هذه الأغاني الخمس تحدد شخصية جلام روك في السبعينيات

يمكن القول إن الفنان الأكثر ارتباطًا بموسيقى الروك الرائعة في الوقت الحاضر هو ديفيد باوي، الذي قدم بيانًا نهائيًا لهذا النوع من خلال إصدار ألبومه الكلاسيكي “The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders From Mars” في عام 1972. بالنسبة للألبوم، بالإضافة إلى الحفلات الموسيقية الداعمة لإصداره، اتخذ بوي شخصية الشخصية الرئيسية، وهو نجم روك مخنث ومزدوج التوجه الجنسي ومن خارج كوكب الأرض، من خلال تسريحة شعره الشهيرة المصبوغة باللون البرتقالي. ومجموعة من أزياء المسرح الجذابة.

كان هذا ألبومًا مفاهيميًا مروعًا وغير منظم يحكي قصة زيغي، وبلغت ذروتها بوفاته. إنه ألبوم مليء بألحان رائعة، لكن أهمها أغنية “Starman”، وهو نشيد احتفالي يبشر بوصول الكائن الفضائي الوشيك إلى الأرض. الأغنية الرئيسية من الألبوم، أداها بوي في البرنامج الموسيقي البريطاني المؤثر “Top of the Pops”، مما أدى إلى دخوله في قائمة العشرة الأوائل في مخطط الفردي في المملكة المتحدة. مع هذا الإصدار تم ضمان نجومية بوي – من هنا، ستظل ديسكغرافيته محكًا مهمًا لموسيقى الروك في جميع أنحاء العالم. لا يمكن إنكار أن موسيقى الروك الساحرة – وهو الجانب الذي قد يُتوقع أن يؤرخه إلى حد ما – أثبتت أغنية “Starman” أنها واحدة من أكثر الأغاني ديمومة وشعبية في ديسكغرافيا بوي بأكملها.

أثبت بوي أنه فنان لم يكن راغبًا في أن يتم تثبيته في الصورة التي جلبت له الكثير من النجاح، حيث “قتل” شخصية زيغي ستاردست بشكل مثير خلال حفل موسيقي في عام 1973 حتى يتمكن من الابتعاد عن هذا النوع من السحر. لقد كانت خطوة أقرب إلى اعتناق بوب ديلان المثير للجدل للغيتار الكهربائي على حساب جذوره الشعبية، وقد أشارت بشكل صحيح إلى أن موسيقى الروك الرائعة نفسها ستكون شأنا عابرا لكل من الفنانين والجمهور المستمع.