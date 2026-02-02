هذه الأغاني الخمس تحدد موسيقى الروك الكلاسيكية في الستينيات

في أي وقت تقوم فيه بتشغيل قرص الراديو الخاص بك، فمن المحتمل أن تصل إلى محطة موسيقى الروك الكلاسيكية. وبينما من المحتمل أن تصادف هذه الأيام نغمة روك من التسعينيات مثلما تصادف شيئًا من الستينيات أو السبعينيات، فإن قلب هذا النوع يكمن في هذه العقود السابقة. ولكن ما الذي يحدد بالضبط موسيقى الروك الكلاسيكية؟ للإجابة على هذا السؤال، علينا أن نعود إلى منتصف الستينيات ومحطات الراديو الجامعية الرائدة التي بدأت تشغيل ما أصبح يُعرف باسم موسيقى الروك الموجهة نحو الألبوم (AOR)، والتي كانت عبارة عن أغاني روك أطول مأخوذة من الألبومات بدلاً من تنسيق راديو AM الذي أصر على أغانٍ فردية أقصر بـ 45 دورة في الدقيقة.
وسرعان ما تبعه الراديو التجاري. بحلول الثمانينيات، انتقلت بعض محطات FM إلى تشغيل موسيقى الروك منذ أواخر الستينيات والسبعينيات، مما ساعد أيضًا في تحديد الصوت. تتضمن بعض خصائص موسيقى الروك الكلاسيكية الإعداد الأساسي للغيتار والباس والطبل والغناء. آخر هو صوت الجيتار الثقيل الذي يتم الحصول عليه من خلال زيادة السرعة أو التشويه أو الزغب. تشمل الجوانب الرئيسية الأخرى الغناء المشبع بالقوة العاطفية وكلمات الأغاني أو الأسلوب الموسيقي الذي يعكس الموقف المتمرد للفنان. لقد اخترنا خمس أغاني روك من الستينيات لا تجسد هذه العناصر فحسب، بل ساعدت أيضًا في ترسيخ ما نعتبره موسيقى الروك الكلاسيكية اليوم.
البيتلز – هيلتر سكيلتر
لم تساعد فرقة البيتلز في تغيير الموسيقى والثقافة الشعبية قبل حل الفرقة رسميًا في عام 1970 فحسب، بل أصبحت موسيقاهم أيضًا عنصرًا أساسيًا في راديو موسيقى الروك الكلاسيكي. تمتلئ ديسكغرافيا فرقة البيتلز بالأغاني المؤثرة بشكل كبير والتي لا تزال في حالة تناوب كثيف بعد أكثر من 50 عامًا من تفكك الفرقة. ولكن بالنسبة للقوة المطلقة، فإن “Helter Skelter”، من الألبوم الذي يحمل عنوانًا ذاتيًا لعام 1968 والمشار إليه عادةً باسم “The White Album”، هو الألبوم الذي يجب التغلب عليه. بفضل جيتارها المليء بالزغب والباس المشوه وغناء بول مكارتني الخام، تعد هذه الأغنية الأثقل والأكثر عدوانية للفرقة. لقد ساعد في تمهيد الطريق لأعمال موسيقى الروك مثل Black Sabbath و Deep Purple، الذين قاموا بتعريف موسيقى الروك الكلاسيكية بشكل أكبر.
صاغ مكارتني اللحن بعد قراءة مقال في ميلودي ميكر حيث تفاخر بيت تاونسند من فرقة The Who بأن أغنية الفرقة “I Can See for Miles” كانت أثقل شيء على الإطلاق. قرر مكارتني أن فرقة البيتلز يمكن أن تصبح أكثر وحشية. أدت عملية التسجيل في Abbey Road Studios في يوليو 1968 إلى ترك يدي عازف الدرامز رينجو ستار ملطختين بالدماء. (يمكن سماع شكواه، “لدي بثور على أصابعي،” في نهاية الأغنية.) على الرغم من ارتباطها المؤسف بتشارلز مانسون وجرائم قتل تيت لابيانكا في لوس أنجلوس عام 1969، أو ربما بسبب ذلك جزئيًا، تظل الأغنية لحظة حاسمة في موسيقى الروك الكلاسيكية.
