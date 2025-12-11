هذه الأغاني الخمس تحدد شخصية جلام روك في السبعينيات

قد لا تتمتع موسيقى الروك الرائعة بالطابع الثقافي الذي كانت تتمتع به في ذروتها في السبعينيات – في الواقع، قد تبدو لبعض المستمعين قديمة بشكل فظيع. لكن الحقيقة هي أن هذا النوع البريطاني المولد قد ألقى بظلاله الطويلة على الموسيقى الشعبية منذ أوجها. تتميز موسيقى جلام روك، التي سبقت موسيقى البانك بعدة سنوات، بنهج أكثر خفة في صنع الموسيقى من موسيقى الروك الثقيلة أو البروجريسيف روك، والتي كانت أيضًا في ذروتها التجارية في أوائل السبعينيات. لقد احتضنت المسرحية والتألق بينما استحضرت أصوات الجيتار الأكثر خشونة في العقد الماضي لخلق أسلوب جديد يبدو مثيرًا وممتعًا، ولكنه سخيف بما يكفي لجذب الجاذبية الشعبية.
على الرغم من أنها لم تدم طويلاً نسبيًا، إلا أن حركة جلام روك في أوائل السبعينيات استمرت في التأثير على بعض فناني الروك الأمريكيين الأكثر شهرة في أواخر القرن العشرين، بما في ذلك أليس كوبر، وكيس، وموتلي كرو، ومارلين مانسون. فيما يلي الأغاني الرئيسية لخمسة فنانين مهدوا الطريق في الأيام الأولى لموسيقى الروك الرائعة.
تي ريكس – “بانغ غونغ (احصل عليه)”
عندما يتعلق الأمر بالفنانين الأساسيين لحركة الروك الرائعة، لا يمكنك أن تفعل أفضل بكثير من تي ريكس. أحدثت الفرقة، التي قادها مارك بولان، المغني ذو الشخصية الجذابة، ضجة كبيرة في موطنها الأصلي في المملكة المتحدة. تمتعت الفرقة التي كانت ذات يوم هيبي، والمعروفة سابقًا في أواخر الستينيات باسم Tyrannosaurus Rex، أخيرًا باختراق تجاري كرائدة في مجال السحر مع أغنيتها المنفردة “Ride a White Swan” عام 1970، وبعد ذلك حققت سلسلة من الأغاني الناجحة في المخططات.
وصلت الفرقة إلى ذروتها في عام 1971، مع إصدار ألبومها الضخم “Electric Warrior”. وضع الألبوم مخططًا لكثير من موسيقى الروك الرائعة التي أصبحت قوة تجارية ضخمة في منتصف السبعينيات. لقد تضمنت مجموعة من الأغاني الدافئة والراقصة التي كانت ممتعة وجذابة بقدر ما كانت رديئة ورائعة.
في حين أصبح تي ريكس نجومًا رئيسيين في المملكة المتحدة، فقد ظلوا بمثابة ظاهرة عبادة في الولايات المتحدة، باستثناء أغنيتهم الناجحة “Bang the Gong (Get It On)،” وهي أغنية معدية عام 1971 وصلت إلى أعلى 10 في قائمة Billboard Hot 100. مع جزء غيتار شائك، وكورس مرتفع يحفز الأدرينالين، وخط صوتي حميمي مغر من بولان، إنها علامة المياه العالية لهذا النوع.
ديفيد باوي – “ستارمان”
يمكن القول إن الفنان الأكثر ارتباطًا بموسيقى الروك الرائعة في الوقت الحاضر هو ديفيد باوي، الذي قدم بيانًا نهائيًا لهذا النوع من خلال إصدار ألبومه الكلاسيكي “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars” في عام 1972. بالنسبة للألبوم، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الداعمة لإصداره، اتخذ بوي شخصية الشخصية الرئيسية، وهو نجم روك مخنث ومزدوج التوجه الجنسي ومن خارج كوكب الأرض، من خلال تسريحة شعره الشهيرة المصبوغة باللون البرتقالي. ومجموعة من أزياء المسرح الجذابة.
كان هذا ألبومًا مفاهيميًا مروعًا وغير منظم يحكي قصة زيغي، وبلغت ذروتها بوفاته. إنه ألبوم مليء بألحان رائعة، لكن أهمها أغنية “Starman”، وهو نشيد احتفالي يبشر بوصول الكائن الفضائي الوشيك إلى الأرض. الأغنية الرئيسية من الألبوم، أداها بوي في البرنامج الموسيقي البريطاني المؤثر “Top of the Pops”، مما أدى إلى دخوله في قائمة العشرة الأوائل في مخطط الفردي في المملكة المتحدة. مع هذا الإصدار تم ضمان نجومية بوي – من هنا، ستظل ديسكغرافيته محكًا مهمًا لموسيقى الروك في جميع أنحاء العالم. لا يمكن إنكار أن موسيقى الروك الساحرة – وهو الجانب الذي قد يُتوقع أن يؤرخه إلى حد ما – أثبتت أغنية “Starman” أنها واحدة من أكثر الأغاني ديمومة وشعبية في ديسكغرافيا بوي بأكملها.
