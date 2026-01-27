هذه الأغاني الخمس لفرقة The Scorpions تحدد تاريخ موسيقى الروك

لن تكتمل أية قائمة بأكبر الأسماء في تاريخ موسيقى الروك من دون فرقة سكوربيونز، أي الفرقة وليس العنكبوتية. تأسست فرقة سكوربيونز الألمانية في عام 1965 على يد عازف الجيتار رودولف شينكر، وقد باعت أكثر من 110 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم وهي معروفة في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل بكثير من الولايات المتحدة. عندما كانت شهرة ليد زيبلين في ذروتها في منتصف السبعينيات، كانت سكوربيونز قد بدأت بالفعل في اعتماد صوت موسيقى الروك. خلال الثمانينات، ركبوا تلك الموجة عاليًا. خلال التسعينيات، تجنبوا أسلوب الجرونج الذي يطارد الموضة وزاد عدد جمهورهم في آسيا. لكن في جميع الحالات، ساعدت أغاني سكوربيونز في تحديد تاريخ موسيقى الروك.
لكن أولاً، عندما نقول “حدد” تاريخ موسيقى الروك، فإننا لا نعني بالضرورة سببه أو التأثير عليه. ولا نعني “أفضل” موسيقى الروك في عصر معين. تحدد أغاني Scorpions تاريخ موسيقى الروك من خلال تجسيد بعض عناصر تراث موسيقى الروك، سواء كان ذلك تأليفًا موسيقيًا أو كلمات أو موضوعًا أو كيف تصور الأغاني دور موسيقى الروك في العالم كشكل فني وضمن روح العصر. أصبحت العقارب معروفة بكتابة الأغاني ذات اللحن العالي والتي تحرك عاطفيًا بقدر ما هي عضلية. ولكن حتى ضمن هذا الوصف العام، فقد تطوروا قليلاً خلال حياتهم المهنية، مواكبين تطور موسيقى الروك وتعريف الصخور على طول الطريق.
بالطبع، من المستحيل عدم ذكر أغنية “رياح التغيير” الضخمة التي حققتها فرقة “سكوربيونز” والتي كتبت في أعقاب سقوط جدار برلين. تحدد الأغاني الأخرى مثل “Rock You Like A Hurricane” و”Still Loving You” تاريخ موسيقى الروك في الثمانينيات من خلال نشيد كبير وأغنية صغيرة على التوالي. ثم جاء ذلك الوقت الذي قامت فيه فرقة سكوربيونز بسد الفجوات الثقافية والزمنية من خلال أداء عرض روك لأغنية يابانية في اليابان في عام 1978.
رياح التغيير
كانت “رياح التغيير” لفرقة العقرب بمثابة لحظة بالغة الأهمية ومحددة للصخور – ومحددة للتاريخ – لدرجة أننا لا نستطيع أن نبدأ من مكان آخر. هل تتذكر عندما قلنا أن فرقة سكوربيونز كانت فرقة ألمانية تشكلت في الستينيات؟ في تلك المرحلة، كانت ألمانيا قد انقسمت إلى قسمين منذ عام 1949، في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية: ألمانيا الغربية المتحالفة مع الغرب (جمهورية ألمانيا الاتحادية) وألمانيا الشرقية التي يختنقها الاتحاد السوفييتي (جمهورية ألمانيا الديمقراطية).
تم بناء جدار برلين عام 1961 لمنع الألمان من العبور بين البلدين. وفي التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) 1989، قام الألمان من كلا الجانبين بهدم الجدار بالمعنى الحرفي للكلمة وأعادوا توحيد بلادهم. في العام التالي في عام 1990، أصدرت فرقة سكوربيونز المولودة في ألمانيا الغربية الأغنية التي تحمل الاسم المناسب “Crazy World” ومسارها الرئيسي “Wind of Change”، وهي أغنية مليئة بالصافرة والتي تتحول إلى جوقة متأرجحة ومتحركة ودقة. كان للأغنية تأثير قوي على نفسية ألمانيا في ذلك الوقت وكانت بمثابة نشيد للحرية والوحدة، مع كلمات مثل، “العالم يقترب منا / وهل فكرت يومًا / أننا يمكن أن نكون قريبين جدًا، مثل الإخوة”. كان لها تأثير كبير لدرجة أن بعض الناس اعتقدوا أن الأغنية كانت جزءًا من حملة وكالة المخابرات المركزية المناهضة للسوفييت.
في الواقع، كتب المغني الرئيسي في فرقة سكوربيونز كلاوس ماين كلمات الأغنية بعد فرصة نادرة للغاية للعب مجموعة من العروض في روسيا السوفيتية في مهرجان موسكو للسلام الموسيقي. حدث هذا في أغسطس/آب من عام 1989، قبل أشهر فقط من سقوط سور برلين وقبل حوالي عامين من انهيار الاتحاد السوفييتي في عام 1991. فهل من الممكن أن تكون هناك لحظة موسيقية أعظم تحدد معالم موسيقى الروك من أغنية واحدة تمثل حقبة تغير العالم وتجمع الناس من مختلف المشارب؟ لا نعتقد ذلك.