تجربة جيمي هندريكس – الضباب الأرجواني
بدءًا من نغمة جيتار جيمي هندريكس المميزة (ويعرف أيضًا باسم فاصل الشيطان) التي تفتح على عزفه المنفرد القصير والمثير، أصبحت أغنية “Purple Haze” من تجربة جيمي هندريكس نموذجًا لموسيقى الروك الكلاسيكية. أبهر مزيج هيندريكس القوي من موسيقى البلوز والروك والسول والمخدر معاصريه، بما في ذلك فرقة البيتلز ورولينج ستونز. لقد ساعد في تحويل موسيقى الروك من خلال عزفه الرائع على الجيتار الذي أثر على عدد لا يحصى من الآخرين، من ديفيد جيلمور من بينك فلويد إلى ستيفي راي فوغان إلى إيدي فان هالين، وفتح الإمكانيات الصوتية لهذا النوع.
أسلوب هندريكس الغنائي الخشن والترابي في أغنية “Purple Haze”، الأغنية الافتتاحية لألبوم الفرقة الأول عام 1967 “Are You Experienced”، أصبح أيضًا أحد السمات المميزة لموسيقى الروك الكلاسيكية. بالإضافة إلى الموسيقى، والتي تضمنت مجموعة متنوعة من التجارب في الاستوديو أثناء مرحلة ما بعد الإنتاج، هناك كلمات الأغنية المؤلمة. قال هندريكس إنهم استلهموا جزئيًا من حلم كان يحلم به بالمشي تحت الماء، ولكن تم تفسيرهم على أنهم يتعلقون بعقار إل إس دي، والذي يميزه بميزة الثقافة المضادة لموسيقى الروك الكلاسيكية. اليوم، من المحتمل أن تسمع أغنية “Purple Haze” على محطة موسيقى الروك الكلاسيكية كما كنت ستسمعها على راديو موسيقى الروك المعاصر منذ ما يقرب من 60 عامًا عندما تم إصدارها. هذا بعض طول العمر.
ليد زيبلين – الحب كله
تبدأ مقطوعة الجيتار المكونة من ثلاث نغمات لجيمي بيج أغنية Led Zeppelin “Whole Lotta Love” ثم تستمر. لقد دفعت إبرة الروك إلى الأمام نحو المستقبل ولا تزال تحظى بشعبية كبيرة، حيث صوّت قراء مجلة Guitar Magazine عليها كأفضل أغنية على الإطلاق في عام 2021. وهذا جانب واحد فقط من الأغنية. هناك نحيب روبرت بلانت، أحيانًا حلقيًا، للكلمات الموحية، وطبول جون بونهام الشرسة، وموسيقى البلوز الثقيلة لجون بول جونز، ناهيك عن القسم الأوسط الفضائي المليء بالبرامج من الأغنية والذي يتضمن الثيرمين. “Whole Lotta Love،” المسار الافتتاحي لألبومهم الثاني، “Led Zeppelin II” لعام 1969، يحدد تاريخ موسيقى الروك، وليس فقط موسيقى الروك الكلاسيكية في الستينيات. إنها أكثر فسادًا، وجاذبية، وأغرب، وأكثر اتساعًا، وأكثر وحشية من سابقاتها.
