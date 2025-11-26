هذه الأغاني الخمس لموسيقى الروك الكلاسيكية هي أفضل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية

هناك عدد قليل من كلاسيكيات موسيقى الروك التي تجعل الناس يغنون تلقائيًا تمامًا مثل أغنية كوينز “Bohemian Rhapsody” عام 1975. اندماج غير متوقع بين الأوبرا وهارد روك، أثبتت الأغنية أنها تتمتع بحياة أخرى لا تصدق خلال الخمسين عامًا منذ إصدارها، مع إضافة لمسة ساخرة معينة إلى استمتاع المعجبين بالأغنية بفضل إدراجها في كوميديا ​​الروك الكوميدية لمايك مايرز “Wayne’s World”.

من المستحيل التحقق من عدد المرات التي تمت فيها تغطية “Bohemian Rhapsody” من قبل فنانين آخرين، لكن من البديهي أن مقدمة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية ومقاطع الأوبرا المتعددة الأصوات المبالغ فيها قد جذبت المجموعات الصوتية إلى الأغنية منذ فترة طويلة. واحدة من أبرز المجموعات بدون مصاحبة من الالات الموسيقية هي النسخة التي كتبها Pentatonix الخماسي من تكساس الحائز على العديد من جوائز جرامي.

على الرغم من أنها أكثر شهرة بألبوماتها الشهيرة في عيد الميلاد، إلا أن بنتاتونيكس، التي فازت بالموسم الثالث من برنامج “The Sing-Off” على قناة NBC في عام 2011، أظهرت أنها مجموعة قادرة على إعادة تصور الكلاسيكيات من مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك موسيقى الروك. وصلت أغنية Pentatonix “Bohemian Rhapsody” في عام 2017 باعتبارها الأغنية الافتتاحية لأغنية المجموعة “PTX, Vol. 4 – Classics” EP، حيث تعرض النطاق المذهل للمجموعة، التي تشمل مهاراتها التناغم المثالي، وإيقاع البيتبوكس المذهل، واستخدام مكبر الصوت لتكرار نغمة الجيتار الملحمية لعازف الجيتار Queen Brian May. يعتبر “Bohemian Rhapsody” واحدًا من أعظم العروض الصوتية في موسيقى الروك بأكملها، لذلك ليس من المستغرب أن يظل جزءًا أساسيًا من العروض الحية الشهيرة لـ Pentatonix.