أثبت بوي أنه فنان لم يكن راغبًا في أن يتم تثبيته في الصورة التي جلبت له الكثير من النجاح، حيث “قتل” شخصية زيغي ستاردست بشكل مثير خلال حفل موسيقي في عام 1973 حتى يتمكن من الابتعاد عن هذا النوع من السحر. لقد كانت خطوة أقرب إلى اعتناق بوب ديلان المثير للجدل للغيتار الكهربائي على حساب جذوره الشعبية، وقد أشارت بشكل صحيح إلى أن موسيقى الروك الرائعة نفسها ستكون شأنا عابرا لكل من الفنانين والجمهور المستمع.
سليد – “هيا اشعر بالضوضاء”
مجموعة أخرى من موسيقى الروك الساحرة التي ازدهرت في موطنها الأصلي في المملكة المتحدة ولكنها فشلت في بناء النجاح التجاري الذي كان من الممكن أن تتوقعه في الولايات المتحدة، أظهر سليد هذا النوع في أكثر حالاته روح الدعابة والمرح. من خلال الاستخدام المتكرر للعناوين الكوميدية والزئير الثاقب للمغني الرئيسي نودي هولدر، أثبتوا أنهم يتمتعون بجاذبية واسعة عبر الأجيال. وقد قادهم هذا إلى الاستمتاع بـ 17 أغنية من أفضل 20 أغنية في وطنهم، بما في ذلك ستة أغاني احتلت المرتبة الأولى.
تم إصدار أغنية “Come on Feel the Noize” في عام 1973، وتصدرت المخططات في المملكة المتحدة وأيرلندا، واحتلت مرتبة عالية في العديد من البلدان الأخرى حيث كان جنون موسيقى الروك الساحرة ساريًا أيضًا. إنها أغنية كلاسيكية غنائية تُصنف من بين أصعب أغاني الروك في ذلك العصر، وأصبحت فيما بعد نشيدًا لعصر الشعر المعدني بفضل الغلاف الكامل من Quiet Riot. حقق الغلاف نجاحًا كبيرًا في الولايات المتحدة في عام 1982، حيث وصل إلى المركز الخامس على قائمة Billboard Hot 100 وأثبت أن فرق الشعر المعدنية يمكنها بالفعل التخطيط مع اختيار الأغنية الصحيح. نسخة Quiet Riot هي نسخة مطابقة للأغنية وأداء مثير بحد ذاته. ارجع إلى Slade الأصلي، لتستمع إليه بكل مجد موسيقى الروك الساحرة. لم نتمكن من تضمين الفيديو لأن التهجئة الإبداعية لـ Slade أدت إلى وضع علامة على الألفاظ النابية، ولكن الأمر يستحق المشاهدة.
لو ريد – “المشي على الجانب البري”
يعتبر لو ريد أحد أكثر موسيقيي الروك تأثيرًا في القرن العشرين. أظهر عمله مع The Velvet Underground في الستينيات بشكل مثالي كيف يمكن احتضان عالم الفن الطليعي من خلال أعمال موسيقى الروك التجارية لخلق شيء جديد مليء بالتحديات. ولكن بحلول أوائل السبعينيات، كان ريد قد ترك The Velvet Underground ليبدأ مهنة منفردة – وهي خطوة كان يجد صعوبة في القيام بها.
ومع ذلك، فإنه سيتجه قريبًا في الاتجاه الصحيح بعد التعاون مع ديفيد باوي وعازف الجيتار ميك رونسون، اللذين ابتكرا معًا صوت ظاهرة زيغي ستاردست. بصفتهم منتجين، قاموا بتحويل ألبوم ريد الثاني “Transformer” إلى مشروع موسيقى الروك الساحر الذي كان لديه أفضل فرصة لتحقيق اختراق تجاري لفنان العبادة.
ومع ذلك، على الرغم من نكهة الروك الرائعة، فإن الأغنية المنفردة الناجحة للألبوم، “Walk On The Wild Side،” هي شيء فريد تمامًا؛ صورة حزينة ذات إيقاع منخفض لأربعة من معارف ريد من المشهد الفني التخريبي في نيويورك. لقد كانت أول أغنية ناجحة له كفنان منفرد، وقد أصبحت واحدة من أكثر الإصدارات الخالدة في تلك الحقبة.
نيويورك دولز – “أزمة الشخصية”
يمكن القول إن فرقة نيويورك دولز كانت أهم حلقة وصل بين عصر موسيقى الروك الساحر في أوائل السبعينيات وموسيقى الروك البانك التي ستظهر بعد نصف عقد. اجتذب هذا الفعل التخريبي الذي يرتدي ملابس مغايرة إعجاب أتباع عبادة مخلصين وسخرية غالبية عشاق موسيقى الروك. مع اعتاد عشاق الموسيقى على المظهر الذكوري الأكثر وضوحًا في نجوم الروك، اكتسبت الفرقة سمعة طيبة بسبب عزفها غير المتقن ورفضها للبراعة.
لقد كان هذا الشعور بأن الفرقة عبارة عن عمل رولينج ستونز (بدون التلميع) هو ما جعلهم محبوبين لعشاق موسيقى الروك الذين يبحثون عن الأصالة والحافة. ولا توجد أغنية في كتالوج الفرقة توضح إمكانات موسيقى الروك الرائعة مثل “أزمة الشخصية”، المسار الافتتاحي لألبومها الأول عام 1973. فتحت الأغنية المميزة للفرقة، وهي الأغنية التي أنتجها تود روندجرين، الباب أمام موسيقى البانك – ولاحقًا موسيقى الروك الأمريكية الرائعة – وأثرت على فنانين متنوعين مثل موريسي وبروس سبرينغستين.