هذه الأغاني الخمس لموسيقى الروك الكلاسيكية هي أفضل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية

يبدو من الواضح أن موسيقى الروك كنوع لا يمكن أن توجد بدون القيثارات. لكن الأغاني الموجودة في هذه القائمة توحي بخلاف ذلك. تعتبر عمليات الترحيل السري للأغاني الشهيرة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية تقليدًا في حد ذاتها. عادةً ما تحدث في أنواع مثل الفولكلور والكانتري والسول، وهي توفر الفرصة للمطربين المهرة لأخذ ألحان الأغنية الغنية وتقديمها باستخدام الصوت البشري وحده. أفضل النتائج تأتي عادةً من المجموعات، مع مجموعات أصغر مثل الثلاثيات والرباعية بما يكفي لتوفير الديناميكية وتغطية معظم الأجزاء الموسيقية للأغنية، بينما يمكن للجوقات الكاملة أن تقدم قدرًا لا يصدق من الثراء الذي يرفع الأغنية إلى شيء متعالٍ.
ولكن هل يمكن أن تعمل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية أيضًا مع كلاسيكيات موسيقى الروك؟ إنها ليست مهمة سهلة تكرار الصوت الذي يملأ الاستاد للعديد من أكبر المقطوعات الموسيقية لهذا النوع – ولكن مع ذلك، حاول عدد لا يحصى من المطربين تقديم لمسة فريدة خاصة بهم على مثل هذه الأغاني إما بدون استخدام الآلات التقليدية، أو من خلال تقديم الحد الأدنى من الآلات – على سبيل المثال، مجموعة طبول ولا شيء آخر – مع استبدال الجيتار والباس وما إلى ذلك من التسجيل الأصلي بالكامل بأجزاء صوتية. فيما يلي خمس إصدارات بدون مصاحبة من الالات الموسيقية من أغاني الروك الشهيرة التي وجدت جمهورًا في السنوات الأخيرة، والتي قد يجادل البعض بأنها أفضل من النسخ الأصلية.
افتتان البوهيمية
هناك عدد قليل من كلاسيكيات موسيقى الروك التي تجعل الناس يغنون تلقائيًا تمامًا مثل أغنية كوينز “Bohemian Rhapsody” عام 1975. اندماج غير متوقع بين الأوبرا وهارد روك، أثبتت الأغنية أنها تتمتع بحياة أخرى لا تصدق خلال الخمسين عامًا منذ إصدارها، مع إضافة لمسة ساخرة معينة إلى استمتاع المعجبين بالأغنية بفضل إدراجها في كوميديا الروك الكوميدية لمايك مايرز “Wayne’s World”.
من المستحيل التحقق من عدد المرات التي تمت فيها تغطية “Bohemian Rhapsody” من قبل فنانين آخرين، لكن من البديهي أن مقدمة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية ومقاطع الأوبرا المتعددة الأصوات المبالغ فيها قد جذبت المجموعات الصوتية إلى الأغنية منذ فترة طويلة. واحدة من أبرز المجموعات بدون مصاحبة من الالات الموسيقية هي النسخة التي كتبها Pentatonix الخماسي من تكساس الحائز على العديد من جوائز جرامي.
على الرغم من أنها أكثر شهرة بألبوماتها الشهيرة في عيد الميلاد، إلا أن بنتاتونيكس، التي فازت بالموسم الثالث من برنامج “The Sing-Off” على قناة NBC في عام 2011، أظهرت أنها مجموعة قادرة على إعادة تصور الكلاسيكيات من مجموعة واسعة من الأنواع، بما في ذلك موسيقى الروك. وصلت أغنية Pentatonix “Bohemian Rhapsody” في عام 2017 باعتبارها الأغنية الافتتاحية لأغنية المجموعة “PTX, Vol. 4 – Classics” EP، حيث تعرض النطاق المذهل للمجموعة، التي تشمل مهاراتها التناغم المثالي، وإيقاع البيتبوكس المذهل، واستخدام مكبر الصوت لتكرار نغمة الجيتار الملحمية لعازف الجيتار Queen Brian May. يعتبر “Bohemian Rhapsody” واحدًا من أعظم العروض الصوتية في موسيقى الروك بأكملها، لذلك ليس من المستغرب أن يظل جزءًا أساسيًا من العروض الحية الشهيرة لـ Pentatonix.
