات تبدو أفضل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية. من ملك البوب إلى المرأة المعروفة باسم “The Voice” إلى الأغنية المرادفة لأحد أشهر أفلام Brat Pack، قد تؤدي هذه الإصدارات إلى إزالة الموس من شعرك. لأنه اتضح أن الثمانينيات لم تكن تدور حول ما يمكنك توصيله فحسب، بل كانت تدور حول ما يمكنك توفيره.
عقول بسيطة – ألا تفعل ذلك (تنسى أمري)
العقول البسيطة تقريبًا لم تصنع أغنية “لا تنساني”. عندما طُلب منهم تسجيلها لـ “The Breakfast Club”، اعتقدت المجموعة أن الأغنية بدت قليلاً. لكن الفرقة جربتها في النهاية، حيث قامت بضرب المقدمة بأوتار شاهقة وصفها عازف الجيتار تشارلي بورشيل لاحقًا لصحيفة الغارديان بأنها “صورة كاريكاتورية تقريبًا”. قام المغني الرئيسي جيم كير بإدراج “la la la la” كعنصر نائب، ويخطط لمبادلة الكلمات الحقيقية في اليوم التالي. لقد اختاروا التمسك بـ “la la la la”. لم يكن كير مقتنعًا بأن الأمر سينجح، ولكن بطريقة ما، أصبحت تلك المقاطع الهراء واحدة من أكثر المقاطع الختامية التي لا تنسى في موسيقى البوب.
لكن لنكن صادقين: إن حبنا لهذه الأغنية مرتبط بهذا الإطار المتجمد لقبضة جود نيلسون في الهواء. إنها ليست مجرد أغنية، إنها “The Breakfast Club”. حتى الفرقة تعرف ذلك، وأعضاؤها ممتنون لما فعلته الأغنية في حياتهم المهنية، على الرغم من اعتراف كير بأنها ليست أغنية Simple Minds المفضلة لديه. موسيقيًا، لا بأس. تتلاشى الخلفية بسهولة، لكنك تتذكر الجوقة. وهذا هو بالضبط السبب وراء تألق الأغنية بدون مصاحبة من الالات الموسيقية، بدءًا من أداء فرقة بيلاس لها في “Pitch Perfect” وحتى VoicePlay الواقعي الذي يتم عرضه على برنامج “The Sing-Off” على قناة NBC.
مع بدون مصاحبة من الالات الموسيقية، يميل إلى “la la la la” يناسب الأغنية تمامًا. وعندما تقوم بإزالة الخلفية الوظيفية المملة، يبرز قلب الأغنية. ما بدا ذات مرة وكأنه بيان نهائي – لا تجرؤ على نسياني! – الآن يبدو وكأنه الخوف الحقيقي من النسيان.
ويتني هيوستن – أريد أن أرقص مع شخص ما (يحبني)
تحدث فريق ويتني هيوستن مع عبارة “أريد أن أرقص مع شخص ما (من يحبني)”. لم يكونوا يحاولون فقط إنشاء أغنية ناجحة – بل أرادوا أيضًا إثبات أن هيوستن يمكن أن تهيمن على موسيقى البوب uptempo. كان ألبومها الأول يعتمد بشكل كبير على الأغاني الشعبية، لكن الآن حان وقت الرقص. حضر المنتجون إلى “أريد أن أرقص مع شخص ما” بآلات طبول جديدة وآلات موسيقية مبتكرة وكل خدعة لامعة في الثمانينيات. لقد نجحت. كانت الأغنية مزدحمة ومشرقة وإحساس بيلبورد.
