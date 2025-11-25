هذه الأغاني الخمس حددت موسيقى الروك الجنوبية في السبعينيات

لا أحد يتحدث عن “نورثرن روك”، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فإن موسيقى الروك الجنوبية هي بالتأكيد شيء فريد من نوعه، بغض النظر عن أنه قد يبدو من الصعب تحديده. من الحياة الريفية إلى نداء الطريق، وشرطات من أعلام الكونفدرالية، وربما جانب من هارليز وجاك دانييلز، تأتي موسيقى الروك الجنوبية على الأقل مجهزة بالكثير من الصور النمطية. ولكن كنوع يمكن تحديده، تعود موسيقى الروك الجنوبية إلى السبعينيات وعدد قليل من الفرق التي صاغت هويتها بشكل جماعي وسط حركة الثقافة المضادة في تلك الحقبة، وصولاً إلى أغانٍ محددة. لا تخف، سنصل إلى “Free Bird” وتلك الأغنية المنفردة التي لا تنتهي أبدًا.
لكن أولاً، دعونا نحدد “موسيقى الروك الجنوبية”، والتي تتلخص في ثلاثة مكونات: التكوين، والموضوع، وأصل/أصالة الفرقة. من خلال التكوين، نعني موسيقى الروك المبنية على تطورات موسيقى البلوز واستعارة بعض نغمات موسيقى الريف، وبعض القيثارات المنزلقة وإيقاعات الهونكي تونك، وربما بعض غناء الإنجيل وعناصر الألحان الشعبية، ونعم، معظم الآلات الجنوبية من السبعينيات: جهاز هاموند (شكرًا، جريج ألمان). نعني بالموضوع الأغاني التي تصور ارتباطًا قويًا بالمكان، وشوقًا عامًا للحرية، وتصويرًا صادقًا للعلاقات الصعبة. ترتبط كلتا النقطتين بأصل الفرقة وأصالتها. هل يستطيع الفنان تقليد أصوات الجنوب؟ بالتأكيد. لقد فعلها جون فوجيرتي، وكان من كاليفورنيا. لكن هل هو جنوبي؟ لا.
نريد أيضًا تجنب حشو هذه المقالة بحوالي 20 أغنية جماعية من Lynyrd Skynyrd وAllman Brothers. سنقوم بدمجها قليلاً لتوضيح أن الفرق الأخرى لعبت دورًا في صياغة أصوات موسيقى الروك الجنوبية في السبعينيات، ولكن بطرق مختلفة جدًا، مثل فرقة مولي هاتشيت وفرقة مارشال تاكر.
مشاركة الجلد من قبل The Allman Brothers
قد نبدأ أيضًا بالضخم الذي يجسد قلب وروح موسيقى الروك الجنوبية. ونعني بالروح جلسة المربى المطولة التي تشبه النشوة ومليئة بالأرغن والغيتار وهي “Whipping Post” من الألبوم المباشر لفرقة Allman Brothers Band عام 1971 “At Filmmore East”. تم تسجيل أغنية “At Filmmore East” وإصدارها في ذلك العام، ولعبت دورًا حاسمًا في جعل Allman Brothers اسمًا مألوفًا لأنها أظهرت موهبتهم الهائلة في العروض الارتجالية والحيوية. التسجيل عبارة عن نسخة مدتها 22 دقيقة من المسار الأخير ومدته خمس دقائق من ألبومهم الأول عام 1969 “The Allman Brothers Band”.
هذا الأداء الحي لأغنية “Whipping Post” وتقدمها في موسيقى البلوز، الذي يعلو نغمات جريج ألمان المكثفة وغناءه المربوط، هائل وملحمي ورائع بكل معنى الكلمة، وصولاً إلى تضمين اللحن من الأغنية الشعبية الفرنسية، Alouette، بالقرب من النهاية. لقد وضع الأساس ليس فقط لما كانت عليه موسيقى الروك الجنوبية، بل يمكن أن تكون: مجموعة من الموسيقيين المتزامنين تمامًا المنغمسين تمامًا في اللحظة ويؤدون من أرواحهم أصوات ومشاعر وطنهم. في هذه الحالة، على الرغم من أن الفرقة تنحدر من جاكسونفيل، فلوريدا وتتشكل فيها، فقد عملوا كفرقة من ماكون، جورجيا، من عام 1969 إلى عام 1979. ونعم، حصل جريج على جهاز Hammond B3 الخاص به في متناول اليد (حرفيًا).
بقدر ما يتعلق الأمر بالموضوع، فإن اسم “Whipping Post” يقول كل شيء. “مقيد بعمود الجلد” تتحدث الجوقة عن شعور الرجل عندما تسيء إليه امرأته. “لقد أخذت كل أموالي / دمرت سيارتي الجديدة / وهي الآن مع أحد رفاقي الطيبين / إنهم يشربون في حانة في كروس تاون.” إذا لم تكن هذه الخطوط هي جوهر موسيقى الروك الجنوبية في موضوعها، فنحن لا نعرف ما هي.
Sweet Home Alabama بقلم لينيرد سكاينيرد
“بيتي العزيز ألاباما / حيث السماء زرقاء للغاية،” يغني الآخرون من جاكسونفيل، فلوريدا. لكن لا داعي للقلق، لأن أغنية “Sweet Home Alabama” جذابة جدًا، كما أن شباب Lynyrd Skynyrd أصيلون جدًا لدرجة أنهم حصلوا على تصريح لكتابة ما أصبح أغنية حب إلى أعماق الجنوب ومفهوم “الوطن” بشكل واضح. الى جانب ذلك، جاكسونفيل ليست بالقرب من ويست بالم بيتش، ولكن في الشمال الشرقي بالقرب من جورجيا.
الأغنية الأولى من الألبوم الثاني للينرد سكاينيرد عام 1974، “Second Helping”، “Sweet Home Alabama” تضمنت ردًا (ليس جديًا) لأغنية “Southern Man” لنيل يونغ. الجوقة في “الرجل الجنوبي” تقول، “من الأفضل للرجل الجنوبي أن يحافظ على رأسه / لا تنس ما قاله كتابك الجيد / سيأتي التغيير الجنوبي أخيرًا / الآن تحترق صلبانك بسرعة.” وفي حالة شك القارئ في معنى يونغ، فإن الآية الأولى تذهب إلى الحلق قائلة (من بين أشياء أخرى)، “رأيت قطنًا ورأيت قصورًا سوداء/بيضاء طويلة وأكواخًا صغيرة”.
بالمقارنة، يختار دحض “Sweet Home Alabama” الإشادة بالعناصر الرعوية في الجنوب ويجيب بطريقة مهذبة إلى حد ما، “حسنًا، أتمنى أن يتذكر نيل يونغ / لا يحتاج الرجل الجنوبي إليه، على أي حال.” كما اتضح، أعرب يونغ لاحقًا عن ندمه على أغنيته، ووصفها بأنها “اتهامية ومتعالية” في مذكراته التي صدرت عام 2012 بعنوان “شن سلام ثقيل”.
ليس فقط كلمات أغنية “Sweet Home Alabama” جنوبية بشكل واضح، وكذلك الموسيقى. تتبع النغمة الموسيقية التنازلية المتزامنة بنية بسيطة ومتكررة مكونة من ثلاثة أوتار، وتتضمن بعض زخارف البيانو ولمسات الإنجيل، وتجتاز بالتأكيد معيار تكوين الصخور الجنوبية لدينا. والأهم من ذلك، أن عمليات البث التي يبلغ عددها 1.6 مليار على Spotify تتحدث عن جاذبيتها المستمرة وأهميتها لأجيال بعد إصدارها.