كم عمق حبك
أيقونات الديسكو وموسيقى الروك الناعمة البريطانية الأسترالية The Bee Gees – ثلاثي مكون من الإخوة باري وروبن وموريس جيب، الذين يتمتعون بقدرة مذهلة عندما يتعلق الأمر بالتنسيق – كان لديهم مسيرة مهنية مذهلة. بدأ الثلاثة الأداء معًا عندما كانوا أطفالًا في الخمسينيات من القرن الماضي، وسرعان ما أدركوا أن لديهم موهبة، خاصة عند الغناء معًا. بحلول السبعينيات، كانوا قد أصدروا بعض الأغاني الأكثر تميزًا في هذا العقد، وأبرزها سلسلة من أغاني الديسكو في أواخر السبعينيات، بما في ذلك “Stayin’ Alive” و”You Must Be Dancing” و”Tragedy” و”Night Fever”.
لكن في الوقت نفسه، كان الأخوان جيب أيضًا يذيبان القلوب ببعض الأغاني الشعبية الجميلة، مثل أغنية “How Deep Is Your Love” عام 1977، وهي الأغنية رقم 1 التي تم تضمينها في الموسيقى التصويرية لأغنية “Saturday Night Fever” ولكنها تختلف عن أغاني البي جيز الأخرى في ذلك الوقت بفضل لحنها الهش وأجواء الاجترار. لقد أصبحت أغنية غلاف قياسية، ولكن ربما كانت النسخة الأكثر كشفًا للأغنية جاءت على شكل بدون مصاحبة من الالات الموسيقية من الأخوين جيبس أنفسهم، الذين قاموا بأدائها بدون مرافقة في برنامج “The Des O’Connor Show” على التلفزيون البريطاني في عام 1998.
الإصدارات التالية من “Islands in the Stream” و”Guilty”، يعد “How Deep Is Your Love” بمثابة عرض رائع، حيث تمتزج أصوات الأخوين معًا لخلق لحظة تحجب الإعداد التلفزيوني النهاري الذي ظهرت فيه. على الرغم من وفاة روبن وموريس جيب، فإن مثل هذا الأداء بمثابة تذكير بموهبة الثلاثي الخام.
بطارية
حسنًا، نحن نعلم أن فريق Metallica عبارة عن موسيقى معدنية وقد يرفض الكثيرون فكرة دمجها مع نوع موسيقى الروك الكلاسيكي، لكن هذه النسخة بدون مصاحبة من أغنية “Battery” لفريق Metallica مثيرة للإعجاب للغاية بحيث لا يمكن تضمينها. غالبًا ما يتم وصف الأغنية الافتتاحية لألبوم الفرقة الكلاسيكي “Master of Puppets” عام 1986، بأنها واحدة من أفضل الأغاني في مسيرة فريق Metallica الطويلة. إنها إحدى الأغاني الثابتة في عروض Metallica الحية – كما أنها كانت واحدة من الأغاني التي تم اختيارها لظهور الفرقة في حفل وداع Black Sabbath في يوليو 2025، مما يوضح مدى أهميتها في ديسكغرافيا فريق Metallica – وهي واحدة من الأغاني التي ينجذب إليها أصحاب رؤوس الميتال عندما يلتقطون الجيتار لأول مرة كمبتدئين، على أمل تكرار التغييرات الديناميكية في الشدة التي جلبها أداء جيمس هيتفيلد، ولارس أولريش، وآخرون.