لكن إذا استبعدنا السِنثس والإيقاعات النبضية، فستجد شيئًا أكثر عرضة للخطر. وفجأة، أصبحت هذه ليست دعوة لحفلة، بل هي اعتراف. تخيل الآن لو أن أحد أعظم الأصوات قال هذا الاعتراف على الإطلاق. لحسن الحظ، ليس علينا أن نتخيل ذلك: فقد ابتكرت هيوستن بنفسها نسخة خام وجميلة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية. بصوتها فقط، كانت الكلمات مختلفة تمامًا: “وعندما يحل الليل، تنادي الوحدة”… يليها صمت. لا توجد إيقاعات مشتتة للانتباه أو إنتاج ساطع لإنقاذ الحالة المزاجية. مجرد الشعور بالوحدة يتردد في الصمت.
وبعد ذلك يعود هذا الصوت. بدون الزخم الموسيقي الذي يدفع الأمور إلى الأمام، تتوقف العبارات التي تتحدث عن الرغبة في “الشعور بالحرارة مع شخص ما” عن الظهور وكأنها مغازلة في حلبة الرقص. بدلاً من ذلك، يبدو الأمر وكأن شخصًا يمد يده، على أمل أن يتواصل شخص ما معه. لم يعد الأمر يتعلق بالرقص، بل يتعلق بالحاجة الإنسانية العالمية للتواصل. وعندما يأتي من صوت مثل صوت هيوستن؟ بدون آلة LinnDrum أو انقطاعات الساكسفون المتفائلة؟ كل ما يمكنك فعله هو الاستماع.
مايكل جاكسون – إثارة
كان “Thriller” عبارة عن عدة أشياء في وقت واحد: ألبوم رائج، وأغنية تتصدر المخططات، وواحد من أكثر مقاطع الفيديو الموسيقية تأثيرًا على الإطلاق على شاشات التلفزيون. لقد حوّل هذا الفيديو “Thriller” إلى مشهد كامل، يستحق المشاهدة بقدر ما يستحق الاستماع إليه. مع القصة السينمائية، والسترة الحمراء الشهيرة، وتصميم رقصات الزومبي، والمكياج الكافي لمطاردة جيل كامل، يمكن للموسيقى نفسها أن تتلاشى تقريبًا في الخلفية.
كل هذا ليس المقصود بمثابة طرق على الفيديو. إنه مجرد اعتراف بمدى قوة الفيديو. لكن إحدى القصص العديدة المثيرة للاهتمام وراء فيديو “Thriller” لمايكل جاكسون هي أنه كان في الواقع فكرة لاحقة إلى حد ما: لم يتم تجميع الفيديو إلا بعد أن بدأت مبيعات الألبومات في التراجع. قبل ظهور الزومبي، كانت أغنية “Thriller” مجرد أغنية. وفكرة جيدة جدًا في ذلك.
وبطبيعة الحال، بمجرد أن تشاهد الفيديو، فمن الصعب أن لا تراه. وحتى بدون العناصر المرئية، مازلت تسمع خطوات مخيفة، وأبواب تغلق، وعواء مخلوقات تشبه المستذئبين. ولكن عندما تسمع أغنية “Thriller” بدون كل تلك المؤثرات الصوتية، فإن النتيجة هي أداء رائع في الأداء الصوتي مع النطاق الملحمي لجاكسون والاهتزاز المميز. كل تلك التأثيرات التي تسبب الوخز في العمود الفقري في الأصل؟ متعة، بالتأكيد. لكن صوت جاكسون؟ ومن هنا تأتي القشعريرة الحقيقية.
فيل كولينز – رغم كل الصعاب
يرتبط فيل كولينز والطبول برابطة مدى الحياة. بدأ باستخدام مجموعة الطبول في سن الخامسة ثم أجاب لاحقًا على في إحدى الصحف من فرقة صغيرة تدعى Genesis كانت بحاجة إلى عازف طبول. لذلك فمن المنطقي أن تصبح الأغنية الناجحة من ألبومه الفردي الأول فولكلورًا إيقاعيًا. لم يكن فيلم “In the Air Tonight” ممتلئًا بالطبل فحسب، بل كان كذلك ال ملء الثمانينات. تعد إصدارات الكابيلا مثيرة للاهتمام، ولكن بدون تلك المتفجرة “ba-DUM، ba-DUM، ba-DUM، DUM-DUM،” هناك شيء ما يبدو غريبًا. قرع الجسم لا يقطعه. ليس من الآمن حتى المحاولة.
تم تصميم “رغم كل الصعاب (ألق نظرة علي الآن)” بشكل مختلف. لا يزال كولينز. لا تزال مذهلة. لكن هذه المرة، كانت الطبول داعمة وليست هيكلية. يعيش التوتر والمكافأة في اللحن وكلماتها، مما يجعلها مهيأة لسحر بدون مصاحبة من الالات الموسيقية. ستسمع ذلك عندما يغني فيل كولينز مع مجموعة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية Straight No Chaser. يجعلك تتساءل كيف كان كولينز مترددًا في الغناء. يعد صوته محورًا مثاليًا، حيث ينحني الإيقاع بعباراته وديناميكياته.
تعمل النسخة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية بشكل جيد للغاية، وتكاد تخرب النسخة الأصلية. ارجع إلى مسار الاستوديو، وستجد أن البيانو المعالج لا يشتت انتباهك فحسب، بل إنه مزعج أيضًا. يخترق مثل الصداع النصفي في شكل موسيقي. لكن الترتيب بدون مصاحبة من الالات الموسيقية يشبه الخروج من الصداع النصفي والانتقال إلى واحدة من تلك الإعلانات التجارية الحالمة لتخفيف الآلام، والتي تطفو عبر حقل من زهور الأقحوان مع العالم في وئام تام.
ليونارد كوهين – سبحان الله
عندما أصدر ليونارد كوهين أغنية “Hallelujah” في الثمانينات، لم يشعل الرسوم البيانية تمامًا. في الواقع، بالكاد تومض. ولكن مثل كل الأشياء الخالدة حقًا، فقد أصبحت أفضل مع تقدم العمر. اكتسبت الأغنية بعض القوة عندما أضافها بوب ديلان إلى مجموعاته الحية في أواخر الثمانينيات. ثم جاء غلاف جون كال في أوائل التسعينيات، والذي ألهم جيف باكلي لتسجيل نسخة مشحونة عاطفيًا، ربما جعلت الملائكة تبكي.
وبعد ذلك حدث “شريك”. في عام 2001، ظهرت أغنية “Hallelujah” في الموسيقى التصويرية للفيلم، وفجأة، غول محطم عاطفيًا يمشي عبر مستنقع مقمر، جعل العالم كله ينتحب بهدوء في الفشار. حصلت الأغنية أخيرًا على الاهتمام الجماهيري الذي تستحقه، وذلك بفضل رجل أخضر كبير ذو طبقات. الآن، تخيل هذا المشهد بدون مصاحبة من الالات الموسيقية. تلك الدمعة الوحيدة على خد شريك كانت ستصبح صرخة قبيحة كاملة.
ما يجعل “هللويا” ناضجة جدًا بدون مصاحبة من الالات الموسيقية هو بساطتها. اللحن منفتح وواسع، كما أن الكلمات تدعو إلى الوعي الذاتي الموسيقي من خلال إشارتها إلى الأوتار والبنية. تعمل إصدارات بدون مصاحبة من الالات الموسيقية على تجريد الأغنية من عظامها العاطفية. يسود الانسجام والصمت، مما يجعلك تشعر بالأغنية بقدر ما تسمعها. إذا كنت بحاجة إلى دليل، فإن فرقة Pentatonix الحائزة على جائزة جرامي للغناء بدون مصاحبة من الالات الموسيقية تؤدي واحدة من أفضل أغلفة أغنية “Hallelujah” لكوهين – حتى أنفاس كل عضو تطارده عندما يغنيها. سواء كانت دينية أم لا، فإن النسخة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية من “هللويا” ستجعلك تؤمن بالقوة العليا للموسيقى.