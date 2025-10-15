هذه الأنواع من الشاي قد تعزز صحة القلب وتساعد على خفض ضغط الدم

يمكن للألوان النابضة بالحياة لزهور الكركديه أن تضفي البهجة على أي حديقة، ولكن يمكن أيضًا إضافتها إلى الشاي للحصول على فوائدها الطبية. وفقًا لمقال نُشر عام 2022 في مجلة Nutrition Review، فإن زهور الكركديه غنية بالأنثوسيانين، والتي لا تمنحها لونها الأحمر العميق فحسب، بل تعمل أيضًا كمضادات للأكسدة. قد تساعد مضادات الأكسدة هذه في تحييد الجذور الحرة التي تلحق الضرر بالأوعية الدموية وتساهم في الإصابة بأمراض القلب. قد يخفض الأنثوسيانين أيضًا ضغط الدم عن طريق زيادة إنتاج أكسيد النيتريك، مما يساعد على تحسين تدفق الدم.

غالبًا ما يرتبط شاي البابونج بنوم أفضل، ولكنه يحتوي على أكثر من 120 مركبًا طبيعيًا يمكن أن يدعم الصحة العامة، وفقًا لمراجعة عام 2010 في Molecular Medicine Reports. البابونج غني بالفلافونويدات التي لها خصائص مضادة للأكسدة ومضادة للالتهابات ومهدئة. قد تقلل هذه الفلافونويد من خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية عن طريق تحسين تدفق الدم وتعزيز النوم المريح. على الرغم من أن البابونج قد لا يخفض ضغط الدم بشكل مباشر، إلا أنه يمكن أن يساعد بشكل غير مباشر عن طريق تخفيف القلق وتشجيع الاسترخاء.

وليس من المستغرب أيضًا أن الشاي الأخضر يدعم صحة القلب. يحتوي الشاي الأخضر على مستويات عالية من مادة البوليفينول، وخاصة epigallocatechin-3-gallate (EGCG)، والتي تعمل كمضادات أكسدة قوية تقلل من الإجهاد التأكسدي، وفقًا لمراجعة عام 2023 في مجلة Frontiers in Nutrition. قد تساعد هذه البوليفينول في منع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، وحماية الأوعية الدموية، وتحسين التمثيل الغذائي للدهون. في مقال نُشر عام 2020 في مجلة الطب والذي حلل 24 تجربة، أدى الشاي الأخضر إلى خفض ضغط الدم الانقباضي والانبساطي بشكل ملحوظ، خاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم.