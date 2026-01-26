إذا نظرنا إلى الوراء في التسعينيات، فإن ظهور موسيقى الجرونج روك يبدو الآن سرياليًا ولا مفر منه. أصبحت القمصان المصنوعة من الفلانيل المجعدة فجأة جنونًا في عالم الموضة، حيث أصبحت مدينة سياتل هي نقطة انطلاق الموسيقى، حيث قامت فرقة تلو الأخرى بإصدار موسيقى الروك ذات الجيتار الثقيل والتي بدت مألوفة في نفس الوقت ولكن لم يسبق لها مثيل. “كانت سياتل تفعل شيئًا مختلفًا. كنا ندرك ذلك تمامًا،” لاحظ عازف الجيتار ساوند جاردن كيم ثايل في مقابلة مع بيت ثورن. ومع ذلك، في ذلك الوقت، لم يكن هذا الصوت الفريد في سياتل قد تم تصنيفه بعد. وأوضح ثايل: “لم نعتقد أنه كان من نوع الجرونج”. “لقد أصبح هذا شيئًا تسويقيًا لاحقًا.”

من خلال مزج عناصر موسيقى البانك، وأسلوب غيتار ليد زيبلين المنمق، والميل نحو موضوع مظلم، سرعان ما أصبح صوت الجرونج أمرًا لا مفر منه – كما حدث مع موقف الجرونج. كان الجرونج بمثابة الإصبع الأوسط الممتد للموسيقى الثقيلة التي سيطرت على الراديو خلال العقد الماضي، وكان بمثابة صفعة مفتوحة على وجه موسيقى البوب ​​​​المبتذلة، وفرق الصبيان اللطيفة، ومجموعات Baby Boomer التي تتقاضى من المعجبين ثروة لتجديد أغانيهم في السبعينيات في حفلة موسيقية.

حقق Grunge مسيرة جيدة، وإن كانت قصيرة، وانهار في نهاية المطاف تحت ثقله في منتصف التسعينيات، بعد انتهاء نيرفانا فجأة بوفاة كورت كوبين. في حين أن العديد من الأغاني التي جاءت من تلك الحقبة أصبحت كلاسيكية، فإن تحديد ما هي عليه وما لا يمثله هو أمر مفتوح لدرجة كبيرة من التفسير. ومع ذلك، من الآمن أن نقول إن هذه الأغاني الخمس تحدد أسلوب الجرونج في التسعينيات.