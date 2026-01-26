هذه الأغاني الخمس لموسيقى الروك الكلاسيكية من الثمانينات تستحق مبلغًا مذهلاً من المال

لا يقتصر الأمر على أن بعض أغاني الثمانينات تُصنف ضمن أكثر الأغاني المحبوبة والأكثر استماعًا على الإطلاق، ولكنها أيضًا من أكثر المقطوعات الموسيقية ربحًا التي تم تسجيلها وإصدارها على الإطلاق. باعت بعض أفضل ألبومات موسيقى الروك في الثمانينيات عشرات الملايين من النسخ، وحدد عدد قليل من أغاني الثمانينيات تاريخ موسيقى الروك في طريقها إلى جعل ملحنيها وفنانيها أثرياء للغاية.

ومع ذلك، فإن مجموعة صغيرة نسبيًا من أغاني الروك التي تم إصدارها خلال الثمانينيات أصبحت أسطورية تمامًا. تم تبني هذه الأغاني على الفور كأغاني ناجحة ولكنها ستظل بمثابة نغمات مميزة ومحددة للعصر، ولم تختف أبدًا بعد صعودها وهبوطها في المخططات الموسيقية. لقد دفعوا الكثير من الأشخاص لشراء 45 أغنية أو شريط كاسيت (إن لم يكن ألبومًا كاملاً) حتى يتمكنوا من التكرار إلى الأبد، أو على الأقل حتى فجر عصر البث المباشر، الذي استمر في رفع أرقام الاستماع والمبيعات حتى وصلت تلك المؤلفات إلى حالة ضخمة متعددة البلاتين. فيما يلي القطع الصخرية الخمس الكلاسيكية والمعروفة من الثمانينيات والتي تعد قطعًا فوق البقية – لأن كل منها صنع (وما زال يصنع) ثروة مطلقة.