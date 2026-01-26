هذه الأغاني الخمس لموسيقى الروك الكلاسيكية من الثمانينات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال

لا يقتصر الأمر على أن بعض أغاني الثمانينات تُصنف ضمن أكثر الأغاني المحبوبة والأكثر استماعًا على الإطلاق، ولكنها أيضًا من أكثر المقطوعات الموسيقية ربحًا التي تم تسجيلها وإصدارها على الإطلاق. باعت بعض أفضل ألبومات موسيقى الروك في الثمانينيات عشرات الملايين من النسخ، وحدد عدد قليل من أغاني الثمانينيات تاريخ موسيقى الروك في طريقها إلى جعل ملحنيها وفنانيها أثرياء للغاية.
ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة نسبيًا من أغاني الروك التي تم إصدارها خلال الثمانينيات أصبحت أسطورية تمامًا. تم تبني هذه الأغاني على الفور كأغاني ناجحة ولكنها ستظل بمثابة نغمات مميزة ومحددة للعصر، ولم تختف أبدًا بعد صعودها وهبوطها في المخططات الموسيقية. لقد دفعوا الكثير من الأشخاص لشراء 45 أغنية أو شريط كاسيت (إن لم يكن ألبومًا كاملاً) حتى يتمكنوا من التكرار إلى الأبد، أو على الأقل حتى فجر عصر البث المباشر، الذي استمر في رفع أرقام الاستماع والمبيعات حتى وصلت تلك المؤلفات إلى حالة ضخمة متعددة البلاتين. فيما يلي القطع الصخرية الخمس الكلاسيكية والمعروفة من الثمانينيات والتي تعد قطعًا فوق البقية – لأن كل منها صنع (وما زال يصنع) ثروة مطلقة.
لا تتوقف عن الإيمان
مرة أخرى عندما كانت أغنية Journey، التي تضم الأنابيب الذهبية للمغني الرئيسي ستيف بيري، في ذروة الثمانينيات في أوائل الثمانينيات، لم تكن أغنية “Don’t Stop Believin” بعيدة كل البعد عن كونها أكبر نجاح للفرقة. بلغت ذروتها في المرتبة التاسعة على مخطط البوب في أواخر عام 1981، وهي أقل بكثير من الأغاني الأخرى مثل “Open Arms” و”Who’s Crying Now”. لكن تلك النغمة، وهي أغنية قصة عن رجل وامرأة يقدمان للعالم الحديث أفضل ما لديهما على الرغم من الشدائد، تم تصميمها لتدوم. إنه نشيد بطيء البناء ومثالي للغناء الجماعي، وعلى الرغم من أنه لم يختف أبدًا من راديو موسيقى الروك الكلاسيكي، فقد اكتسب معجبين جدد على مر العقود باعتباره عنصرًا أساسيًا في الكاريوكي ومن خلال الاستخدام البارز في البرامج التلفزيونية الشهيرة مثل “The Sopranos” و”Glee” و”Family Guy”.
بحلول عام 2013، تم اعتماد أغنية “Don’t Stop Believin” من قبل جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية لمبيعات بلغت 5 ملايين نسخة. في عام 2024، أعلنت RIAA أن الأغنية باعت ما يعادل 18 مليون وحدة، مع أخذ التوزيع الرقمي بعين الاعتبار. إنها الأغنية الأكثر تنزيلًا في القرن الحادي والعشرين، واعتبارًا من عام 2026، تم بثها على Spotify أكثر من 2.6 مليار مرة.
العيش على الصلاة
نال بون جوفي إعجاب محبي هذا النوع من موسيقى الروك الهارد روك التي تملأ ساحة الغناء والتي كانت شائعة في السبعينيات وأوائل الثمانينيات وكذلك لأولئك الذين فضلوا موسيقى البوب روك الثقيلة وفرق الشعر في أواخر الثمانينيات. الأغنية المنفردة الثانية من ألبوم Bon Jovi عام 1986 الذي حقق 15 مليون مبيعات، “Slippery When Wet”، “Livin’ on a Prophet” أمضت أربعة أسابيع في الجزء العلوي من مخطط Hot 100 في أوائل عام 1987.
بمرور الوقت، وعندما ظهر البث الرقمي كوسيلة لشراء جميع الموسيقى المسجلة والاستماع إليها تقريبًا، استمرت أغنية “Livin ‘on a Prophet” في تحقيق نجاح كبير مع الملايين. تقول RIAA أن Bon Jovi باعت ما يعادل 10 ملايين وحدة من “Livin’ on a Pray”. مع ما لا يقل عن 25 مليون شخص يتبادلون الأموال مقابل حق الاستماع إلى الأغنية، فهي واحدة من أكثر المقطوعات الموسيقية ربحًا في الثمانينيات.
كل نفس تأخذه
“كل نفس تأخذه” لفرقة الروك البريطانية متعددة الاستخدامات The Police التابعة لستينغ، تصدرت قائمة البوب الأمريكية لمدة ثمانية أسابيع في عام 1983، وصنفتها بيلبورد كأفضل أغنية لهذا العام. المسار الذي يدور حول المطاردة والهوس ولكن يُساء تفسيره على نطاق واسع على أنه أغنية حب، تغلغل في الوعي الجماعي وبقي هناك. كشفت BMI، المنظمة التي تتتبع استخدام وأداء الأغاني المحمية بحقوق الطبع والنشر، في عام 2019 أن أغنية “Every Breath You Take” كانت الأغنية الأكثر تشغيلًا في تاريخ الراديو، حيث قام منسقو الأغاني بتشغيلها حوالي 15 مليون مرة منذ إصدارها في عام 1983.
