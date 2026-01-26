إذا نظرنا إلى الوراء في التسعينيات، فإن ظهور موسيقى الجرونج روك يبدو الآن سرياليًا ولا مفر منه. أصبحت القمصان المصنوعة من الفلانيل المجعدة فجأة جنونًا في عالم الموضة، حيث أصبحت مدينة سياتل هي نقطة انطلاق الموسيقى، حيث قامت فرقة تلو الأخرى بإصدار موسيقى الروك ذات الجيتار الثقيل والتي بدت مألوفة في نفس الوقت ولكن لم يسبق لها مثيل. “كانت سياتل تفعل شيئًا مختلفًا. كنا ندرك ذلك تمامًا،” لاحظ عازف الجيتار ساوند جاردن كيم ثايل في مقابلة مع بيت ثورن. ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم يكن هذا الصوت الفريد في سياتل قد تم تصنيفه بعد. وأوضح ثايل: “لم نعتقد أنه كان من نوع الجرونج”. “لقد أصبح هذا شيئًا تسويقيًا لاحقًا.”
من خلال مزج عناصر موسيقى البانك، وأسلوب غيتار ليد زيبلين المنمق، والميل نحو موضوع مظلم، سرعان ما أصبح صوت الجرونج أمرًا لا مفر منه – كما حدث مع موقف الجرونج. كان الجرونج بمثابة الإصبع الأوسط الممتد للموسيقى الثقيلة التي سيطرت على الراديو خلال العقد الماضي، وكان بمثابة صفعة مفتوحة على وجه موسيقى البوب المبتذلة، وفرق الصبيان اللطيفة، ومجموعات Baby Boomer التي تتقاضى من المعجبين ثروة لتجديد أغانيهم في السبعينيات في حفلة موسيقية.
حقق Grunge مسيرة جيدة، وإن كانت قصيرة، وانهار في نهاية المطاف تحت ثقله في منتصف التسعينيات، بعد انتهاء نيرفانا فجأة بوفاة كورت كوبين. في حين أن العديد من الأغاني التي جاءت من تلك الحقبة أصبحت كلاسيكية، فإن تحديد ما هي عليه وما لا يمثله هو أمر مفتوح لدرجة كبيرة من التفسير. ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن هذه الأغاني الخمس تحدد أسلوب الجرونج في التسعينيات.
تنبعث منه رائحة روح المراهقين – نيرفانا
إذا كان على المرء أن يختار أغنية واحدة فقط تستحوذ على صوت وإحساس وروح الجرونج في التسعينيات، فهناك خيار واحد واضح: “Smells Like Teen Spirit”، الأغنية المنفردة من ألبوم Nirvana الرائد عام 1991 “Nevermind”. على الرغم من أن صورة غلاف الألبوم كانت تخريبية – طفل عارٍ يسبح تحت الماء، ويبدو أنه يطارد فاتورة دولار مثبتة على خطاف على خط صيد – فإن الموسيقى الموجودة في الألبوم نفسه كانت أكثر من ذلك، تمرد عدمي خالص في سن المراهقة.
الكلمات التي كتبها المغني كورت كوبين، استغلت الإحراج المتأصل في مرحلة المراهقة عندما غنى، “ها نحن الآن، استمتعوا بنا / أشعر بالغباء ومعدي”. من خلال الجمع بين الغضب والتناقض، يختتم كوبين الأغنية بإعلان “أوه حسنًا، أيًا كان، لا يهم،” قبل العودة إلى الجوقة، حيث تتحول كلمة “مرحبًا” إلى “إلى أي درجة منخفضة”.
من الناحية الصوتية، وضعت الأغنية نموذجًا من شأنه أن يخدم نيرفانا – ولكي نكون منصفين، العديد من مقلديها – حسنًا: يبدأ التوتر الموسيقي بهدوء، ويتصاعد ببطء حتى ينفجر أخيرًا في موجة من تشويه الجيتار الذي يصم الآذان. وبينما كان عنوان الأغنية عبارة عن تعليق كوبين المزاح على مزيل العرق الفخري الذي تم تسويقه للمراهقين، كانت الكلمات تهدف إلى هز الشباب اللامبالي في أمة لا مبالية. قال كوبين في مقابلة عام 1991 عبر “نيرفانا: المرفوضون المختارون”: “إنها تحتوي على موضوعات ثورية، لكنني لا أقصد ذلك حقًا من منظور (ضوء) متشدد”. “إن لامبالاة هذا الجيل بدأت تخرج عن نطاق السيطرة. وأنا أناشد الأطفال: استيقظوا!”.