ربما يكون من المفاجئ إذن أن تكون الأغنية المعروفة بثقلها مصدرًا مناسبًا لإصدار بدون مصاحبة من الالات الموسيقية. الفرقة الألمانية فان كانتو هي فرقة هيفي ميتال فريدة من نوعها تتكون من عازف الطبول وخمسة مطربين، الذين يمكنهم معًا إعادة إنشاء بعض الأغاني الأكثر شهرة في هذا النوع باستخدام أفواههم فقط. والنتيجة هي متعة كبيرة، حيث تم استخدام عنوان الأغنية كلازمة لتقليد نغمات الأغنية المضطربة، بينما يقوم المغني الرئيسي بعمل رائع في تكرار هدير هيتفيلد الشهير.
أفريقيا
لا شيء يمكن أن يجهزك لافتتاح هذا العرض المذهل: نسخة حية من أغنية “Africa” لتوتو تؤديها المجموعة الصوتية Perpetuum Jazzile من سلوفينيا. أداء أغنيتهم من عام 2008، والذي تم ترتيبه بواسطة Tomaž Kozlevčar وتم عرضه في مهرجان Vokal Xtravaganzza في ذلك العام، انتشر على نطاق واسع على YouTube واجتذب منذ ذلك الحين ما يقرب من 25 مليون مشاهدة.
هناك بعض العناصر في أداء Perpetuum Jazzile التي تجعله مسليًا بشكل خاص. في البداية، Perpetuum Jazzile هي “مجموعة غنائية XXL” تحتوي على حوالي 50 فنانًا قادرين معًا على إنشاء بعض الأصوات المذهلة. خذ، على سبيل المثال، أول دقيقة ونصف من العرض، حيث تستخدم المجموعة ببساطة نقرات الأصابع، والربت على الأرجل، والقفزات على المسرح المرتفع لإعادة إنشاء صوت العاصفة الرعدية بشكل فعال والذي يضيف قدرًا كبيرًا من الدراما إلى نسختهم الأصلية من أغنية توتو الكلاسيكية. تتميز بموسيقى البيتبوكس الممتازة، والتكرار المثالي للخطوط المركبة، وأكثر من ذلك بكثير، إنها أغنية لا يمكنك تفويتها، سواء كنت من محبي الأغنية الأصلية أم لا.
لا تتوقف عن الإيمان
سيحاول عدد قليل من الموسيقيين تسلق ارتفاعات أغنية “Don’t Stop Believin'” لفرقة Journey، والتي يمكن القول إنها أفضل أغنية لموسيقى الروك في الملعب وأغنية كلاسيكية منفردة تتميز بنغمات لوحة المفاتيح الخاصة بدودة الأذن والغناء المرتفع من باب المجاملة للمغني ستيف بيري. لكن العازفة المتعددة الآلات بيترا هادن عرضت على المستمعين نسخة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية من الأغنية التي قد تجذب حتى أكبر المعجبين بالأصل.
ابنة عازف الجاز تشارلي هادن، هادن مغنية وعازفة وملحن عملت مع مجموعات مختلفة على مر السنين، بما في ذلك The Haden Triplets – جنبًا إلى جنب مع أخواتها الثلاثيات الواقعيات – Foo Fighters وThe Decists. في عام 2005، أُجبرت هادن على أخذ استراحة من الجولة للتعافي من حادث سيارة خطير، وبدأت خلاله، بناءً على اقتراح أحد الأصدقاء، في تسجيل نسخة بدون مصاحبة من الالات الموسيقية من ألبوم The Who’s “The Who Sell Out” على جهاز تسجيل مكون من 8 مسارات. كان المشروع ناجحًا، ومنذ ذلك الحين وجهت انتباهها إلى تغطية مجموعة واسعة من كلاسيكيات موسيقى الروك باستخدام صوتها فقط – بما في ذلك أغنية “Don’t Stop Believin”.
ما عليك سوى الاستماع إلى كيفية قيام Haden بإعادة إنشاء أجزاء لوحة المفاتيح والغيتار هذه! إنه أداء مثير لموسيقي من الواضح أنه يعشق الأغنية ويعرفها من الداخل والخارج، وهو في غاية الدقة بحيث يمكن أن يغفر لك نسيان أنها بدون مصاحبة من الالات الموسيقية بين الحين والآخر.