كان الجمهور على دراية كبيرة بالأغنية عندما تم استخدامها كعينة واضحة وخطاف في أغنية “سأفتقدك”، وهي تحية كبيرة سيئة السمعة لعام 1997 بقيادة مغني الراب باف دادي. فشل الموسيقي في الحصول على الإذن واضطر إلى تسليم الإتاوات الناتجة عن الأغنية – وهو مبلغ كبير، حيث قضى 11 أسبوعًا في المرتبة الأولى – والتي قال ستينج (كاتب الأغاني الأصلي الوحيد المعتمد) إنه دفع على الفور تكاليف تعليم أطفاله بالكامل. مع أخذ جميع المصادر في الاعتبار، فإن “كل نفس تأخذه” يمثل 25٪، أو حوالي 5 ملايين دولار إلى 8 ملايين دولار، من إجمالي مدفوعات حقوق الملكية لشركة Sting ويدر حوالي 730 ألف دولار سنويًا. من المؤكد أن امتلاك حقوق تلك الأغنية كان العنصر الثمين عندما اشترت Universal Music Group كتالوج Sting مقابل 300 مليون دولار في عام 2022. إذا كانت أغنية “كل نفس تأخذه” تساوي ربع هذا الرقم، فإن قيمة الأغنية المحتملة تبلغ حوالي 75 مليون دولار.
العودة باللون الأسود
نمت شعبية ومكانة AC/DC طوال السبعينيات، لكن ألبوم 1980 “Back in Black” كان في ذروته التجارية وأول ألبوم تم تسجيله مع المغني الرئيسي بريان جونسون، الذي حل محل المغني الأصلي المتوفى بون سكوت. كان عصر جونسون أكثر نجاحًا من عصر سكوت. بعيدًا عن ألبوم الميتال الأكثر مبيعًا على الإطلاق، باع ألبوم “Back in Black” لفرقة AC/DC 27 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها؛ فقط الألبوم الأول لفرقة Eagles وألبوم Michael Jackson “Thriller” اجتذب المزيد من المشترين. LP “Back in Black” مليء بأغاني AC/DC الأكثر شهرة والأغاني المنفردة الأكثر نجاحًا، مثل “You Shook Me All Night Long” والمسار الرئيسي الصارم والصاخب والمليء بالموسيقى.
حتى المعجبين الذين لم يريدوا ألبوم “Back in Black” بأكمله اعتنقوا أغنية “Back in Black”. تم الاعتراف بها لمبيعاتها البالغة 7 ملايين نسخة في الولايات المتحدة، وهو أكبر عدد لأي أغنية هيفي ميتال باستثناء أغنية “Thunderstruck” لفرقة AC/DC في عام 1990. “Back in Black” هي أكبر أغنية لـ AC/DC في الثمانينيات في سوق البث المباشر في القرن الحادي والعشرين أيضًا، حيث حققت أكثر من 2 مليار استماع على Spotify فقط. في عام 2021، قام الناشر الأصلي لـ AC/DC والمتحكم في كتالوجها بترتيب صفقة توزيع مكلفة مع شركة Sony. يعد فيلم “Back in Black” واحدًا من أكثر العناصر قيمة في سلسلة AC/DC، وهو سبب رئيسي وراء تقدير قيمة الحزمة بحوالي 400 مليون دولار.
أفريقيا
في أواخر السبعينيات وأوائل الثمانينيات من القرن العشرين، ابتكرت توتو صوتًا احترافيًا سلسًا لأن أعضائها كانوا جميعًا موسيقيين متمرسين في الاستوديو. حققت فرقة الروك الناعمة مجموعة من الأغاني الناجحة، لكن أغنية واحدة فقط وصلت إلى نقطة التشبع في القرن الحادي والعشرين: “Africa”، أغنية توتو الوحيدة التي احتلت المركز الأول، والتي قضت أسبوعًا واحدًا على قمة قائمة البوب في فبراير 1983. وبعد ثماني سنوات في العالم، حصلت أغنية “Africa” الإيقاعية والمزاجية وغير المهيبة على الشهادة الذهبية من جمعية صناعة التسجيلات الأمريكية لمبيعات 500000 نسخة. بعد ذلك، أصبحت عنصرًا أساسيًا في الراديو المعاصر للبالغين وموسيقى الخلفية العامة.
أدت سلسلة من الأحداث غير ذات الصلة في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين إلى زيادة شعبية “إفريقيا”. ظهرت هذه الأغنية في إحدى حلقات برنامج “ساوث بارك”، وحصلت على مسرحية في الحلقة الأولى من مسلسل “Stranger Things” الذي يحظى بشعبية كبيرة، وانتشرت فرقة موسيقى البوب روك Weezer على نطاق واسع مع غلاف الأغنية الذي حث عليه المعجبون. كل هذا خلق اهتمامًا كبيرًا بتسجيل Toto الأصلي. تظهر أغنية “Africa” بشكل روتيني على مخطط Billboard Global 200، مما يعني أنها تعد بانتظام واحدة من أكثر الأغاني استماعًا على الكوكب بأكمله. في عام 2024، حقق الفيديو الموسيقي للأغنية نسبة مشاهدة مليار على موقع يوتيوب. بعد أقل من عقد من عمرها الثاني، كسبت “إفريقيا” ملايين الدولارات، لدرجة أنها حصلت على شهادة الألماس من قبل RIAA لمبيعات 10 ملايين نسخة معادلة.