التدفق المتساوي – مربى اللؤلؤ
فرقة أخرى خرجت من مشهد الجرونج في سياتل، نهضت فرقة بيرل جام من رماد فرقتين سابقتين – جرين ريفر وماذر لوف بون – مع تقديم إيدي فيدر، المستورد من سان دييغو، الصلصة السرية بصفته قائدًا رئيسيًا. عند النظر في الحقيقة التي لا توصف لبيرل جام، من المهم أن نتذكر أن الألبوم الأول للفرقة، “Ten”، تم إصداره قبل وقت قصير من إصدار “Nevermind” لفرقة Nirvana. احتوى الألبوم على مجموعة متنوعة من الأغاني التي ستصبح كلاسيكية، بما في ذلك “Alive” و”Black” و”Jeremy”. ومع ذلك، فوق كل ذلك كان الانتصار الشاهق للألبوم، “Even Flow”.
يبدأ مع نغمة جيتار مدوية من ستون جوسارد، ويضيف زميله عازف الجيتار مايك ماكريدي لعقات زرقاء ولهجات مختلفة. بينما لم يدرك المستمعون ذلك في ذلك الوقت، كانوا يستمعون إلى أغنية تجسد جميع العناصر التي ستحدد في النهاية الجرونج، بما في ذلك القيثارات المشوهة بشدة، وغناء فيدر المزدهر والمكثف، والشعور بالفوضى المسيطر عليها التي تظهر في التحولات الديناميكية للأغنية من الظلام إلى النور.
عند تسجيل الأغنية، “Even Flow”، استغرق الأمر العديد من اللقطات للوصول إلى المستوى الصحيح، وهو الأمر الذي ألقى جوسارد باللوم فيه على كماله. قال عندما تمت مقابلة الفرقة في برنامج “The Howard Stern Show”: “لقد كان الأمر مبالغًا فيه”. “كما تعلم، عندما تعمل على شيء تحبه، وتفكر، “حسنًا، لم يتم الوصول إليه بعد”، ثم تنظر إليه مرة أخرى وتقول، “ربما كانت أي واحدة من تلك اللقطات الخمس الأولى ستكون جيدة.”
الثقب الأسود الشمس – ساوند جاردن
نفس مشهد الجرونج في سياتل الذي رعى نيرفانا وبيرل جام جلب لنا أيضًا Soundgarden. يضم عازف الجيتار الرئيسي كيم ثايل والمغني كريس كورنيل، الألبوم الثالث للفرقة، “Badmotorfinger”، تم إصداره في عام 1991، مدعومًا بأغاني فردية مثل “Jesus Christ Pose”، و”New Damage”، و”Rusty Cage”. ومع ذلك، كان ألبومهم التالي هو الذي حقق نجاحًا كبيرًا، إلى حد كبير بفضل قوة الأغنية المنفردة “Black Hole Sun”.
مع عنوان كهذا، ليس من المستغرب أن الأغنية تنبض بالظلام، وهي عبارة عن رثاء بطيء ومتثاقل يعرض غناء كورنيل المذهل بينما يتصاعد إلى مستوى تصاعدي. على عكس أي شيء فعلته الفرقة من قبل، كانت الأغنية مع ذلك Soundgarden بشكل لا لبس فيه. أدرك منتج “Superunknown” مايكل بينهورن أن “Black Hole Sun” كان شيئًا مميزًا، أكثر من مجرد مجموع أجزائه.
قال لـ UnCut: “عندما تتلاقى العديد من العناصر الاستثنائية في قطعة موسيقية في نقطة واحدة وتتشابك بشكل جميل للغاية … الطبيعة اللحنية، وبنية الوتر غير العادية، والطريقة التي يبدأ بها بهذه الأصوات التتابعية التي تنطلق عبر كل شيء. ثم هناك المزاج. هناك شيء جميل فيه، شيء حزين وشيء مظلم أيضًا.”
سرعان ما أصبحت أغنية “Black Hole Sun” هي الأكثر نجاحًا للفرقة، حيث نقلت الفرقة إلى الاتجاه السائد؛ كما قال عازف الباص Soundgarden Ben Shepherd مازحًا لـ UnCut، كان “صوت مترو الأنفاق يمر فوق الأرض.” تم إثبات خلود الأغنية في عام 2024، عندما أدى جنون وسائل الإعلام حول كسوف الشمس إلى عودة أغنية “Black Hole Run” إلى المخططات، لتصل في النهاية إلى المرتبة الأولى.
