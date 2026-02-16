هذه الأغاني الخمس تحدد صخرة اليخوت في السبعينيات

قد يكون من الصعب تعريف صخرة اليخت، ولكن يمكن التعرف عليها فورًا عند سماعها. تتميز هذه السلالة الخاصة من الصخور الناعمة بصوت ناعم وحريري وغناء حنون وخطافات جذابة، وأصبحت منتشرة في أواخر السبعينيات. في حين أن صخرة اليخوت قد تعرضت للضرر كثيرًا على مر السنين، فقد أدى مرور الوقت إلى تقدير جديد للصوت الذي يبدو خفيف الوزن والذي ترك بصمة ثقيلة.

بالطبع، لم يتم التعرف على صخرة اليخوت على هذا النحو في ذلك الوقت، ولم تُعرف إلا من خلال هذا التصريح منذ أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، والتي انتشرت من خلال سلسلة ويب كوميدية بعنوان “Yacht Rock”. ما قد لا يعرفه المستمعون هو أن العديد من أغاني موسيقى الروك لليخوت تضم نفس المجموعة من الموسيقيين – وهي في الأساس نسخة أواخر السبعينيات من فرقة Wrecking Crew الشهيرة في الستينيات، والذين عمل بعضهم مع ستيلي دان واستمروا في تشكيل توتو. وفي الوقت نفسه، أصبح المطرب السابق ستيلي دان، مايكل ماكدونالد، حاضرًا في كل مكان داخل موسيقى الروك لليخوت.

عندما اخترنا هذه الأغاني الخمس، بعد خمسة عقود من إصدارها، اخترنا المجموعة التي ظلت ذات شعبية دائمة ويمكن التعرف عليها على الفور بحيث لا يمكننا إلا أن نستنتج أنها تحدد موسيقى الروك لليخوت في السبعينيات.