طائر حر بقلم لينيرد سكاينيرد
نعم، حان الوقت لأغنية “Free Bird” لعام 1973، والمعروفة أيضًا باسم الأغنية التي تبلغ مدتها تسع دقائق والتي تكون نصف غيتار منفرد وتبدو وكأنها جلسة مربى خاطفة في الزجاجة والتي استمرت في التزايد لفترة أطول وأطول (لأن هذا كان هو الحال تمامًا). إنه يلبي جميع متطلباتنا التركيبية والموضوعية، بدءًا من مقدمة جهاز هاموند، والقيثارات المنزلقة، ونغمة الريف إلى حكاية كل رجل حول اللحظة في العلاقة التي يجب على شخص ما أن يرحل فيها. وعلى الرغم من أن الكثير من أغاني Skynyrd الأخرى تمثل أيضًا موسيقى الروك الجنوبية، مثل “Gimme Three Steps” و”Saturday Night Special” وخاصة “Simple Man”، إلا أن “Free Bird” هو الذي أحدث التأثير الأكبر بسهولة، وصولاً إلى صراخ الناس “Play Free Bird!” في كل شيء من الحفلات الموسيقية الكلاسيكية إلى حفل تنصيب الرئيس.
لكن في الواقع، يأتي تألق “Free Bird” من سرد القصص الموسيقية المقترنة بأبسط وأبسط الكلمات. تبدأ الأغنية مثل اعتذار حزين يبرزه حسم توم وضربات التحطم التي قام بها بوب بيرن، وتتطور الأغنية إلى سباق مزدوج مزدوج الإيقاع يبدو وكأنه شخص يسير على الطريق، ويشعر بالحرية، ويتجه نحو تدمير ذاتي محتمل، لكنه يقبل هذه النتيجة، مع ذلك. تذكر حادث تحطم الطائرة عام 1977 الذي أودى بحياة ستة أشخاص، بما في ذلك المغني روني فان زانت واثنين من أعضاء الفرقة الآخرين، حتى أن أغنية “Free Bird” تصبح غريبة بعض الشيء، مثل رثاء أولئك الذين ماتوا.
يتميز “Free Bird” أيضًا بعنصر أساسي آخر في موسيقى الروك الجنوبية لم نذكره بعد: مبارزة الجيتار. تعد الأغنية المنفردة الموسعة لموسيقى الروك مثالًا من الدرجة الأولى على سلاسل غيتار متعددة تتناغم مع بعضها البعض، تمامًا مثل “فندق كاليفورنيا” لفرقة إيجلز. يعد هذا المنفرد نهاية مناسبة لدروس موسيقى الروك الجنوبية ويعمل بمثابة أطروحة لكامل ديسكغرافيا Skynyrd وإرثها.
مغازلة الكارثة بقلم مولي هاتشيت
بغض النظر عن تشكيل مولي هاتشيت في عام 1971، فإن أول إصدار لها، بعنوان “مولي هاتشيت” عام 1978، جاء متأخرًا قليلاً إلى مشهد موسيقى الروك الجنوبي في السبعينيات. مثل لينيرد سكاينيرد، فهما من جاكسونفيل، فلوريدا. ولكن على عكس Skynyrd أو فرقة Allman Brothers Band أو أي فرقة روك جنوبية أخرى، ربما يكون Hatchet معروفًا باسم “تلك الفرقة التي تحتوي على أغلفة الألبومات التي تشبه الرسوم التوضيحية لكونان البربري.” هذا لأنه، نعم، تلك الأغلفة صنعها فنان كونان نفسه، فرانك فرازيتا. الفن سخيف ومغرور ومبالغ فيه بلا خجل، وهو ما يلخص مولي هاتشيت بشكل جيد. وكذلك الحال بالنسبة لبعض أسماء أغانيهم، والتي تُقرأ مثل موسيقى الروك الجنوبية الساخرة: “Gator Country” و”Cheatin ‘Woman” و”Whisky Man”. لكن فيلم “Flirtin’ with Disaster” هو الذي حصل على التصويت للمساعدة في تعريف موسيقى الروك الجنوبية.