كان؟ – أليس في سلاسل
بقيادة المغني لين ستالي وعازف الجيتار جيري كانتريل، اعتمد رواد الجرونج Alice in Chains صوتًا أكثر صرامة من العديد من معاصريهم، مستوحين الإلهام من موسيقى الهيفي ميتال. عندما تم إصدار الألبوم الأول للفرقة، Facelift، في عام 1990، مهد الألبوم الطريق لفرق سياتل الأخرى التي ستتبعهم إلى الشهرة – في الواقع، حصلت أغنية Man in the Box المنفردة على ترشيح لجائزة جرامي لأفضل أداء هارد روك. لقد كانت متابعة الفرقة لأغنية “Dirt” عام 1992 هي التي أسست الصوت الفريد للفرقة. إذا أخذنا هذين الألبومين معًا، فيمكن الآن اعتبارهما أمثلة رئيسية على موسيقى الجرونج في أوائل التسعينيات، والأغنية التي تلخص كل ذلك هي “هل؟”
“كان؟” يأخذ المستمعين على الفور في رحلة عاطفية، وذلك بفضل غناء Staley المتقلب والعاطفي. الأغنية مدفوعة بجيتار كانتريل، وهي مؤثرة وقوية في نفس الوقت، وتستحضر جوًا مظلمًا ومثيرًا للتفكير (الأغنية مستوحاة من وفاة صديق كانتريل المقرب أندرو وود، المغني الرئيسي لمجموعة سياتل الأم لوف بون وفروعها، معبد الكلب).
“كان؟” “هي أغنية مظلمة للغاية، وهي محور الألبوم المظلم، وهو ما اعترف به كانتريل في مقابلة مع ميتال هامر. وقال “ربما يكون هذا هو الأكثر تركيزا على الإطلاق، وهو السجل الأكثر اكتمالا الذي حققناه، إنه سجل وحشي مع بعض القوة الحقيقية، وأعني ذلك بطريقة جيدة للغاية”. “إنه رقم قياسي مذهل، وربما يكون هذا هو تتويجنا للإنجاز.”
قطيفة – طيارو المعبد الحجري
إحدى فرق الجرونج النادرة التي نشأت في مكان آخر غير سياتل، تأسست فرقة Stone Temple Pilots في مدينة سان دييغو المشمسة. في حين أن هناك معسكرات مختلفة حول ما إذا كانت موسيقى الجرونج حقيقية، فقد تم تصنيف الموسيقى المبكرة التي أنتجتها الفرقة بسهولة على أنها موسيقى الجرونج كما يتضح من الألبوم الأول للفرقة عام 1992، “Core”. حقق الألبوم نجاحًا كبيرًا، حيث أنتج أربع أغنيات فردية: “Sex Type Thing” و”Wicked Garden” و”Creep” و”Plush”. أصبحت الأغنية الأخيرة بمثابة انطلاقة الفرقة، حيث صعدت إلى المرتبة الأولى على مخطط Billboard’s Mainstream Rock.
تدفع الأغنية المستمع إلى الأمام بصوت بطيء لا هوادة فيه ومعدن ثقيل مع مسحة من السحر. في مقابلة أجراها ريك بياتو، أوضح عازف الجيتار STP روبرت ديليو (الذي شارك في كتابة الأغنية مع قائد الفريق سكوت ويلاند) أنه ترك تقدم الوتر أساسيًا حتى تبرز الآلات الأخرى أيضًا. قال DeLeo أثناء عزفه على أوتار “Plush” على الغيتار الصوتي: “الأمر بسيط جدًا”. “إنها تقريبًا مثل أغنية ريفية.”
عندما يدخل صوت Weiland، تدفع أنابيبه القوية “Plush” إلى مستوى آخر تمامًا. إن وصف كلمات الأغنية بأنها قاتمة هو قول بخس، في إشارة إلى بعض الظروف المروعة عندما يغني، “أشعر عندما تبدأ الكلاب في شمها / هل ستشم رائحتها بمفردها؟” كما أوضح Weiland عند تقديم أغنية “Plush” على “VH1 Storytellers”، فإن الكلمات مستوحاة من قصة قرأها عن فتاة تم اختطافها وقتلها. وأوضح: “ومع ذلك، فإن هذه الأغنية لا تتعلق بهذا الأمر حقًا؛ إنها نوع من الاستعارة لعلاقة مهووسة ضائعة”.