صخرة تحب الإعصار
على نغمة أقل سامية بكثير من أغنية “Wind of Change”، لدينا أغنية Scorpions التي تجسد موسيقى الروك في الثمانينيات لدرجة أنها تحتوي على كلمة “rock” في عنوانها: “Rock You Like a Hurricane” من أغنية “Love At First Sting” لعام 1984. إذا لم يكن عنوان الأغنية وغلاف الألبوم الواضحين واضحين بما فيه الكفاية، فستتضمن الكلمات، “الرغبة قادمة، تنطلق بصوت عالٍ / الشهوة في أقفاص، حتى تنفجر العاصفة.” باختصار، تعتبر أغنية “Rock You Like a Hurricane” نموذجًا لنوع الموسيقى المتشددة والملبسة بالألياف اللدنة والتي تظهر في أغاني فرق الشعر في الثمانينيات مثل أغنية “Pour Some Sugar On Me” لديف ليبارد وأغنية “Slide It In” لفرقة Whitesnake.
من الألف إلى الياء، تبدو أغنية “Rock You Like a Hurricane” وكأنها صُممت لتكون أغنية منفردة ناجحة. يمكن للمعجبين في الملاعب (أو الأشخاص في الكاريوكي) أن يحزموا جوقة الأغنية، ويتجاهلوا كل الكلمات الأخرى، ويهزوا رؤوسهم قليلاً، ويومئوا إلى الطبلة الكبيرة في 2 و 4، ويوجهون وجهًا غريبًا إلى أوتار القوة البسيطة للغاية للأغنية، و… هذا كل شيء. في الأساس، إنها نغمة موسيقى الروك المثالية في الثمانينيات. عرف وكيل شركة سكوربيون أن الأمر كذلك منذ أول استماع. لقد حققت نجاحًا كبيرًا، خاصة على المستوى الدولي، وركبت موجة النجاح التجاري الأوسع التي بدأت بأغاني مثل “No One Like You” من أغنية “Blackout” عام 1982.
بالنظر إلى ديسكغرافيا Scorpion بأكملها، يقع “Rock You Like a Hurricane” في قمة سلسلة من الألبومات التي تتزامن مع انتقال موسيقى الروك من الميول الثقافية المناهضة للثقافة في السبعينيات والميول البروغية والمخدرة إلى الثمانينات من القرن الماضي. يمتد هذا من فيلم “Virgin Killer” عام 1976 إلى “Savage Amusement” عام 1988. ولكن “Rock You Like a Hurricane” هو الذي يحدد هذا الفرع من تاريخ موسيقى الروك على أنه الأفضل.
في نشوة
على الرغم من أن فرقة Scorpions قد اتجهت نحو اتجاه موسيقى الروك في الثمانينيات في ذروتها، إلا أنها حددت هذا الاتجاه أيضًا في بدايته. قبل عام واحد من ظهور بوسطن لأول مرة عام 1976 (وهو في الواقع مشروع فردي يُنظر إليه على أنه نقطة تحول من موسيقى الروك في السبعينيات إلى الثمانينيات)، أصدرت فرقة سكوربيونز أغنية In Trance عام 1975. يشبه إلى حد كبير عصر موسيقى الروك نفسه، يمثل فيلم “In Trance” تحولًا في مجموعة أعمال Scorpion، عندما بدأوا يبدون وكأنهم آلة موسيقى الروك في المستقبل تم إنتاجها ببراعة. ومن الألبوم بأكمله، يجسد عنوان “In Trance’s” كلا من الصوت والروك في هذا التقاطع التاريخي في منتصف السبعينيات.
عند الاستماع إلى “In Trance”، ستُسامح إذا اعتقدت أنها جاءت بالفعل من الثمانينيات – أي الاستماع إلى الجوقة. تم دمج الآيات والخاتمة من أغنية “In Trance” مع مخدر أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، ثم الازدهار: إنه وقت كورس كبير مع إيقاع جيتار مكتنز، وطبقات صوتية مضاعفة، وتناغم جدار الصوت. قد تكون كلمات المغني كلاوس ماين الأولى “أستيقظ في الصباح” مخطئة في أنها أغنية روبرت بلانت ليد زيبلين إذا لم تكن منتبهًا.
سواء كان ذلك عن قصد أم لا، فإن فيلم “In Trance” وضع العقارب مباشرة على حافة الصخور في منتصف السبعينيات. بغض النظر عن بعض تعقيداتها، فإن الأغنية تحدد نموذج موسيقى الروك الأبسط القادمة، وصولاً إلى التنبؤ ببريق وبريق موسيقى الروك في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من أن ألبوم الأغنية ليس مليئًا بالمحتوى الجنسي تقريبًا مثل الأغاني اللاحقة مثل “إيقاع الحب” لعام 1988 (“لقطة متفجرة من المتعة / هو ما لدي من أجلك”)، فهو على الأقل يوجه عمل Scorpion نحو تلك النهاية النهائية، أه … الذروة.
