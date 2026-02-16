هذه الأغاني الخمس تحدد صخرة اليخوت في السبعينيات

قد يكون من الصعب تعريف صخرة اليخت، ولكن يمكن التعرف عليها فورًا عند سماعها. تتميز هذه السلالة الخاصة من الصخور الناعمة بصوت ناعم وحريري وغناء حنون وخطافات جذابة، وأصبحت منتشرة في أواخر السبعينيات. في حين أن صخرة اليخوت قد تعرضت للضرر كثيرًا على مر السنين، فقد أدى مرور الوقت إلى تقدير جديد للصوت الذي يبدو خفيف الوزن والذي ترك بصمة ثقيلة.
بالطبع، لم يتم التعرف على صخرة اليخوت على هذا النحو في ذلك الوقت، ولم تُعرف إلا من خلال هذا التصريح منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي انتشرت من خلال سلسلة ويب كوميدية بعنوان “Yacht Rock”. ما قد لا يعرفه المستمعون هو أن العديد من أغاني موسيقى الروك لليخوت تضم نفس المجموعة من الموسيقيين – وهي في الأساس نسخة أواخر السبعينيات من فرقة Wrecking Crew الشهيرة في الستينيات، والذين عمل بعضهم مع ستيلي دان واستمروا في تشكيل توتو. وفي الوقت نفسه، أصبح المطرب السابق ستيلي دان، مايكل ماكدونالد، حاضرًا في كل مكان داخل موسيقى الروك لليخوت.
عندما اخترنا هذه الأغاني الخمس، بعد خمسة عقود من إصدارها، اخترنا المجموعة التي ظلت ذات شعبية دائمة ويمكن التعرف عليها على الفور بحيث لا يمكننا إلا أن نستنتج أنها تحدد موسيقى الروك لليخوت في السبعينيات.
الوتد – ستيلي دان
عند الخوض في التاريخ الغريب لموسيقى الروك لليخوت، فمن الواضح أن كل الطرق تؤدي إلى ستيلي دان. في الواقع، من بين التفاصيل التي لم تكن تعرفها عن ستيلي دان هو أن المجموعة المتأثرة بموسيقى الجاز التي شكلها والتر بيكر ودونالد فاجن كانت عن غير قصد نقطة انطلاق لأسلوب الموسيقى الذي سيتم وصفه لاحقًا بموسيقى الروك لليخوت. مع التركيز على كمال الاستوديو والدقة الموسيقية، وضع ستيلي دان النموذج، ويمكن القول إن أفضل مثال على موسيقى الروك لليخوت ضمن كتالوج ستيلي دان هو “Peg”، من ألبوم “Aja” للفرقة عام 1977.
تبدو الأغنية سلسة ولكنها معقدة من الناحية الموسيقية، حيث تدمج بسلاسة موسيقى الجاز والروك، وتتميز بإنتاج رائع، وأخدود روحي، وغناء مايكل ماكدونالد الذي يمكن التعرف عليه على الفور مما يلطف الجوقة. في حين أن “Peg” يحتوي على جميع العناصر التي تجسد صوت موسيقى الروك لليخوت، فإن تصنيفها على هذا النحو يميل إلى إثارة غضب Fagen. عندما اتصل به المخرج جاريت برايس حول المساهمة بأفكاره في فيلم برايس، “Yacht Rock: A Documentary”، أجاب فاجن بهدوء (عبر اشخاص)، “أقول لك ماذا، لماذا لا تذهب إلى الجحيم بنفسك.”
ما يصدقه الأحمق – الأخوان دوبي
بحلول منتصف السبعينيات، كان الأخوان دوبي قد حققوا مجموعة رائعة من أغاني الروك مثل “China Grove” و”Long Train Runnin'” و”استمع إلى الموسيقى”. في عام 1975، جلبت الفرقة مغني ستيلي دان السابق مايكل ماكدونالد، الذي قدم تحولًا في الأسلوب أضاف لمسة صحية من الروح ذات العيون الزرقاء إلى ما كان في السابق فرقة روك شديدة الصرامة. كان ذلك واضحًا في ألبوم Doobies لعام 1978، “Minute By Minute”، بقيادة أغنية موسيقى الروك الكلاسيكية المنفردة “What a Fool Believes”.
شارك في كتابته ماكدونالد وكيني لوجينز، خط لوحة المفاتيح الإيقاعية لماكدونالدز يدفع الأغنية في رحلتها المليئة بالأخدود. هناك من يعتقد أن أغنية “What a Fool Believes” تمثل ذروة موسيقى الروك اليخوت، بما في ذلك مؤلفو السلسلة الوثائقية الساخرة “Yacht Rock”. بالطبع، لم يكن جميع المعجبين الأصليين للفرقة سعداء بتوجيه موسيقى اليخوت والروك لـ Doobies. ومع ذلك، كان من المؤكد أن هذا النقد قد تم تخفيفه عندما وصلت أغنية “What a Fool Believes” إلى المركز الأول في قائمة Billboard’s Hot 100 في عام 1979.