تم إصدار أغنية “Whole Lotta Love” كأغنية منفردة في الولايات المتحدة، على ما يبدو ضد رغبة الفرقة. كانت ليد زيبلين فرقة صارمة تعتمد على الألبوم فقط، لكن الأغنية المنفردة ساعدت في إطلاق المجموعة في أمريكا. في أكثر من خمس دقائق ونصف، تتلاءم الأغنية مع تنسيق موسيقى الروك الجديد الموجه نحو ألبوم راديو FM. (أصدرت شركة التسجيل أيضًا نسخة أقصر لراديو AM.) كل هذا البث ساعد الأغنية على الوصول إلى المرتبة الرابعة على Billboard Hot 100. وإذا كنت مستمعًا متحمسًا لراديو موسيقى الروك الكلاسيكي، فأنت تعلم أنها ظلت الدعامة الأساسية.
جانيس جوبلين – قطعة من قلبي
عندما تغني جانيس جوبلين، “أوه، هيا، هيا، هيا، هيا…” في بداية “قطعة من قلبي”، فإن إلقاءها المليء بالمشاعر والخام والقوي يجذبك على الفور ويجذب قلبك، مما يجعلك تصدق كل كلمة تغنيها على هذه النغمة حول العودة إلى علاقة سيئة. سيساعد أسلوبها العاطفي في ترسيخ مكانتها كواحدة من الأصوات النسائية المميزة في موسيقى الروك. على الرغم من أن جوبلين لم تكتب الأغنية، إلا أن إعادة تفسيرها المخدر لحن R & B عام 1968 مع فرقتها Big Brother and the Holding Company أصبحت حجر الزاوية في موسيقى الروك الكلاسيكية.
“قطعة من قلبي” كتبها بيرت بيرنز – الذي كتب كلاسيكيات مثل “Twist and Shout” و”Hang on Sloopy” – وجيري راجوفوي، الذي حقق فيلم “Time Is on My Side” نجاحًا كبيرًا لرولينج ستونز. تم تسجيل أغنية “قطعة من قلبي” لأول مرة بواسطة إيرما فرانكلين (الأخت الكبرى لأريثا فرانكلين) في عام 1967. كما سجلت داستي سبرينغفيلد الأغنية في عام 1968، لكن نسخة جوبلين هي التي أصبحت الأكثر شهرة وواحدة من أفضل أغاني الروك لمغنية. أصبحت الأغنية، من أول ظهور رئيسي لشركة Big Brother والشركة القابضة، “Cheap Thrills”، من أفضل 20 أغنية وساعدت في إرسال الألبوم إلى المركز الأول. واليوم من المحتمل أن تشاهده على راديو موسيقى الروك الكلاسيكي.
رولينج ستونز – (لا أستطيع الحصول على لا) الرضا
ربما تكون أغنية “(لا أستطيع الحصول على لا) الرضا” لفرقة رولينج ستونز من النسخة الأمريكية لعام 1965 من الألبوم “Out of Our Heads” هي نغمة الروك الكلاسيكية الأكثر أهمية في التاريخ. الأغنية لديها كل السمات المميزة لهذا النوع. يبدأ الأمر مع نغمة كيث ريتشاردز المكونة من ثلاث نغمات على جيتار كهربائي مفرط السرعة، ويتم تحقيقه باستخدام دواسة Fuzz-Tone. ثم هناك الجيتار المزدوج، والباس، والطبول، والتنسيق الصوتي. وأخيرًا، هناك إلقاء ميك جاغر – من خلال أدوار مغرية وسخرية وزمجرة – للكلمات التي استغلت خيبة أمل جيل كامل.
وصلت الأغنية إلى المركز الأول في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وساعدت في تحويل فرقة رولينج ستونز إلى واحدة من فرق الروك الأكثر تأثيرًا على الإطلاق. أصبحت أغنية “(لا أستطيع الحصول على لا) الرضا” من الأعمال الكلاسيكية على الفور وتمت تغطيتها بمجموعة متنوعة من الأعمال، من أوتيس ريدينغ إلى ديفو. الآن، بعد مرور 60 عامًا، لا يزال صدى الأغنية يتردد عبر موجات الأثير FM، كما هو الحال مع الأغاني الأخرى من هذه القائمة، مما يجعلها جميعًا تعريفًا كتابيًا لموسيقى الروك الكلاسيكية.