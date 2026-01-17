هذه الأغاني الخمس الخالدة من الثمانينيات هي أفضل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية

في ثمانينيات القرن العشرين، كانت الموسيقى مربوطة بزوج من أجهزة تدفئة الساق وتنطلق بسرعة نحو المستقبل مع أصوات آلات المزج الموسيقية. شهد العقد سيطرة السِنثس الرقمية على التناظرية، وأول مجموعة طبول إلكترونية بالكامل، وإطلاق قناة إم تي في، وتفوق مبيعات أشرطة الكاسيت على الفينيل. احتضن هذا العقد التكنولوجيا بشعار بسيط – إذا كانت لامعة أو جديدة، ارفعها.

لقد أدى الابتكار والإبداع إلى إنشاء عدد لا يحصى من الأغاني الكلاسيكية التي ما زلنا نحبها حتى اليوم. لكن في بعض الأحيان، كانت كل تلك الأشياء الجديدة اللامعة تخفي ألحانًا قوية وكلمات مدروسة وأصواتًا رائعة. هذا لا يعني أننا لا نحب آلات الطبول ولوحات المفاتيح والتردد المسور. ولكننا نشعر بالفضول لمعرفة ما قد يكون مدفونًا تحت تلك الأدوات.

لذا، فإننا نزيل الغبار عن أكتافنا ونفصل السينث لاستكشاف خمس أغنيات من الثمانينيات تبدو أفضل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية. من ملك البوب ​​إلى المرأة المعروفة باسم “The Voice” إلى الأغنية المرادفة لأحد أشهر أفلام Brat Pack، قد تؤدي هذه الإصدارات إلى إزالة الموس من شعرك. لأنه اتضح أن الثمانينيات لم تكن تدور حول ما يمكنك توصيله فحسب، بل كانت تدور حول ما يمكنك توفيره.