“اركب مثل الريح” – كريستوفر كروس
ظهر المغني وكاتب الأغاني كريستوفر كروس على الساحة الموسيقية في أواخر عام 1979 بإصدار ألبومه الأول الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا. إلى جانب الأغنية المنفردة “Sailing”، كانت الأغنية المميزة للألبوم هي “Ride Like the Wind”. جاء إنتاج الأغنية المصقول بفضل مايكل أومارتيان، الذي لعب لوحات المفاتيح لـ ستيلي دان وجلب موسيقيين آخرين عملوا مع الفرقة إلى جلسات تسجيل “كريستوفر كروس”.
هناك عامل كبير آخر وهو الحضور الذي يمكن التعرف عليه على الفور لمايكل ماكدونالد، الذي يضيف غناءه الواضح إلى الجوقة، بالإضافة إلى قدر معين من الاعتراف بالنجوم الذي نسبه كروس منذ ذلك الحين إلى نجاحه. يتذكر كروس في مقابلة مع ريك بيتو: “كنا نعمل على هذه الأغنية، وكان لدينا الجزء واعتقدنا، يا فتى، ماكدونالد سيبدو رائعًا عند القيام بذلك”. ونتيجة لذلك، تجمع أغنية “Ride Like the Wind” بين الموسيقى التي لا تشوبها شائبة وتأثير موسيقى الجاز الثقيل لما يعتبر الآن من موسيقى الروك الكلاسيكية لليخوت.
المعلومات الداخلية – بوز سكاجز
بحلول الجزء الأخير من السبعينيات، كان Boz Scaggs يتجول في مجال الموسيقى لأكثر من عقد من الزمان. اشتهر Scaggs بصوته الأزرق، واحتضن موسيقى الروك الناعمة لألبومه السابع في الاستوديو عام 1976 بعنوان “Silk Degrees”. يحتوي الألبوم على روح زرقاء العينين أكثر من موسيقى البلوز روك، وقد ضم طاقمًا من موسيقيي استوديو لوس أنجلوس بما في ذلك ديفيد بايش (لوحات المفاتيح)، وجيف بوركارو (طبول)، وديفيد هونجات (باس)، الذين سيواصلون تشكيل فرقة الروك الأسطورية لليخوت توتو. جلب هؤلاء الموسيقيون موسيقاهم الدقيقة إلى جلسات Scaggs، حيث شارك Scaggs في كتابة الأغاني مع عازف لوحة المفاتيح David Paich. يتم عرض هذا الصوت بالكامل في أغنية الألبوم المنفردة “Lowdown”، والتي بلغت ذروتها في المرتبة الثالثة على Billboard Hot 100.
من خلال العمل مع هؤلاء الموسيقيين، أخبر Scaggs ذات مرة ميلودي ميكر (عبر Boz)، قاده نحو “نوع من الموسيقى أكثر صقلًا وتطورًا”، والذي تبلور في “Lowdown” المتدفق بسلاسة، مع إيقاع الديسكو، والصوت الجهير، وتطور الوتر الأنيق. تظل الأغنية هي الأكثر نجاحًا لـ Scaggs ، على الرغم من رفض نقاد الموسيقى في ذلك الوقت لاتجاه Scaggs الجديد.
هذا هو – كيني لوجينز
بعد أن حقق نجاحًا كنصف ثنائي الروك الناعم Loggins & Messina، أطلق كيني لوجينز نفسه كفنان منفرد في عام 1977، وكان ألبومه الثالث، “Keep the Fire” عام 1979، هو الذي أنتج الأغنية المنفردة الناجحة “This Is It”. شارك في كتابته عازف موسيقى الروك لليخوت مايكل ماكدونالد (الذي قدم أيضًا لوحة مفاتيحه المميزة وغناءه الهائج إلى المسار) ، ويتخلل الصوت الناعم والرقيق لصخور اليخوت أغنية “This Is It”.
مع تصنيف مرتفع 98.25 على مقياس Yachtski، تعمل أغنية “This Is It” على تطوير الصوت الرائع الذي تم تحقيقه في أغنية “What a Fool Believes” لفرقة Doobie Brothers. يبدأ Loggins بأخدود بطيء وعاطفي، مصحوبًا بلعق الجيتار الإيقاعي وازدهار المُركِّب، ويبدأ بالغناء، “كانت هناك أوقات في حياتي / كنت أتساءل لماذا.” كان صوته في البداية شبه همس، وتزداد حدته مع تقدم الأغنية. بعد ذلك، ينضم ماكدونالد، وتتناغم أنابيبه التي لا لبس فيها مع عبارة “هذا هو!” في الجوقة.
تتميز الأغنية بجميع السمات المميزة لموسيقى الروك لليخوت، بما في ذلك الصوت الواضح تمامًا، والإنتاج المصقول، والغناء العاطفي، والعزف المتأثر بموسيقى الجاز – وخاصة لوحات مفاتيح ماكدونالدز، والتي تعد إلى حد كبير المعيار الذهبي لموسيقى الروك لليخوت. لاحظ Loggins خلال مقابلة مع Rock Cellar أن “أسلوب لوحة المفاتيح هذا فريد جدًا”.