كوجو نو تسوكي
حان الوقت الآن ليغني الجمهور الياباني مع فرقة روك ألمانية تغني أغنية من عصر ميجي (1868 إلى 1912) كواحدة من أولى الأغاني اليابانية التي تتضمن سلمًا موسيقيًا غربيًا. حصلت على كل ذلك؟ لقد ذكرنا بالفعل كيف كانت أغنية “Wind of Change” ترمز إلى الحرية والوحدة الألمانية في مرحلة معينة من التاريخ، ولكن قد يكون أداء Scorpion لأغنية “Kojo No Tsuki” عام 1978 من ألبومهم المباشر، “Tokyo Tapes”، هو الذي يمثل أفضل ما يمكن لموسيقى الروك أن تجمع بين الناس من جميع الأنواع عبر الزمان والمكان.
أثناء تسجيل “Tokyo Tapes”، قامت فرقة Scorpions بأداء مقطعين صوتيين خصيصًا لتقول “شكرًا” لجمهورها الياباني. إحداها كانت في الواقع نسخة ممزوجة بشكل رائع من النشيد الوطني الياباني، “Kimi Ga Yo”. الأغنية الأخرى كانت “Kojo No Tsuki” (“القمر فوق القلعة المدمرة”)، كتبها الملحن تاكي رينتارو (اسم العائلة أولاً) عام 1901. كتب تاكي الأغنية عندما كان عمره 21 عامًا فقط، أي قبل عامين من وفاته بشكل مأساوي بسبب مرض السل عن عمر يناهز 23 عامًا. تصف كلمات الأغنية، الجميلة مثل موسيقاها، فترة زوال الحياة من خلال مشاهد في قلعة اليابان الإقطاعية الضائعة.
إن أداء Scorpion لأغنية “Kojo No Tsuki” لذيذ وعاطفي ولا يزال موسيقى الروك بارزة، خاصة عندما يعيد تمثيل الموضوع الرئيسي للأغنية باعتباره خاتمة موسعة للغيتار. الجمهور الحاضر خلال تسجيل عام 1978 يصفق ويغني ويهتف ومن الواضح أنه سعيد بالأداء. إن نطق المغني كلاوس ماين جيد جدًا في الواقع. في نهاية المطاف، لا يمكن لهذه اللحظة بين الثقافات أن تشكل لحظة أكثر إثارة للمشاعر في تاريخ موسيقى الروك.
لاأزال أحبك
في إدخالنا الأخير، ننظر مرة أخرى إلى أغنية “Love at First Sting” لعام 1984، ولكن هذه المرة إلى الأغنية النهائية للألبوم، “Still Loving You”. على عكس الألبوم السابق، فإن أغنية “Rock You Like a Hurricane” التي حققت نجاحًا كبيرًا في الألبوم، كانت أغنية “Still Loving You” أقل من قيمتها الحقيقية وحزينة، بل ولطيفة بشكل مدهش. على الرغم من أن هذا أمر غير معتاد بالنسبة للألبوم، إلا أن الأغنية أيضًا تجسد موسيقى الروك في شكلها الشخصي، خاصة في الثمانينيات. لكنها تفعل ذلك بطريقة مجردة من أي تصرفات مسرحية فخمة وأبهة سخيفة.
على الصعيد الموسيقي، تقوم أغنية “Still Loving You” بما تفعله العديد من أغاني الروك، وهو التحول من القيثارات الكهربائية إلى القيثارات الصوتية. كما أنه يركز على الانتقاء بدلاً من العزف. لكن تقدم الوتر هو أمر مؤرق وعاطفي، لا سيما تحول الوتر على خط الكورس “سأكون هناك، سأكون هناك”. الأغنية كلها تبدو صادقة وحقيقية. إنه شعور صادق وحقيقي للغاية لدرجة أن كلمات الأغاني الأخرى مثل “حاول يا حبيبي، حاول / أن أثق في حبي مرة أخرى / سأكون هناك، سأكون هناك” تأتي على أنها أقل نموذجية بكثير مما كانت عليه في العادة.
تم إصدار أغنية “Still Loving You” خلال ذروة الثمانينات من القرن الماضي من خلال الأغاني الشعبية القوية (موسيقى الروك أو غير ذلك)، والتي تحدد اتجاهات عصرها بقدر ما تتحدىها. قد يكون مجرد أحد أفضل أعمال Scorpion، بشكل عام، ويُظهر أنه، تحت القشرة المتغيرة، كان هناك بعض العناصر الأساسية التي أعطت عملهم العمق الذي يحتاجه للاستمرار مع مرور الوقت. هناك أشياء قليلة تحدد “موسيقى الروك” بقدر ما تحددها العالمية والاستمرارية.