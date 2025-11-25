هذه الأغاني الخمس حددت موسيقى الروك الجنوبية في السبعينيات

لا أحد يتحدث عن “نورثرن روك”، أليس كذلك؟ ومع ذلك، فإن موسيقى الروك الجنوبية هي بالتأكيد شيء فريد من نوعه، بغض النظر عن أنه قد يبدو من الصعب تحديده. من الحياة الريفية إلى نداء الطريق، وشرطات من أعلام الكونفدرالية، وربما جانب من هارليز وجاك دانييلز، تأتي موسيقى الروك الجنوبية على الأقل مجهزة بالكثير من الصور النمطية. ولكن كنوع يمكن تحديده، تعود موسيقى الروك الجنوبية إلى السبعينيات وعدد قليل من الفرق التي صاغت هويتها بشكل جماعي وسط حركة الثقافة المضادة في تلك الحقبة، وصولاً إلى أغانٍ محددة. لا تخف، سنصل إلى “Free Bird” وتلك الأغنية المنفردة التي لا تنتهي أبدًا.

لكن أولاً، دعونا نحدد “موسيقى الروك الجنوبية”، والتي تتلخص في ثلاثة مكونات: التكوين، والموضوع، وأصل/أصالة الفرقة. من خلال التكوين، نعني موسيقى الروك المبنية على تطورات موسيقى البلوز واستعارة بعض نغمات موسيقى الريف، وبعض القيثارات المنزلقة وإيقاعات الهونكي تونك، وربما بعض غناء الإنجيل وعناصر الألحان الشعبية، ونعم، معظم الآلات الجنوبية من السبعينيات: جهاز هاموند (شكرًا، جريج ألمان). نعني بالموضوع الأغاني التي تصور ارتباطًا قويًا بالمكان، وشوقًا عامًا للحرية، وتصويرًا صادقًا للعلاقات الصعبة. ترتبط كلتا النقطتين بأصل الفرقة وأصالتها. هل يستطيع الفنان تقليد أصوات الجنوب؟ بالتأكيد. لقد فعلها جون فوجيرتي، وكان من كاليفورنيا. لكن هل هو جنوبي؟ لا.

نريد أيضًا تجنب حشو هذه المقالة بحوالي 20 أغنية جماعية من Lynyrd Skynyrd وAllman Brothers. سنقوم بدمجها قليلاً لتوضيح أن الفرق الأخرى لعبت دورًا في صياغة أصوات موسيقى الروك الجنوبية في السبعينيات، ولكن بطرق مختلفة جدًا، مثل فرقة مولي هاتشيت وفرقة مارشال تاكر.