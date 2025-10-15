هذه الأنواع من الشاي قد تعزز صحة القلب وتساعد على خفض ضغط الدم

لا تزال أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة ليس فقط في الولايات المتحدة ولكن أيضًا في جميع أنحاء العالم. على الرغم من أن العمر والتاريخ العائلي يمكن أن يزيدا من خطر إصابتك، إلا أنه يمكنك تقليله من خلال تغييرات بسيطة في نمط الحياة مثل تحسين نظامك الغذائي، وممارسة التمارين الرياضية لمدة 150 دقيقة على الأقل أسبوعيًا، والإقلاع عن التدخين. يتضمن النظام الغذائي الصحي للقلب تناول المزيد من الخضار والفواكه والحبوب الكاملة مع تقليل الصوديوم والدهون المشبعة والسكريات المضافة.
للحفاظ على صحة القلب، من المهم أيضًا الانتباه إلى ما تشربه. وفقا لجمعية القلب الأمريكية، فإن علبة الصودا الإضافية يمكن أن ترفع مستويات الكوليسترول لديك. يمكنك المساعدة في خفض ضغط الدم ودعم صحة القلب بشكل أفضل عن طريق استبدال المشروبات المحلاة بالسكر بأنواع الشاي الصحية للقلب مثل الكركديه والبابونج والشاي الأخضر. يحتوي كل نوع من أنواع الشاي هذه على مركبات طبيعية يمكنها تحسين ليس فقط صحة قلبك ولكن صحتك العامة أيضًا.
الفوائد الصحية للقلب من الكركديه والبابونج والشاي الأخضر
يمكن للألوان النابضة بالحياة لزهور الكركديه أن تضفي البهجة على أي حديقة، ولكن يمكن أيضًا إضافتها إلى الشاي للحصول على فوائدها الطبية. وفقًا لمقال نُشر عام 2022 في مجلة Nutrition Review، فإن زهور الكركديه غنية بالأنثوسيانين، والتي لا تمنحها لونها الأحمر العميق فحسب، بل تعمل أيضًا كمضادات للأكسدة. قد تساعد مضادات الأكسدة هذه في تحييد الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتساهم في الإصابة بأمراض القلب. قد يخفض الأنثوسيانين أيضًا ضغط الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على تحسين تدفق الدم.
غالبًا ما يرتبط شاي البابونج بنوم أفضل، ولكنه يحتوي على أكثر من 120 مركبًا طبيعيًا يمكن أن يدعم الصحة العامة، وفقًا لمراجعة عام 2010 في Molecular Medicine Reports. البابونج غني بالفلافونويدات التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومهدئة. قد تقلل هذه الفلافونويد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق تحسين تدفق الدم وتعزيز النوم المريح. على الرغم من أن البابونج قد لا يخفض ضغط الدم بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر عن طريق تخفيف القلق وتشجيع الاسترخاء.
وليس من المستغرب أيضًا أن الشاي الأخضر يدعم صحة القلب. يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من مادة البوليفينول، وخاصة epigallocatechin-3-gallate (EGCG)، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية تقلل من الإجهاد التأكسدي، وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Frontiers in Nutrition. قد تساعد هذه البوليفينول في منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وحماية الأوعية الدموية، وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. في مقال نُشر عام 2020 في مجلة الطب والذي حلل 24 تجربة، أدى الشاي الأخضر إلى خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.
أنواع الشاي الأخرى التي يمكن أن تكون صحية للقلب
إذا كان الكركديه أو البابونج أو الشاي الأخضر لا يناسب ذوقك، فإن أنواع الشاي الأخرى قد تكون مفيدة لقلبك. تعمل بعض المركبات الموجودة في الشاي على إبطاء امتصاص الدهون وتقليل الإنزيمات المنتجة للكوليسترول في الجسم، مما يساعد على خفض نسبة الكوليسترول، وفقًا لمراجعة عام 2019 في مضادات الأكسدة. في حين أن شاي الماتشا الأخضر فعال بشكل خاص في خفض نسبة الكوليسترول، فقد ثبت أن كل من الشاي الصيني الأسود والشاي الأسود يخفضان مستويات الكوليسترول لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع طفيف في نسبة الكوليسترول أو أولئك المعرضين لخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية. قد يحمي الشاي الصيني الاسود خلايا القلب من الإجهاد التأكسدي، في حين أن الشاي الأسود يمكن أن يحسن وظيفة الأوعية الدموية (إليك طرق أخرى يمكن أن يؤثر بها شرب الشاي الأسود على جسمك).
صحة القلب ليست السبب الوحيد لاستبدال الصودا بالشاي. وجدت مقالة نشرت عام 2020 في مجلة جمعية التغذية الأمريكية أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشاي قد تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر ومرض باركنسون. يمكن لـ L-theanine، وهو مركب طبيعي موجود في الشاي، أن يعزز اليقظة والانتباه والاسترخاء. قد تساعد مادة البوليفينول الموجودة في الشاي أيضًا في الوقاية من السرطان عن طريق تحييد المواد المسرطنة الضارة وإبطاء نمو الخلايا الخبيثة. وإذا كنت تتطلع إلى دعم الميكروبيوم المعوي لديك، فابحث عن شاي Pu-erh المخمر، الذي يحتوي على البروبيوتيك إلى جانب تلك البوليفينول المفيدة.