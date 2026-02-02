هذه الأغاني الخمس تحدد موسيقى الروك الكلاسيكية في الستينيات

في أي وقت تقوم فيه بتشغيل قرص الراديو الخاص بك، فمن المحتمل أن تصل إلى محطة موسيقى الروك الكلاسيكية. وبينما من المحتمل أن تصادف هذه الأيام نغمة روك من التسعينيات مثلما تصادف شيئًا من الستينيات أو السبعينيات، فإن قلب هذا النوع يكمن في هذه العقود السابقة. ولكن ما الذي يحدد بالضبط موسيقى الروك الكلاسيكية؟ للإجابة على هذا السؤال، علينا أن نعود إلى منتصف الستينيات ومحطات الراديو الجامعية الرائدة التي بدأت تشغيل ما أصبح يُعرف باسم موسيقى الروك الموجهة نحو الألبوم (AOR)، والتي كانت عبارة عن أغاني روك أطول مأخوذة من الألبومات بدلاً من تنسيق راديو AM الذي أصر على أغانٍ فردية أقصر بـ 45 دورة في الدقيقة.

وسرعان ما تبعه الراديو التجاري. بحلول الثمانينيات، انتقلت بعض محطات FM إلى تشغيل موسيقى الروك منذ أواخر الستينيات والسبعينيات، مما ساعد أيضًا في تحديد الصوت. تتضمن بعض خصائص موسيقى الروك الكلاسيكية الإعداد الأساسي للغيتار والباس والطبل والغناء. آخر هو صوت الجيتار الثقيل الذي يتم الحصول عليه من خلال زيادة السرعة أو التشويه أو الزغب. تشمل الجوانب الرئيسية الأخرى الغناء المشبع بالقوة العاطفية وكلمات الأغاني أو الأسلوب الموسيقي الذي يعكس الموقف المتمرد للفنان. لقد اخترنا خمس أغاني روك من الستينيات لا تجسد هذه العناصر فحسب، بل ساعدت أيضًا في ترسيخ ما نعتبره موسيقى الروك الكلاسيكية اليوم.