هذه الأغنية المتزعزعة رقم 1 من عام 1958 سوف تدمر أسبوعك (وكل عيد الميلاد)

من بين جميع الأغاني المنفردة التي حققت نجاحًا كبيرًا في الخمسينيات من القرن الماضي والتي تم تأريخها بشكل مؤلم وطاردة وغريبة لدرجة أننا لا نستطيع إلا أن نتساءل كيف وصلوا فعليًا إلى المركز الأول، لا شيء أكثر من ذلك من أغنية “The Chipmunk Song” لعام 1958. من الناحية الفنية، إنها أغنية عيد الميلاد، لكننا نعتقد أنها نغمة فظيعة لا يمكن الدفاع عنها بغض النظر عن الموسم.
“The Chipmunks with David Seville” هو العمل المعتمد، لكن هذين النصفين هما نفس الشيء. “The Chipmunks” كان ثلاثيًا خياليًا من الإخوة القوارض تم تقديمهم كرسوم توضيحية، أنشأه روس باجداساريان، الذي كتب وأنتج التسجيل (ويظهر كمهندس صوت محبط) تحت اسم المسرح ديفيد سيفيل. تتكون الأغنية نفسها من أصوات متقلبة تعبر عن عبارات مبتذلة غامضة حول عيد الميلاد بالإضافة إلى الحاجة إلى الهولا هوب، وهي لعبة بدعة رئيسية في الخمسينيات من القرن الماضي، وقد باعت 2.5 مليون نسخة في ثلاثة أسابيع وقضت أربعة أسابيع في المرتبة الأولى. فازت أغنية “The Chipmunk Song” أيضًا بثلاث جوائز جرامي، مما يجعلها واحدة من أسوأ المقطوعات الموسيقية التي تم بيعها جيدًا على الإطلاق وحصلت على هذا القدر من الإشادة في الصناعة. فيما يلي نظرة إلى الوراء على ظاهرة “The Chipmunk Song” التي لا يمكن تفسيرها، وهي الأغنية الأكثر حزنًا والأسوأ على الإطلاق والتي كان ينبغي تركها في عام 1958.
أغنية Chipmunk ضعيفة موسيقيًا ومزعجة
مثل ديفيد سيفيل، كان روس باغداساريان قد تصدر المخططات في وقت سابق من عام 1958 بأغنية “Witch Doctor”، حيث أتقن التقنية التي كان يستخدمها لإنشاء الأصوات المنسوبة إلى السنجاب. قام بالتسجيل بسرعة شديدة البطء، ثم قام بتشغيلها بإيقاع عادي، مما أدى إلى إنشاء أصوات عالية النبرة. مستوحى من لقاء مع سنجاب عنيد، فكر بغداساريان في كيف بدأ ابنه آدم في الاستفسار عن عيد الميلاد في الخريف، وقام ببناء الأغنية من هناك. أثناء محاولته إنشاء واحدة من أفضل الفرق الموسيقية الخيالية على الإطلاق، قرر أنه يجب أن يكون هناك ثلاثة Chipmunks، وأطلق عليهم اسم Alvin وSimon وTheodore على اسم ثلاثة موظفين في علامته التجارية Liberty Records.
من الواضح أنه لا يريد إضافة الكثير إلى حداثة الحيوانات التي تتحدث بأصوات مزعجة للغاية لدرجة أنه من الصعب فهمها، لم يبذل بغداساريان الكثير من الجهد في بقية “أغنية السنجاب”، التي تحمل أحيانًا عنوانًا فرعيًا “عيد الميلاد لا تتأخر”. هناك القليل من المرافقة بخلاف غيتار واحد يعزف نفس النغمات الخمس مرارًا وتكرارًا، ولا يكلف المغنون عناء تعديل أصواتهم بلحن متكرر مماثل، والذي لا يتحرك لأعلى ولأسفل السلم الموسيقي كثيرًا.
كانت الديناميكية بين Chipmunks ومعالجهم دائمًا مزعجة
المرة الوحيدة التي تكون فيها أغنية “The Chipmunk Song” ذكية بعض الشيء على الأقل هي في عرضها التعريفي. لا يستمع المستمعون إلى الأغنية فحسب، بل إلى عملية التسجيل أيضًا، وإن كانت عملية مكتوبة ومرحلة. وهنا تصبح الأمور غير مريحة. بين الأبيات، يتحدث بغداساريان (مثل إشبيلية) من الكشك لتقديم ملاحظاته – مديحًا لسيمون وثيودور ولا شيء سوى ازدراء ألفين، مثير المشاكل في المجموعة. إنه يصرخ مرارًا وتكرارًا على ما هو في الأساس طفل لأنه لم يعيره اهتمامًا كافيًا ولأنه “مسطح قليلاً”، ويأمره بشكل ينذر بالسوء أن “يشاهده”. بعد ذلك، عندما يرتكب جميع السناجب خطيئة لا تغتفر على ما يبدو وهي رغبتهم في غناء أغنية عيد الميلاد الممتعة مرة أخرى، فإنه يشعر بالغضب حقًا.
تتغير الشخصيات الكرتونية بمرور الوقت، ومن المؤكد أن ثلاثي السنجاب تغير ذلك. كانت أغنية “The Chipmunk Song” أول ضربة في امتياز من شأنه أن يؤدي إلى المزيد من أفضل 40 أغنية فردية، ومبيعات قياسية بالملايين، وعرض كارتون صباح يوم السبت في الثمانينيات، وسلسلة من الأفلام الرائجة في القرن الحادي والعشرين. وفي أغلب الأحيان، كانت الفكاهة مستمدة من التوتر بين الأطفال المؤذيين ببراءة وديفيد سيفيل سريع الغضب. وقد جاء كل ذلك من لعنة غريبة وغير مضحكة وسيئة للغاية من ضربة الخمسينيات.