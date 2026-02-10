هذه الأغنية المتزعزعة رقم 1 من عام 1958 سوف تدمر أسبوعك (وكل عيد الميلاد)

من بين جميع الأغاني المنفردة التي حققت نجاحًا كبيرًا في الخمسينيات من القرن الماضي والتي تم تأريخها بشكل مؤلم وطاردة وغريبة لدرجة أننا لا نستطيع إلا أن نتساءل كيف وصلوا فعليًا إلى المركز الأول، لا شيء أكثر من ذلك من أغنية “The Chipmunk Song” لعام 1958. من الناحية الفنية، إنها أغنية عيد الميلاد، لكننا نعتقد أنها نغمة فظيعة لا يمكن الدفاع عنها بغض النظر عن الموسم.

“The Chipmunks with David Seville” هو العمل المعتمد، لكن هذين النصفين هما نفس الشيء. “The Chipmunks” كان ثلاثيًا خياليًا من الإخوة القوارض تم تقديمهم كرسوم توضيحية، أنشأه روس باجداساريان، الذي كتب وأنتج التسجيل (ويظهر كمهندس صوت محبط) تحت اسم المسرح ديفيد سيفيل. تتكون الأغنية نفسها من أصوات متقلبة تعبر عن عبارات مبتذلة غامضة حول عيد الميلاد بالإضافة إلى الحاجة إلى الهولا هوب، وهي لعبة بدعة رئيسية في الخمسينيات من القرن الماضي، وقد باعت 2.5 مليون نسخة في ثلاثة أسابيع وقضت أربعة أسابيع في المرتبة الأولى. فازت أغنية “The Chipmunk Song” أيضًا بثلاث جوائز جرامي، مما يجعلها واحدة من أسوأ المقطوعات الموسيقية التي تم بيعها جيدًا على الإطلاق وحصلت على هذا القدر من الإشادة في الصناعة. فيما يلي نظرة إلى الوراء على ظاهرة “The Chipmunk Song” التي لا يمكن تفسيرها، وهي الأغنية الأكثر حزنًا والأسوأ على الإطلاق والتي كان ينبغي تركها في عام 1958.