للمساعدة في فهم موقع “Flirtin’ with Disaster’s” ضمن مشهد موسيقى الروك الجنوبية، يمكن للقارئ أن يفكر في الأمر على أنه الوجه الآخر لعملة “Free Bird’s”. إنها خطوة متمردة ومتهورة في الانطلاق على الطريق لأنه عليك ببساطة أن تعيش حياة حرة الشعور. في حين أن الكلمات تؤطر موضوعها في سياق الجولات والنجاح المالي – “نلعب بسرعة على الخط السريع والعسل من مدينة إلى أخرى” – يمكن للمستمع تطبيقها بسهولة على حياة المرء، وخاصة الشباب. مولي هاتشيت هي في الأساس ابنة عم ممتعة لعائلة الروك الجنوبية.
على الصعيد الموسيقي، تعد أغنية “Flirtin’ with Disaster” أثقل وأكثر لحمًا من الأغاني الأخرى في قائمتنا – تشبه إلى حد كبير أغلفة ألبومات مولي هاتشيت – مع إيقاع راكض وقيثارات شديدة السرعة. ساعدت الأغنية ومولي هاتشيت بشكل عام في سد الفجوة التي أعقبت تحطم طائرة لينيرد سكاينيرد.
ألا تستطيع أن ترى بواسطة فرقة مارشال تاكر
حتى لو كنت لا تعرف فرقة مارشال تاكر أو “Can’t You See” بالاسم، فمن المؤكد أنك ستتعرف على مقدمة الفلوت الافتتاحية غير المحتملة من افتتاحية الأغنية. إنها تتحول إلى نغمة زرقاء فوق أصوات تتابعية صوتية، وفخ سهل، وفي النهاية بعض الانسجام الرائع على الجوقة: “ألا ترى، قف، ألا ترى / ما كانت تلك المرأة، يا رب، تفعله بي.” هناك حديث عن الجبال، والقطارات، والتوجه إلى جورجيا، وكما لو أن الأمور لا يمكن أن تكون أكثر من ذلك، اتجهت جنوبًا. يغطي هذا إلى حد كبير تكوين موسيقى الروك الجنوبية وموضوع الأغنية التي تم إصدارها في عام 1973، في ذروة شعبية موسيقى الروك الجنوبية.
إذا كانت مولي هاتشيت هي ابنة العم المرحة لعائلة الروك الجنوبية، فإن فرقة مارشال تاكر هي عمها الناضج والهادئ. نشأت فرقة مارشال تاكر من سبارتنبرغ، كارولينا الجنوبية، وتأسست في عام 1972، وبدأت كفرقة غلاف تعبث فقط، دون حتى فهم واضح للفرق بين هذا النوع وذلك، مثل موسيقى الروك أند رول، والجاز، والبلوز، والكانتري. لذلك عندما قرروا كتابة موسيقاهم الأصلية، مع كون أغنية “Can’t You See” هي الأغنية الثانية من ألبومهم الأول، ظهرت هويتهم بشكل طبيعي. كان عملهم متعدد الأنواع، ولكن لا يزال من الواضح أن موسيقى الروك الجنوبية في جوهرها.
ولهذا السبب لم تحقق فرقة مارشال تاكر نجاحًا وإشادة فورية، على عكس أقرانهم في ذلك الوقت. بعد سنوات فقط، مع إصدار غلاف وايلون جينينغز عام 1976 لأغنية “Can’t You See”، بدأ موقع فرقة مارشال تاكر داخل موسيقى الروك الجنوبية في التماسك. لذا فهم يقفون حتى يومنا هذا، مع أغنية “Can’t You See” التي تلخص عملهم وموسيقى الروك الجنوبية ككل.