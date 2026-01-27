هذه الأغاني الخمس لفرقة The Scorpions تحدد تاريخ موسيقى الروك

لن تكتمل أية قائمة بأكبر الأسماء في تاريخ موسيقى الروك من دون فرقة سكوربيونز، أي الفرقة وليس العنكبوتية. تأسست فرقة سكوربيونز الألمانية في عام 1965 على يد عازف الجيتار رودولف شينكر، وقد باعت أكثر من 110 مليون ألبوم في جميع أنحاء العالم وهي معروفة في جميع أنحاء العالم بشكل أفضل بكثير من الولايات المتحدة. عندما كانت شهرة ليد زيبلين في ذروتها في منتصف السبعينيات، كانت سكوربيونز قد بدأت بالفعل في اعتماد صوت موسيقى الروك. خلال الثمانينات، ركبوا تلك الموجة عاليًا. خلال التسعينيات، تجنبوا أسلوب الجرونج الذي يطارد الموضة وزاد عدد جمهورهم في آسيا. لكن في جميع الحالات، ساعدت أغاني سكوربيونز في تحديد تاريخ موسيقى الروك.

لكن أولاً، عندما نقول “حدد” تاريخ موسيقى الروك، فإننا لا نعني بالضرورة سببه أو التأثير عليه. ولا نعني “أفضل” موسيقى الروك في عصر معين. تحدد أغاني Scorpions تاريخ موسيقى الروك من خلال تجسيد بعض عناصر تراث موسيقى الروك، سواء كان ذلك تأليفًا موسيقيًا أو كلمات أو موضوعًا أو كيف تصور الأغاني دور موسيقى الروك في العالم كشكل فني وضمن روح العصر. أصبحت العقارب معروفة بكتابة الأغاني ذات اللحن العالي والتي تحرك عاطفيًا بقدر ما هي عضلية. ولكن حتى ضمن هذا الوصف العام، فقد تطوروا قليلاً خلال حياتهم المهنية، مواكبين تطور موسيقى الروك وتعريف الصخور على طول الطريق.

بالطبع، من المستحيل عدم ذكر أغنية “رياح التغيير” الضخمة التي حققتها فرقة “سكوربيونز” والتي كتبت في أعقاب سقوط جدار برلين. تحدد الأغاني الأخرى مثل “Rock You Like A Hurricane” و”Still Loving You” تاريخ موسيقى الروك في الثمانينيات من خلال نشيد كبير وأغنية صغيرة على التوالي. ثم جاء ذلك الوقت الذي قامت فيه فرقة سكوربيونز بسد الفجوات الثقافية والزمنية من خلال أداء عرض روك لأغنية يابانية في اليابان في عام 1978.